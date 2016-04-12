LG推出全新SUPER UHD TV產品系列締造超級影音享受 以更強大HDR SUPER技術、突破性外形設計及 全新webOS 3.0帶來前所未有的娛樂體驗

HDR SUPER技術呈現更準確色彩 締造更逼真視覺享受

LG SUPER UHD TV的HDR SUPER技術支援Dolby Vision™ HDR格式，其精細調節的亮度可準確突顯出HDR顏色校準，為用家帶來亮麗逼真的影像。此外，透過LG SUPER UHD TV內置的引擎把標準動態範圍影像 (SDR) 轉換至HDR，以及一套智能影像品質增強算法，即使用家觀看其他格式的內容，也能夠享受HDR般的畫質。同時，超亮度提升技術 (ULTRA Luminance) 可大大提升畫面對比度，令HDR效果更加顯著。

LG SUPER UHD TV亦配備LG領先業界的IPS 4K量子顯示技術，提升影像色彩還原的準確程度。例如ColorPrime Plus技術不但呈現生動的影像，還把可以顯示在屏幕上的顏色範圍加倍放大，從而加強影像的深度和真實感；十億豐富色彩技術 (Billion Rich Colors) 則藉著10-bit處理能力使LG SUPER UHD TV可以呈現超過10億種顏色，讓用家盡情享受極其豐富的色彩細節。透過IPS 4K量子顯示技術，無論用家從任何角度觀看影像，都能享受同一樣的高畫質。

UH9500更配備一系列創新顯示屏技術，包括極緻黑色屏幕加強版 (True Black Panel+) 及對比增強處理技術 (Contrast Maximizer)。極緻黑色屏幕加強版是顯著減少光反射同時強化對比度，以達至更舒適觀賞體驗的專利技術；而對比增強處理技術則可透過把物件及背景分開處理，以實現更深層次的對比度。

突破性外形設計增添臨場感 聲畫細節同樣出色

UH9500採用全新UniScreen設計，把顯示屏與電視機身無縫連接起來，纖薄的邊框使電視猶如懸浮在半空中，用家觀看影像時更能享受逼真的體驗。此外，3款電視UH9500、UH8500，以及UH7700均採用ULTRA Slim設計，其中UH9500屏幕的最薄處僅6.6毫米。纖薄的設計可增加室內的空間感，時尚的外形更輕易融入用家的時尚家居。

LG SUPER UHD TV配備與領先音響產品製造商harman/kardon共同研發的揚聲器系統，再加上全新Magic音效調校功能 (Magic Sound Tuning) 去測量和分析用家的所在環境，能夠配合房間的具體情況調整聲效，為用家提供最高質、細緻的音效享受。

全新webOS 3.0提升智能電視體驗

除了強大的顯示技術及突破性外形設計之外，LG為香港用家帶來全新webOS 3.0操作平台，把智能電視體驗變得更簡單、更有趣味。當中的新增功能包括：

Magic Zoom ：可在用家觀看影像期間把畫面放大，以遙控上的縮放按鍵捕捉影像的一切細節；

：可在用家觀看影像期間把畫面放大，以遙控上的縮放按鍵捕捉影像的一切細節； Magic Mobile Connection ： 讓用家輕鬆透過把智能手機以LG TV Plus App連接至LG SUPER UHD TV，從而在大屏幕上播放智能手機的內容或使用當中的應用程式；

讓用家輕鬆透過把智能手機以LG TV Plus App連接至LG SUPER UHD TV，從而在大屏幕上播放智能手機的內容或使用當中的應用程式； 加強版 Magic Remote ： 用家可透過手勢及聲控操作電視及機頂盒，有效縮短搜尋時間，讓他們充分享受質能電視帶來的娛樂體驗；

用家可透過手勢及聲控操作電視及機頂盒，有效縮短搜尋時間，讓他們充分享受質能電視帶來的娛樂體驗； Multi-view ： 讓用家可以同時觀看一個電視頻道及其他輸入影片，實現雙重娛樂體驗；

讓用家可以同時觀看一個電視頻道及其他輸入影片，實現雙重娛樂體驗； Music Player 應用： 即使電視關閉，用家亦可以使用電視的揚聲器播放悠揚悅耳的音樂；

即使電視關閉，用家亦可以使用電視的揚聲器播放悠揚悅耳的音樂； 我的喜愛頻道及實時節目清單 (My Channels and Live Menu)：經進一步強化後，添加了不少的功能，讓用家使用時更得心應手；

同場加映更多影音產品

LG全新Sound Bar SH7、 SH5 及SH4貼合用家需要，帶來更多影音選擇。一鍵式設置帶來簡單、直接的操作，流線形設計亦使Sound Bar能夠輕易融入任何室內設計，讓用家建設最理想的家庭影院。先進的SH7 Sound Bar配備提供雄厚低音的無線低音揚聲器，可讓音色更有層次。LG最新的Sound Bar均支援LG獨有的配適聲音控制功能 (Adaptive Sound Control)，可自動調整音效設定以呈現出不同媒體類型的最佳音色。

全新推出的LG Sound Bar支援藍牙、Google Cast™及自動音樂播放功能，讓用家輕易以不同設備連接，隨心播放喜愛的音樂。其中SH7更藉著同時支援Wi-Fi無線網絡及藍牙連接，讓用家可根據不同內容類型及最理想連接方式自動切換。

推出日期及售價

LG全新SUPER UHD TV系列與影音產品的建議零售價及於各大特約經銷商公開發售日期如下：

型號 建議零售價 (港幣) 發售日期 65吋SUPER UHD TV 65UH9500 $40,500 現已公開發售 65吋SUPER UHD TV 65UH8500 $32,190 現已公開發售 55吋SUPER UHD TV 55UH8500 $21,800 現已公開發售 65吋SUPER UHD TV 65UH7700 待定 待定 55吋SUPER UHD TV 55UH7700 待定 待定 49吋SUPER UHD TV 49UH7700 待定 待定 Sound Bar SH7 待定 待定 Sound Bar SH5 待定 待定 Sound Bar SH4 待定 待定

主要電視規格 –

SUPER UHD TV 系列UH9500、UH8500及UH7700

型號名稱 UH9500 UH8500 UH7700 顯示屏 解像度 ULTRA HD (3840 x 2160) 背光模式 LED 面板 IPS 4K 面板類別 極緻黑色屏幕加強版 極緻黑色屏幕 可視角度 廣闊觀賞角度 控光技術 局部控光技術 影像引擎 Prime Mastering Engine 4K 3D+ - 畫質 HDR效果 HDR Super Dolby Vision 超亮度提升技術 ColorPrime ColorPrime Plus 3D 色彩配對 亮度感應 白色感應 色彩深度 十億豐富色彩 對比增強處理 - 高效率視頻編碼 智能電視 webOS 3.0 Magic Remote Magic Zoom Magic Mobile Connection Multi-View 我的喜愛頻道 錄影 網絡瀏覽器 Music Player 應用 WiDi / Miracast LG Store 音效 揚聲器 65”: 2.2ch (40W) 65”/55”: 2.2ch (40W) 65”/55”/49”: 2ch (20W) ULTRA 環迴立體聲 harman/kardon 音效設計 Magic音效調校 智能音效模式