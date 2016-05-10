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LG與香港JW萬豪酒店推出以LG G5為主題的玩味下午茶 糕餅創作大師Roger Fok原創7款精美甜品 及大型「Life’s Good When You Play More」朱古力雕塑作品
由5月16至31日期間，以LG G5為主題的甜品將於香港JW萬豪酒店的大堂酒廊下午茶自助餐中提供，充分實踐LG對於「Life’s Good When You Play More」的理念。為了令這次美食體驗更加難忘，賓客可以為靈感源自LG Playground的大型朱古力雕塑拍下照片，並發佈於社交媒體上，即可參加比賽贏取LG最新的旗艦智能手機LG G5。
LG電子香港有限公司董事總經理李長夏表示：「LG與香港JW萬豪酒店推出的7款甜品以LG G5為主題，代表著我們其中一個使命，就是使香港人投入我們獨特、好玩的品牌，感受『Life’s Good When You Play More』的體驗。
他補充：「透過這次的特別合作，我們希望賓客能夠享受美味的甜品之餘，亦可感受到LG透過G5展示的獨特創意和創新技術。我們這款革命性智能手機藉著抽換式電池、模組式設計，以及一系列LG Friends，把智能手機流動體驗重新定義，為用家帶來無窮樂趣。」
香港JW萬豪酒店糕餅廚師Roger Fok表示：「香港JW萬豪酒店大堂酒廊所推出的全新甜品以LG G5為主題，將帶領賓客踏上一趟美食之旅，探索LG 『Life’s Good When You Play More』的世界。這次的挑戰相當有趣，特別貼合我愛玩的性格。我喜歡作出不同的嘗試，大膽創新，以我的朱古力作品為賓客提供非凡體驗。LG與我的價值觀同出一轍，所以這是一個絕好機會，透過簡單卻又強而有力、容易引起共鳴的玩樂概念去啟發大家。」
LG G5主題甜品
7款下午茶甜品代表了LG G5智能手機最具特色的功能。無論是手機的超廣角鏡頭還是抽換式電池，精心創作的甜品都反映出LG G5的獨特創意。重頭戲亦不少得展示並帶出LG Playground劃時代創新概念的大型朱古力雕塑作品。
LG Playground朱古力雕塑
LG推出突破性的智能手機生態系統LG Playground，矢志與合作夥伴建立緊密關係，並推出多元化的設備，支援整個項目，以充份發揮LG Playground的潛能。
“Life’s Good When You Play More”
招牌松露朱古力
LG希望透過「Life’s Good When You Play More」的理念為用家帶來全新的流動體驗樂趣。
材料：
70%黑朱古力松露，咸焦糖，爆炸糖脆脆，朱古力糖衣
LG G5電池檸檬撻
首次把智能手機的金屬機身，加上可更換電池設計完整實現，瞬間便可抽出電池。
材料：
青檸朱古力及青檸忌廉
LG G5相機熱情果撻
135° 超廣角鏡頭讓用家輕易拍攝更多風景、高樓大廈，甚至與更多親友同時拍照。
材料：
熱情果吉士，白朱古力及雲尼拿撻
LG 360 CAM全景相機芝士藍莓夾心餅
讓用家輕鬆拍攝高質素360° 影片，捕捉人生關鍵或玩樂時刻 。
材料：
藍莓啫喱，雲尼拿餅乾及忌廉芝士餡
跳躍音符白朱古力慕斯杯
透過LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY模組享受頂級音質。
材料：
白朱古力，牛奶砂糖脆脆
彩色G5貓咪馬卡龍系列
馬卡龍的多重口味，好比LG G5 and Friends帶來的無窮樂趣。
材料：
杏仁粉，蛋白，忌廉及紅、黃、白砂糖
調皮G5貓咪士多啤梨意式奶凍
LG全新型格貓咪頭像就是「Life’s Good When You Play More」的象徵。
材料：
野生士多啤梨，樹莓啫喱及雲尼拿意式奶凍
LG G5主題甜品
- 推廣日期：2016年5月16日至31日
- 香港JW萬豪酒店大堂酒廊下午茶自助餐：
- 星期一至五下午三時半至六時－港幣$258 (成人)，港幣$178 (小童)
- 星期六及公眾假期下午一時至六時－港幣$338 (成人)，港幣$238 (小童)
- 星期日下午三時半至六時－港幣$338 (成人)，港幣$238 (小童)
另加收10％服務費
LG G5送禮比賽*
- 2016年5月16至31日的推廣日期內，於大堂酒廊享用下午茶自助餐
- 拍下以LG G5為主題的糕餅，或大型朱古力雕塑作品
- 把照片上載至Facebook，並加上#LGJWPlayMore @LG香港 @JW Marriott Hong Kong標籤
- 拍下最佳作品的賓客將贏得全新LG G5智能手機乙部*
- 得獎者將於香港JW萬豪酒店Facebook官方專頁公佈(com/jwmarriotthk)
*條款及細則詳情請參考香港JW萬豪酒店Facebook官方專頁。
如有任何爭議，將以LG電子香港及香港JW萬豪酒店之記錄為準。
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