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El producto debe colocarse en punto cero: los puntos hidráulicos, eléctricos y de gas no deben estar a más de 1 metro del producto.
El piso debe ser firme y nivelado.
El espacio de instalación debe contar con áreas de ventilación.
LG no se responsabiliza por daños ocasionados por manipulación o intervención de terceros no autorizados. Esto aplica también como exención de garantía.
Los puntos de conexión deben cumplir con: 115 V y/o presión de agua entre 20 y 120 psi. Si no cumplen, el producto no será instalado.
El servicio no incluye dispositivos o accesorios externos al producto. Estos deben acordarse con el cliente y el centro de servicio autorizado.
LG no se hace responsable por accesorios faltantes después de recibir el producto.
Se debe utilizar la base incluida en la caja del televisor, con excepción de los modelos: OLED65G4PSA, OLED77G4PSA, OLED55G5PSA, OLED65G5PSA, OLED77G5PSA (estos modelos solo se instalan a pared)
La base será instalada exclusivamente por personal autorizado de LG.
Para modelos que lo permitan, el técnico llevará la base a pared al momento de la instalación (soporte tipo fijo a pared).
La base será instalada exclusivamente por personal autorizado de LG.
No se permite realizar cambios de base ni seleccionar instalación a mesa para luego solicitar instalación a pared.
Si el lugar de instalación se ubica a más de 60 km del centro de servicio autorizado, el desplazamiento tendrá un costo por kilómetro adicional, que será negociado con el centro de servicio y asumido por el cliente.
El precio debe ser confirmado por el cliente antes de agendar el servicio técnico.
Si el cliente no cuenta con las adecuaciones necesarias, el servicio no se agendará. Una vez realizadas las adecuaciones, deberá solicitar nuevamente la instalación a través del Contact Center de LG.
No se permite cambiar de modalidad (mesa ↔ pared) una vez el servicio haya sido agendado.
El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG Electronics Colombia Ltda.