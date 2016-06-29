LG 2016年全新OLED TV產品系列正式在港推出 首次採用Picture-on-Glass設計突顯4K HDR畫質懾人魅力

創新Picture-on-Glass設計讓外形別樹一格

LG SIGNATURE 4K HDR OLED TV G6及LG 4K HDR OLED TV E6均採用了LG全新獨特Picture-on-Glass設計，實現前所未有的纖薄機身。OLED面板與半透明玻璃機背無縫結合，猶如把悅目細膩的HDR圖像畫面呈現在透明玻璃上，無異於一件舉世無雙的藝術品。電視喇叭隱藏於底座內，為流線形機身增添時尚感，亦使LG OLED TV可以輕鬆融入任何類型的家居設計，為用家提供身歷其境的家庭娛樂享受。

OLED HDR技術展示富深度的逼真畫面

LG全新OLED TV產品全面支援HDR影像技術，當中的解像度、高動態範圍、峰值亮度、黑色層次及寬色域等標準獲UHD Alliance認證，取得ULTRA HD PREMIUM標誌。用家可以透過LG OLED TV欣賞Multi-HDR 包括業界標準的HDR 10，以及有愈來愈多電影公司採用的Dolby Vision™ HDR格式，享受完整、細緻入微的OLED HDR體驗，包括更深層的圖像渲染、更仔細的深色部位和更亮麗的光亮圖像位置。

極致黑色及強化色彩還原

LG出色的OLED技術一如既往以畫面每個自行發光的像素展示出完美純黑及各種亮麗色彩，尤其是黑暗畫面中的微小光位，都能清晰、精細地呈現，在確保色彩準確和鮮明之餘，又能減少畫面雜訊。LG OLED TV的超亮度提升技術 (ULTRA Luminance) 有助大幅提升畫面的亮度對比，而對比增強處理技術 (Contrast Maximizer) 則把物件及背景分開處理，實現更深層次的對比度。

同時，LG OLED TV的10億豐富色彩技術 (Billion Rich Colors) 及10-bit處理能力支援99%的DCI數碼影院色域，可以呈現超過10億種顏色的詳盡色彩和層次細節，讓用家可以盡情體驗影片創作者的藝術理念。

超薄機身內的強勁音響系統

LG再次與領先音響產品製造商harman/kardon攜手合作，共同研發出LG全新OLED TV的前置sound bar揚聲器，提供純淨、細緻卻又無任何失真的音質。LG OLED TV亦配備額外的低音單元，為用家提供聲畫俱備的頂級影音享受。

webOS 3.0操控簡易的智能電視體驗

LG全新OLED TV均採用LG最新的webOS 3.0操作平台，透過更加直接、簡易的操作讓用家體驗智能電視帶來的樂趣。新增功能包括：觀看影像期間把畫面放大的Magic Zoom功能；以智能手機的LG TV Plus 應用程式連接電視並進行播放的Magic Mobile Connection；以及加強版Magic Remote帶來的手勢及聲控操作。

LG電子香港有限公司董事總經理李長夏表示：「LG於1966年生產了南韓的第一部黑白電視，所以今年推出的LG全新OLED TV產品系列是一個重大里程碑，見證了我們活躍於電視市場的50週年。LG將繼續致力於研發並提供最尖端的顯示技術，以及推出突破市場框架的電視產品，為用家帶來最難忘的家庭娛樂體驗。」

同場加映更多音響設備

除了一系列OLED TV產品，LG亦帶來便攜式藍牙揚聲器LG Music Flow P5及LG Sound360，讓用家可於日常生活中輕鬆享受無線音樂。最新的LG Music Flow P5換上木紋設計，不但以Auto Sound Engine呈現最自然音色，確保任何音量的聲音都是完美、均衡，還具備Auto Music Play功能，可以在用家靠近揚聲器時自動播放音樂。其內建電池支援長達15小時的播放時間，用家可透過Multi-point功能把Music Flow P5同時連接至兩部裝置，或以Dual Play配對使用兩部Music Flow P5，體驗左右聲道環繞音效。

另一款全新360°藍牙揚聲器LG Sound360則採用簡約的瓶身設計，並透過Sound Pop功能提供360°完美音樂體驗，無論用家從哪一個位置都能享受同樣的出色音效。開啟NFC功能後，流動設備靠近揚聲器時便可立即進行音樂播放，毋須繁複的設定步驟。同時支援Multi-point及Dual Play功能，LG Sound360擁有長達20小時的電池壽命，適合用家從早到晚隨心播放喜愛的音樂。

推出日期及售價

LG全新OLED TV系列及音響設備的建議零售價及於各大特約經銷商公開發售日期如下：

型號 建議零售價 (港幣) 發售日期 77吋LG SIGNATURE 4K HDR OLED TV G6 待定 待定 65吋 LG 4K HDR OLED TV E6 $61,280 現已發售 55吋 LG 4K HDR OLED TV E6 $40,500 現已發售 55吋 LG 4K HDR CURVED OLED TV C6 $37,390 現已發售 55 吋LG 4K HDR OLED TV B6 $35,380 七月上旬 LG便攜式藍牙揚聲器Music Flow P5 $790 七月上旬 LG便攜式藍牙揚聲器Sound360 $990 七月上旬

主要電視規格

型號名稱 G6 E6 C6 B6 顯示屏 解像度 ULTRA HD (3840 x 2160) 系列 OLED 屏幕 完美黑色屏幕 可視角度 完美觀賞角度 控光技術 像素控光 影像 畫質 影像引擎 Perfect Mastering Engine 高動態範圍技術 OLED HDR HDR 10 ● ● ● ● Dolby Vision ● ● ● ● 超亮度提升技術 ● ● ● ● 4K 影像倍線技術 ● ● ● ● 色彩深度 10億豐富色彩 闊色域技術 完美色彩 3D 色彩配對 ● ● ● ● 對比增強處理 ● ● ● - 高效率視頻編碼 ● ● ● ● 智能 電視 webOS 3.0 Magic Remote ● ● ● ● Magic Zoom ● ● ● ● 電話應用程式 (LG TV Plus) ● ● ● ● 網絡文件瀏覽器 ● ● ● ● Magic Mobile Connection ● ● ● ● WiDI ● ● ● ● Miracast ● ● ● ● 智能分享 ● ● ● ● 網絡瀏覽器 ● ● ● ● LG 內容商店 ● ● ● ● USB 直播節目錄影功能 ● ● ● ● 音效 harman/kardon® 音效設計 ● ● ● ● Dolby音頻解碼器 ● ● ● ● 環迴立體聲模式 ULTRA 環迴立體聲 Magic音效調校 ● ● ● ● 藍牙及無線音效傳輸 ● ● ● ● 前置揚聲器 (W) 5.2ch 80W

(低音擴音器：30W) 2.2ch 40W

(低音擴音器：20W) 4.2ch 60W

(低音擴音器：20W) 2.2ch 40W

(低音擴音器：20W) 清晰語音 清晰語音 III 清晰語音 III 清晰語音 III 清晰語音 III