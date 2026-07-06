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TV 65 Pulgadas UHD 4K - 65UR8750PSA - Incluye Magic Remote
Características principales:
- Colores vivos y detalles extraordinarios con 4K HDR10 Pro
- Una experiencia visual más inteligente con el procesador α5 4K con IA de sexta generación
- Funcionalidad Inteligente, que incluye ThinQ AI y WebOS
- Streaming integrado, que incluye LG Channels, Netflix, Apple TV+ y Disney+
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*Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
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*Revisa en las especificaciones que modelos UHD tienen HDR10 Pro - Las especificaciones de cada modelo pueden cambiar según país o región.
Mejora tu experiencia visual
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(No image)
A screen, depicting an image of a forest, having its brightness being adjusted for depending on the surrounding.
La combinación perfecta para un sonido más potente
La mitad de la pantalla inferior y la mitad de la barra de sonido. El televisor muestra caballos blancos corriendo sobre el agua.
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*El soporte de funciones varía según el modelo de barra de sonido LG.
Se ajusta a ti
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*Se requieren suscripciones separadas para los servicios de streaming
Mi perfil
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*Se puede crear una cantidad ilimitada de perfiles; sin embargo, la pantalla de inicio solo mostrará hasta 10 perfiles.
Accesos rapidos
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AI Concierge
En la pantalla del televisor aparece la cara de un hombre y, cerca de él, las palabras clave recomendadas.
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*'Palabra clave para ti' solo se puede proporcionar en países que admitan NLP en su idioma nativo.
Una mujer está sentada en el reposabrazos de un sofá, con un ordenador portátil en la mano y viendo la televisión. Dentro del televisor, en la gran pantalla, se ven cuatro personajes y una videoconferencia.
*La disponibilidad puede variar según país/región
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Asistente inteligente y conectividad
Logotipo de Apple AirPlay. Logotipo de funciona con Apple Hom
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*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
*La disponibilidad de Voice Command puede variar según el producto y el país.
*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.
Un director de cine está mirando un gran monitor de televisión, editando algo. La pantalla de televisión muestra una grúa torre en un cielo violeta. El logotipo del modo FILMAKER se encuentra en la esquina inferior derecha.
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*La disponibilidad del contenido y la aplicación puede variar según el país o la región. Se requiere suscripción por separado para Disney . (c) 2022 Disney y sus entidades relacionadas.
*Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime y/o Prime Video. Visite primevideo.com/terms para obtener más detalles.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
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*Los elementos del menú Game Optimizer pueden variar según la serie.
*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.
*Las asociaciones admitidas pueden variar según el país.
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Optimizador de juegos y Game Dashboard
HGiG
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K UHD
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
60Hz
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α5 AI 4K Gen6
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
SONIDO - Salida de Audio
20W
SONIDO - Sistema de Altavoces
2.0 Ch
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 454x838x57,7
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
21,4
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Tasa de Refresco
60Hz
IMAGEN (PROCESANDO)
Control de Brillo AI
Sí
Escalador AI
Escalado a 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Sí
FILMMAKER MODE™
Sí
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
Modo Imagen
9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura))
Procesador de Imagen
Procesador α5 AI 4K Gen6
VIDEOJUEGOS
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Sí
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
Modo HGIG
Sí
SMART TV
Configuración Familiar
Sí
Navegador Web Completo
Sí
Reconocimiento de Voz Inteligente
Sí
Canales LG
Sí
Control Magic Remote
Incorporado
Sistema Operativo (OS)
webOS 23
Compartir de Habitación a Habitación
Sí (Entrada)
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
Alerta Deportes
Sí
LG ThinQ® AI
Sí
Cámara USB Compatible
Sí
Funciona con Apple Airplay2
Sí
SONIDO
Afinación acústica IA
Sí
AI Sound
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Clear Voice Pro
Sí
LG Sonido Sync
Sí
Salida de Audio Simultánea
Sí
Modo audio Compartido
Sí
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
ACCESIBILIDAD
Escala de Grises
Sí
Contraste Alto
Sí
Colores invertidos
Sí
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 600x970x172
Peso del embalaje
27,6
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 454x838x57,7
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 454x903x269
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1 156x269
Peso del televisor sin soporte
21,4
Peso del televisor con soporte
21,6
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300x300
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806091851222
CONECTIVIDAD
Soporte Bluetooth
Sí (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Entrada HDMI
3ea (compartible con eARC, ALLM como se especifica en HDMI 2.1)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sí
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote
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