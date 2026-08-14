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*Los productos en la imagen simulada son LG OLED C3 TV y barra de sonido LG SC9.
Barra de sonido
La barra de sonido perfecta para tu televisor LG
En una sala de estar espaciosa y cómoda, un televisor y una barra de sonido están montados en la pared. En la pantalla del televisor, se ve a un bombero saltando de un edificio en llamas.
La combinación perfecta
El sonido superior se combina con un diseño impecable
Una imagen de tarjeta que muestra el diseño a juego de un televisor y una barra de sonido y la imagen de arriba muestra un televisor y una barra de sonido montados en la pared con una pantalla que muestra una escena de un guitarrista tocando bajo una luz azul, y debajo, un televisor y una barra de sonido en un estante con una pantalla que muestra la imagen de un caballo blanco corriendo en una playa azul.
*Los productos en la imagen simulada son LG OLED C3 TV y barra de sonido LG SC9. Los productos en la imagen simulada son LG OLED QNED85 y barra de sonido LG S95QR.
Orquesta WOW
Enriquece tu sonido
Disfruta de un sonido perfectamente sincronizado. Gracias a la combinación perfecta de la barra de sonido LG con los parlantes integrados del televisor LG, puedes disfrutar de un sonido 3D más dinámico con WOW Orchestra.
En una acogedora sala de estar, un televisor grande y una barra de sonido están montados en la pared. A ambos lados del televisor y debajo de la barra de sonido, hay un diseño gráfico de ondas que se extiende de forma amplia y grandiosa a través del sonido.
*Esta función solo es compatible con los modelos de TV de 2023. La compatibilidad cambia según el modelo.
*La compatibilidad con la función cambia según el modelo de barra de sonido de LG.
*Los productos en la imagen simulada son LG OLED G3 TV y LG Soundbar GX.
*La compatibilidad con esta función puede variar según el país.
Sonido envolvente múltiple
Sonido por todos lados
La barra de sonido LG funciona a la perfección con IMAX Enhanced y Dolby Atmos para brindar un sonido envolvente enriquecido para una inmersión total en tu entretenimiento.
Un televisor montado en la pared y una barra de sonido encima de un gabinete de la sala de estar. La grandeza del sonido que llena el espacio se expresa a través de ondas y diseños gráficos.
*Compatible con los códecs de sonido mejorado DTS, DTS:X e IMAX mediante decodificación de TV integrada para dispositivos de audio adecuados.
* Los modelos y características admitidos pueden variar según el producto.
*Los productos en la imagen simulada son LG OLED C3 TV y barra de sonido LG SC9.
*La compatibilidad con la función IMAX puede variar según el país.
Interfaz WOW
Ajustes diversificados
Cuando se conecta a un televisor LG, la barra de sonido LG cambia de modo automáticamente y en consecuencia. También puedes disfrutar de configuraciones de sonido adicionales en la barra de sonido y en el televisor conectado.
En la pantalla del televisor, se muestra una pantalla de 'Interfaz WOW' para usar la función 'Orquesta WOW'. Abajo, hay una imagen de un control remoto y elementos de diseño gráfico para conectar el sonido a la barra de sonido o al televisor.
*Esta función solo es compatible con los modelos de TV de 2023. La compatibilidad cambia según el modelo.
*La compatibilidad con la función cambia según el modelo de barra de sonido de LG.
*Los productos en la imagen simulada son LG QNED 85 TV y barra de sonido LG S95QR.
Auriculares
Pop In, Zone Out
TONE Free
Escucha a tu nivel
Con la capacidad de ajustar diferentes salidas de audio, todos los miembros de la familia pueden disfrutar del contenido a su propio nivel. Personaliza tu experiencia a tu gusto configurando diferentes niveles de sonido para el televisor y tus auriculares inalámbricos Bluetooth.
Un grupo de personas está sentada en un sofá viendo un partido de fútbol en la televisión. La mujer en el extremo derecho usa auriculares y los usa con un volumen diferente al del televisor, lo que indica que está usando ambos al mismo tiempo.
*Los productos en imagen simulada son LG QNED 85 TV y LG TONE Free.
*La compatibilidad varía según el producto.