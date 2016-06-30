LG X系列智能手機X cam正式在港推出 繼承強勁廣角雙鏡頭拍攝體驗

旗艦級雙鏡頭拍攝功能

X cam繼承了LG旗艦級智能手機的雙鏡頭設計，配備1300萬像素標準鏡頭以及500萬像素廣角的後置鏡頭，前置鏡頭則為800萬像素。除了標準鏡頭以外，X cam提供媲美LG G5的120°廣角鏡頭，讓用家捕捉如人眼視野廣闊的景像，亦帶來一系列玩味十足的照片特效，包括Pop-out Picture、動態相片模式 、Panorama 全景相片以及相片個性簽署。

繼早前於G5中首次推出之後，LG亦把極富趣味的拍攝特效Pop-out Picture引入X cam，透過結合廣角鏡頭及標準鏡頭拍下的照片，以相框形式呈現用家的獨特相片； X cam獨有的動態相片模式功能，讓用家結合Pop-out Picture在靜止照片中添加動態影像，創製出與別不同的創新拍攝效果。用家亦可透過Panorama View觀賞自動捲動的全景照片，或者以相片個性簽署功能為剛拍下的照片添加署名和有趣標題。

輕巧設計及強勁手機規格

X cam的機身造型以3D曲面玻璃及優雅線條為主，手機最薄處只有5.2毫米，而且重量僅120克，較同類中階手機更輕巧，為用家提供舒適手感。

另外，X cam配備了5.2吋全高清 In-cell Touch屏幕，完美呈現各種亮麗圖像及用家透過雙鏡頭拍攝的照片。其他規格包括1.14 GHz 八核心處理器、2GB RAM 及 16GB 內置容量，X cam亦支援高達2TB的MicroSD記憶卡，確保用家可以在手機儲存大量相片及其他多媒體檔案。

售價與推出日期

LG全新智能手機X cam備有金, 粉紅金, 鈦銀3款顏色，將於7月1日起公開發售，建議零售價為港幣$2,398。

主要手機規格：

顯示屏 5.2” 全高清 In-cell Touch屏幕 處理器 1.14GHz八核心處理器 記憶體 2GB RAM / 16GB ROM (支援高達2TB MicroSD 記憶卡) 數碼相機 後置鏡頭：1300 萬像素標準鏡頭；500萬像素120°廣角鏡頭 前置鏡頭：800萬像素 電池 2,520 mAh 電池 (高效鋰電池) 作業平台 Android™ 6.0 Marshmallow 網絡制式 4G 網絡： FDD：700(B17) / 900(B8) / 1700(B4) / 1800(B3) / 2100(B1) / 2600(B7) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA：1900 / 2000 MHz* 2G 網絡： GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz* 體積 147.5 x 73.6 x 6.9毫米 重量 120克 顏色 金, 粉紅金, 鈦銀

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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