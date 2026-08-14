Una imagen de tarjeta que muestra el diseño a juego de un televisor y una barra de sonido y la imagen de arriba muestra un televisor y una barra de sonido montados en la pared con una pantalla que muestra una escena de un guitarrista tocando bajo una luz azul, y debajo, un televisor y una barra de sonido en un estante con una pantalla que muestra la imagen de un caballo blanco corriendo en una playa azul.