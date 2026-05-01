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55 inch LG QNED evo AI Mini LED QNED80 4K Smart TV 2026

55 inch LG QNED evo AI Mini LED QNED80 4K Smart TV 2026

55QNED80BSG
Vista frontal de 55 inch LG QNED evo AI Mini LED QNED80 4K Smart TV 2026 55QNED80BSG
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights an 86-inch display with a 1928 mm-wide screen, 1108 mm screen height, 1175 mm height with stand, a 30.9 mm slim profile depth, and a stand footprint measuring 1582/524 by 359 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
Vista frontal de 55 inch LG QNED evo AI Mini LED QNED80 4K Smart TV 2026 55QNED80BSG
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights an 86-inch display with a 1928 mm-wide screen, 1108 mm screen height, 1175 mm height with stand, a 30.9 mm slim profile depth, and a stand footprint measuring 1582/524 by 359 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming in a split forest scene, comparing conventional LED with deeper blacks and more refined contrast as sunlight filters through the trees for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.

Características principales:

  • LG's unique wide color gamut technology delivers incredibly rich color palette with Dynamic QNED Color Pro
  • Enhanced clarity and exceptional contrast with Mini LED
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • The AI button unlocks AI Hub for a smart, personalized experience, secured by LG Shield
Más
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards - Nominado (LG Shield)

Cybersecurity

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards - Nominado (Multi-AI)

Artificial Intelligence

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice - Mejor Sistema de Smart TV 2025/26

"8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV"

*The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.

¿Por qué LG QNED evo | Mini LED?

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla nítida, con paneles impulsados por IA que muestran predicciones, estadísticas de jugadores y datos de la liga mientras el partido se analiza en tiempo real.

Dynamic Sports con LG QNED evo

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color vívidas y fluidas, mostrando una vibrancia de color mejorada y certificada para el 100% del Volumen de Color.

Dynamic QNED Color Pro

El LG QNED evo AI QNED80 Mini LED resalta la tecnología Mini LED a través de una escena dividida de un acantilado costero, comparando el LED convencional con negros más profundos y un contraste más refinado en las texturas de roca y los detalles del océano, para mayor claridad y profundidad.

Mini LED

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Award-winning Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios de IA accesibles desde la interfaz del TV.

Multi AI webOS galardonado

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo logra el LG QNED evo Mini LED llevar color dinámico a cada escena?

El Dynamic QNED Color Pro de LG QNED evo, certificado para 100% de Volumen de Color, y nuestra tecnología Mini LED se combinan para ofrecer color y detalle ultra vívidos. Disfruta una experiencia de visualización inmersiva desde deportes hasta películas y más.

Dynamic QNED Color Pro

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece 100% de Volumen de Color en tu televisor

Ve colores más dinámicos y vibrantes en movimiento con la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG, que reemplaza el Quantum Dot, mejorando la reproducción de color de tu TV para expresar una variedad de ambientes con Dynamic QNED Color Pro.2)

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color fluidas y vívidas, con transiciones suaves y una amplia gama de colores que supera a las pantallas de puntos cuánticos convencionales.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Dynamic QNED Color Pro llena la pantalla con explosiones de color fluidas y vívidas, con transiciones suaves y una amplia gama de colores que supera a las pantallas de puntos cuánticos convencionales.

Conoce la Certificación de 100% de Volumen de Color del LG QNED evo

Mini LED

Brillantez refinada por precisión milimétrica

Descubre un contraste más profundo e imágenes más brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control preciso de la luz para cada escena.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.

*Las imágenes anteriores son simuladas con fines ilustrativos.

alpha 7 AI Procesador 4K Gen9

Mejorado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una GPU y CPU mejoradas, el alpha 7 AI Procesador realiza una optimización de imagen a escala nano para ofrecer nitidez 4K con contraste mejorado y profundidad tridimensional.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace cada día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre LG AI TV

*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

*Debe activarse a través del menú Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para visuales más ricos y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados del AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

 

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

El Asistente de IA sugiere contenido y actualizaciones adaptadas a tus intereses. En Esta Escena proporciona recomendaciones e información relevantes según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.

 

¡LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page personalizada especialmente para ti!

En My Page, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.

 

La insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Award-winning Multi AI webOS

*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el Programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

 

*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento de lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

Award-winning webOS ahora protegido por LG Shield

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

La insignia de Elección del Editor de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de TV Inteligente 2025/2026.

8 años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Honoree de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías clave de LG Shield garantizan que tus datos estén seguros con almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software asegurada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años sin costo adicional

*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altos voltajes, incluidos los rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos se mantienen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como un ratón en el aire para disfrutar el AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un ratón en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

Sumérgete en cada partido deportivo

Pronóstico Deportivo por Asistente de AI

Recibe predicciones del partido con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones de los partidos. Anima con más intensidad y disfruta apoyando a tu equipo, armado con estos datos generados por la IA. 

 

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad correcta de suavizado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Alerta deportiva

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los calendarios de partidos de tu equipo, los resultados y mucho más.

*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

Entra a un mundo optimizado para ganar

Ultimate Gameplay

Juega para ganar con tasas de actualización elevadas hasta 288Hz

Experimenta juego ultra veloz con 144Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con Motion Booster que eleva las tasas de actualización para reducir el desenfoque de movimiento y el primer control certificado BT ULL, disfruta del alto rendimiento ideal para juego competitivo.

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED para Ultimate Gameplay muestra una vibrante escena de carreras a alta velocidad con un recuadro de comparación borroso que resalta Motion Booster 288, mientras admite 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

*La validación de AMD FreeSync Premium se basa en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece hasta 288Hz de tasa de actualización a una resolución Full HD optimizada para un juego ultra fluido.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el LG Gaming Portal con un diseño de hub de gaming, combinando contenido destacado y fichas de juegos en una interfaz unificada que se expande para dar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED presenta el LG Gaming Portal con un diseño de hub de gaming, combinando contenido destacado y fichas de juegos en una interfaz unificada que se expande para dar acceso a GeForce NOW y aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de juego como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.
Bluetooth Ultra Low Latency

El primer TV del mundo en admitir Controles Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de Controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.

 

LG Gaming Portal

Tu centro todo en uno para gaming, sin consola requerida

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.17)

 

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar tu configuración preferida. Ajusta la tasa de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

Cine auténtico, preservado con cada detalle

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película en pantalla. Los logos de Dolby Vision y FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película en pantalla. Los logos de Dolby Vision y FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

Dolby Vision y Modo FILMMAKER Ambient MODE

Disfruta las películas tal como el director las concibió

Experimenta el cine tal como el director lo concibió con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con Compensación de Luz Ambiental que se adapta al entorno y mantiene las visuales lo más cercanas posible a su forma original.

 

*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

Diseño hecho para elevar tu espacio

Super Slim Design

Elegancia diseñada para espacios modernos

Diseñado para integrarse a tu decoración, la silueta ultra delgada de tu TV es limpia y refinada sin añadir desorden visual.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Super Slim Design está montado en la pared de un espacio luminoso y abierto, integrándose al interior mientras muestra una obra de arte abstracta geométrica y llamativa.

Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una amplia variedad de contenidos

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos de ambiente y otro contenido visual para elevar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleja tu estilo.

 

*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido completo y a todas las funciones.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Música de fondo con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente perfecto con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Family Trip activado.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum Family Trip activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta convenientemente tu cuenta de Google Photos a tu TV simplemente usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

 

*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED está montado en la pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel de información que incluye clima, marcadores deportivos, Programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de programas y más.

Gallery Mode

Cambia del TV a obras de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.30)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier nivel de iluminación

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.24)

 

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de manera inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.25)

 

*El ahorro de energía aplica únicamente cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

 

*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

LG Channels

Entretenimiento sin límites y sin costo

LG Channels reúne contenido variado de plataformas en vivo y a demanda en un solo hub, facilitando más que nunca encontrar el contenido que más te gusta.

 

*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con Conectividad Inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un diseño de control único.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin interrupciones con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.27)

 

*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo del LG TV y la barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia de sonido envolvente más completa.

 

El LG QNED evo AI QNED85 Mini LED con WOW Orchestra muestra músicos actuando en pantalla, mientras las ondas de sonido en capas del TV y la barra de sonido llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes en esta página de detalle de producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las apps de streaming. Sin cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la TV terrestre/por antena (solo para TVs con sintonizador). La creación de una cuenta LG no tiene costo.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

1)*El tamaño máximo de pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*QNED evo tiene una gama de color más amplia en comparación con QNED.

 

3)*El Volumen de Gama de Color de Pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

4)*Comparado con el alpha 8 AI Processor 4K Gen2 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

 

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

 

6)*Debe activarse a través del menú Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el Programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

 

9)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento de lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

14)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

15)*La validación de AMD FreeSync Premium se basa en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece hasta 288Hz de tasa de actualización a una resolución Full HD optimizada para un juego ultra fluido.

 

16)*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

17)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

18)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido completo y a todas las funciones.

 

23)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

24)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

25)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

26)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

 

27)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

29)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

30)*El ahorro de energía aplica únicamente cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color Pro (100% Color Volume certified)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • SONIDO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 236 x 718 x 67,9

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    11,5

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

SONIDO

  • Dolby Atmos

    Si

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • WOW Orquesta

    Si

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Afinación acústica adaptativo

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096729786

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 236 x 718 x 67,9

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 236 x 780 x 230

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 360 x 845 x 142

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1 086 x 230

  • Peso del televisor sin soporte

    11,5

  • Peso del televisor con soporte

    11,6

  • Peso del embalaje

    15,8

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    300 x 200

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color Pro (100% Color Volume certified)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

  • Escalador AI

    Superescalado 4K

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Control de Brillo Auto

    Si

  • Calibración Automática

    Si

  • AI HDR Remastering

    Si

CONECTIVIDAD

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte eARC, ALLM)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 5)

VIDEOJUEGOS

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 60Hz)

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Mi página

    Si

  • LG Shield

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • Canales LG

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Chatbot

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Desmontable)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

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