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LG推出全新LG Stylus 2 Plus智能手機 新一代觸控筆提供更佳筆記及繪圖體驗
嶄新觸控筆功能
LG Stylus 2 Plus 智能手機透過全新多用途觸控筆的納米塗層筆尖，為用家提供準確度更高的筆記及繪圖體驗。手機亦具備多款嶄新功能提升用家的觸控筆體驗，例如Pen Pop、Pen Keeper及Calligraphy Pen。
Pen Pop功能在用家抽出多用途觸控筆的時候，便會顯示彈出式選單讓用家快速切換至Pop Memo及Pop Scanner應用程式；另外，Pen Keeper新功能會自動偵測用家使用手機時觸控筆收納位置的狀態，並以訊息提醒用家被擱置的觸控筆。Calligraphy Pen功能則擁有鋼筆效果，讓用家隨手寫出精美書法。
更輕、更薄設計
LG Stylus 2 Plus智能手機帶來比上一代更輕巧、纖薄的設計，以7.4毫米機身及僅146克重量為用家提供更方便的使用體驗。金屬質感的機背設計配以金屬邊框，在呈現時尚感之餘亦確保手機擁有舒適的手握感。
LG Stylus 2 Plus具備雙卡雙待功能，更配備3,000mAh可更換電池，以及支援microSD記憶卡，用家可透過其5.7吋巨大屏幕享受各種多媒體內容，顯著提升工作效率。
售價與推出日期
LG全新智能手機LG Stylus 2 Plus備有啡及鈦黑兩款顏色，啡色及鈦黑色於即日公開發售，建議零售價為港幣$3,098。
主要手機規格：
顯示屏
5.7” FHD In-cell Touch屏幕 (1,920 X 1,080)
處理器
Qualcomm 64 bit 1.4GHz八核心處理器
記憶體
3GB RAM / 32GB ROM (支援microSD 記憶卡高達2TB)
數碼相機
1600 萬像素後置鏡頭；800萬像素前置鏡頭
電池
3,000 mAh 高效鋰電池(可更換)
作業平台
Android™ 6.0 Marshmallow
網絡制式
4G 網絡：
FDD：900(B8) / 1800(B3) / 2100(B1) / 2600(B7) MHz *
TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz*
3G 網絡：
WCDMA：850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz*
TD-SCDMA：1900(B39) / 2000(B34) MHz*
2G 網絡：
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz*
體積
155 x 79.6 x 7.4 mm
重量
146g
顏色
啡及鈦黑
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
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