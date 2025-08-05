Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Características principales:

    Disfrute tanto de TV como de Monitor

    TV y monitor combinado. El modo PIP hace posible ver novelas dramáticas y partidos de fútbol al mismo tiempo en la misma pantalla.

    Base ArcLine

    Inspirado en el poder y la belleza de la naturaleza, ArcLine complementa el diseño con un estetico y refinado arco.

    AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN

    La resolución HD en LG TV Monitor ofrece una calidad de imagen realista con una precisión de color excelente. Desde sentado o de pie, puede disfrutar de la misma excelente proyección de imagen.

    Gaming Mode

    Puede disfrutar de un entorno de juego profesional con varios modos de juego como Black Stabilizer, que ayuda a detectar enemigos en las zonas más oscuras y modo DAS para evitar el retraso de entrada en los juegos de ritmo rápido.

    Modo Cinéma

    Cuando desee ver una película en su propio espacio, la visibilidad total de Cinema le permitirá capturar todos los momentos importantes, incluso en escenas oscuras.

    5W X 2 altavoz stereo

    Disfruta de tus películas o juegos con sonido estéreo realista. Con el altavoz estéreo incorporado, no hay necesidad de altavoces adicionales en su monitor.

    Flicker Safe

    Al reducir el nivel de parpadeo a casi cero, Flicker-Safe te ayuda a proteger tus ojos de los parpadeos agotadores. Trabaja y divierte todo el tiempo que quiera!

    Montaje en pared

    Intente montar su monitor de TV según su situación interior y aproveche el efecto de ahorro de espacio

    Qué opina la gente

    Principales ofertas