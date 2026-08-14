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Cine
Llévate el cine a casa
Los televisores LG albergan todas las plataformas de transmisión que amas, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y muchas más. Con tanto para elegir, siempre hay algo para todos.
Un hombre sentado en el sofá viendo la televisión. El hombre tiene un control remoto en la mano y, en la televisión, hay una imagen de una escena de Apple TV+ 'Foundation'.
*Se requiere membresía de Netflix.
*La disponibilidad del contenido y la aplicación puede variar según el país o la región. Se requiere una suscripción por separado para Disney+. (c) 2022 Disney y sus entidades relacionadas.
*Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas registradas de Apple Inc, registradas en los EE. UU. y otros países.
*Es posible que Apple TV+ o ciertos contenidos no estén disponibles en todas las regiones.
*Apple TV+ requiere una suscripción.
*Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime y/o Prime Video. Visite primevideo.com/terms para obtener más detalles.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
Cinco bloques de imágenes, cada uno con el logotipo de la plataforma de transmisión y la imagen del metraje. Logotipo de Netflix con Wednesday, logotipo de Apple TV plus con Ted Lasso, logotipo de Paramount plus con Tulsa King, logotipo de Disney Plus con National Treasure, logotipo de Prime Video con Rings of Power.
Canales LG
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Una pantalla de inicio de 'Canales LG' y varias imágenes de contenido de Canales LG están cerca.
*La cantidad de canales y el contenido disponible de la aplicación "Canales LG" pueden variar según el producto y la región.
*Parte del contenido que se muestra es solo para EE. UU. El contenido disponible varía según el país.