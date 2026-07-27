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Televisor LG 65'' UHD 4K - 65UR7800PSB - Más de 160 canales gratuitos
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*Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
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*Revisa en las especificaciones que modelos UHD tienen HDR10 Pro - Las especificaciones de cada modelo pueden cambiar según país o región
Mejora tu experiencia visual
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Control de brillo AI
Una pantalla, que muestra una imagen de un bosque, cuyo brillo se ajusta según el entorno.
La combinación perfecta para un sonido más potente
La mitad de la pantalla inferior y la mitad de la barra de sonido. El televisor muestra caballos blancos corriendo sobre el agua.
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*El soporte de funciones varía según el modelo de barra de sonido LG.
Se ajusta a ti
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*Se requieren suscripciones separadas para los servicios de streaming.
Mi perfil
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*Se puede crear una cantidad ilimitada de perfiles; sin embargo, la pantalla de inicio solo mostrará hasta 10 perfiles.
Accesos rapidos
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AI Concierge
En la pantalla del televisor aparece la cara de un hombre y, cerca de él, las palabras clave recomendadas.
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*'Palabra clave para ti' solo se puede proporcionar en países que admitan NLP en su idioma nativo.
Asistente inteligente y conectividad
Logotipo de Apple AirPlay. Logotipo de funciona con Apple Hom
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*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
*La disponibilidad de Voice Command puede variar según el producto y el país.
*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.
FILMMAKER MODE™
Un director de cine está mirando un gran monitor de televisión, editando algo. La pantalla de televisión muestra una grúa torre en un cielo violeta. El logotipo del modo FILMAKER se encuentra en la esquina inferior derecha.
A movie director is looking at a big TV monitor, editing something. The TV screen shows a tower crane in purple sky. FILMMAKER Mode logo is placed on bottom right corner.
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*La disponibilidad del contenido y la aplicación puede variar según el país o la región. Se requiere suscripción por separado para Disney . (c) 2022 Disney y sus entidades relacionadas.
*Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime y/o Prime Video. Visite primevideo.com/terms para obtener más detalles.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
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*Los elementos del menú Game Optimizer pueden variar según la serie.
*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.
*Las asociaciones admitidas pueden variar según el país.
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Cámara inteligente LG
Una mujer está sentada en el reposabrazos de un sofá, con un ordenador portátil en la mano y viendo la televisión. Dentro del televisor, en la gran pantalla, se ven cuatro personajes y una videoconferencia.
A woman is sitting on an armrest of a sofa, holding a laptop and watching TV. Inside the TV on the big screen, you can see four characters and a video conference.
*La disponibilidad puede variar según país/región.
A woman is sitting on an armrest of a sofa, holding a laptop and watching TV. Inside the TV on the big screen, you can see four characters and a video conference.
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Optimizador de juegos y Game Dashboard
HGiG
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K UHD
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
60Hz
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α5 AI 4K Gen6
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
SONIDO - Salida de Audio
20W
SONIDO - Sistema de Altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 454x838x57,7
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
21,4
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Tasa de Refresco
60Hz
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α5 AI 4K Gen6
Escalador AI
Escalado a 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Sí
Control de Brillo AI
Sí
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sí
Modo Imagen
9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura))
VIDEOJUEGOS
Modo HGIG
Sí
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Sí
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Sí
Sistema Operativo (OS)
webOS 23
Alerta Deportes
Sí
Configuración Familiar
Sí
LG ThinQ® AI
Sí
Cámara USB Compatible
Sí
Navegador Web Completo
Sí
Reconocimiento de Voz Inteligente
Activo
Canales LG
Sí
Control Magic Remote
Activo
Compartir de Habitación a Habitación
Sí (Entrada)
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
SONIDO
AI Sound
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Clear Voice Pro
Sí
LG Sonido Sync
Sí
Modo audio Compartido
Sí
Salida de Audio Simultánea
Sí
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Afinación acústica IA
Activo
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Sí
Escala de Grises
Sí
Colores invertidos
Sí
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 454x838x57,7
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 454x903x269
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 600x970x172
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1 156x269
Peso del televisor sin soporte
21,4
Peso del televisor con soporte
21,6
Peso del embalaje
27,6
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300x300
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806087956429
CONECTIVIDAD
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sí
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en HDMI 2.1)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (Desmontable)
Remoto
Control remoto estándar
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