LG推出全新X系列智能手機X screen 為中階手機帶來旗艦級手機使用體驗

旗艦級副屏幕設計

X screen繼承了頂級智能手機LG V10的Always-On副屏幕設計，配備4.93吋HD解像度In-cell Touch主屏幕，以及1.76吋的副屏幕。用家只需把副屏幕設定為「Always-On」模式，便可在主屏幕關閉時也能夠隨時查閱日期、時間、電量圖示、訊息，以及常用應用程式等。用家亦可以在不影響主屏幕畫面的情況下，透過副屏幕接收來電或播放音樂。X screen的獨特功能迎合用家所需，在日常使用智能手機時更快速、更方便。

簡潔、時尚造型

除此之外，X screen晶瑩剔透的玻璃纖維機身，以及圓潤、簡潔的線條，亦為手機增添高貴且時尚的感覺，使其成為外型與實惠價格兼備的最理想中階手機選擇。

媲美頂級手機的規格及鏡頭

X screen擁有同級手機中最強勁的規格，包括1.2 GHz 四核心處理器、2GB RAM 及 16GB 內置容量，同時亦支援MicroSD卡高達2TB，確保手機能在Android 6.0系統上流暢運作。X screen配備1300萬像素後置鏡頭及 800 萬像素前置鏡頭，能滿足一般用家對拍攝的要求。用家更可配合X screen的副屏幕使用相機功能，在不同拍攝模式之間快速切換。

售價與推出日期

LG全新智能手機X screen備有黑、白及粉紅金三款顏色，將於5月5日起公開發售，建議零售價為港幣$1,898。

主要手機規格：

顯示屏 主屏幕：4.93” HD In-cell Touch屏幕 (1,280 X 720) 副屏幕：1.76” 屏幕 (520 X 80) 處理器 1.2GHz四核心處理器 記憶體 2GB RAM / 16GB ROM (支援MicroSD 記憶卡高達2TB) 數碼相機 1300 萬像素後置鏡頭；800萬像素前置鏡頭 電池 2,300 mAh 電池 (高效鋰電池) 作業平台 Android™ 6.0 Marshmallow 網絡制式 4G 網絡： FDD：700(B17) / 900(B8) / 1700(B4) / 1800(B3) / 2100(B1) / 2600(B7) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA：1900 / 2000 MHz* 2G 網絡： GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz* 體積 142.6 x 71.8 x 7.1 mm 重量 120g 顏色 黑、白、粉紅金

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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