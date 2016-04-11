LG擴展LG Playground生態系統 舉辦LG G5 and Friends開發者大會 推出開發人員支援計劃及LG Friends網上商店

大會以「與LG Friends一起玩樂：攜手建設LG Playground」(Play with Friends: A Playground we make together) 為主題，是次會議讓LG、研發人員和合作夥伴可緊密合作。LG向在場參加者展示旗下新一代旗艦智能手機LG G5及LG Friends，同時宣佈一系列詳盡的開發人員支援計劃。

LG G5設計饒富創意並具備全面化功能，亦是全球首部模組式智能手機，更可以與一眾LG Friends配合，隨時搖身一變成為數碼相機或Hi-Fi級音樂播放器，為業界帶來劃時代突破。

為了延續G5的氣勢，LG決定透過LG G5 and Friends開發者大會加速擴展LG Playground。LG Playground是一個全開放式智能手機生態系統，讓任何人或機構研發相關的硬件或軟件。 LG在場介紹一系列LG Friends開發人員計劃，當中包括舉辦創意比賽，以及重申LG對於持續為研發人員提供支援並緊密合作的承諾，從而建造一個開放式手機生態系統。

是次開發大會吸引超過400位研發人員與業界人士參加，其中超過一半來自中型企業。同時，有參與LG Friends及虛擬實境內容開發工作的合作夥伴更即席分享研發個案及經驗。

另一方面，LG計劃推出一些實用的工具，例如在4月於開發者網站 (developer.lge.com) 為LG Friends推出軟件開發套件及硬件開發套件。一個專為LG Friends而設的網上商店(www.lgfriends.com) 亦即將隆重開幕，讓開發人員可以在該平台上銷售其產品及相關內容。LG亦將於4月中於美國三藩市舉辦另一場開發者大會，進一步加強與小型企業甚至初創企業的合作和交流。