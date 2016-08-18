LG全新Ultra HD 4K 顯示器及21:9超廣闊顯示器 為專業人士和遊戲玩家帶來最頂級的視覺體驗

Ultra HD 4K超高清顯示器 細緻畫質滿足工作及娛樂需求

LG Ultra HD 4K 超高清顯示器27UD88的27吋屏幕，覆蓋99% sRGB色域，配合3840 x 2160超高清解像度，呈現細緻精確的影像。27UD88 具備先進的色彩調校技術 (Color Calibrated)，透過校準軟件SW True Color Pro的多畫面模式，讓用家在任何環境或進行不同設計工作時，可因應需要使用不同的預設色彩以保留原始色彩。

另外，用家透過連接27UD88的USB-C連接埠，可即時傳送4K影像或數據，並同時為手提電腦或流動裝置充電，取代所有雜亂的電線及充電器。27UD88亦為用家提供 Dual Link-up 連接功能，可同時接駁兩部電子器材，例如電腦、相機或藍光影碟播放器等，讓用家在單一屏幕同時顯示及操作兩種器材，令工作更有效率。

LG 27UD88顯示器獲Intertek、TUV、UL及視訊電子標準協會（The Video Electronics Standards Association，VESA）等機構一致頒發顯示器品質及效能的至高水平認證，是專業級用家的不二之選。

UD58系列則為追求頂級畫質的用家提供更經濟實惠的入門級4K超高清顯示器之選。與27UD88一樣，透過先進的IPS技術提升畫質，呈現出色的細膩影像；並支援屏幕分割，大大提升工作效率。

21:9超廣闊顯示器 造就最強大的多媒體工作站

LG 38UC99顯示器配備21:9超廣闊弧形屏幕，擁有3440 x 1440 QHD解像度，相比全高清16:9顯示器，可同時顯示多2.4倍內容。38UC99覆蓋超過99% sRGB 色域及IPS技術，呈現與實物無異的影像。38UC99以1微秒極速減少動態模糊，播放動作電影、體育節目或打機時等包含高速動態的畫面時，影像不會出現模糊、抖動、拖影或殘影的情況。

LG 38UC99內置藍牙揚聲器（10Wx2），用家可透過藍牙連接手機等流動裝置，輕鬆分享音樂。用家亦可單線連接38UC99及其筆記型電腦，同時傳送影像、數據及充電，讓工作時更得心應手。

除外，UD88、UD58及 UC99系列同時承繼LG多項貼心功能，包括：

FreeSync 技術：主要控制顯示器的更新頻率，提供極致流暢的觀賞體驗。特別當進行遊戲時，畫面間斷的情況將不會再發生，遊戲玩家可以盡情投入於「征戰」，提升遊戲樂趣。

Black Stabilizer：即使環境再昏暗，Black Stabilizer 黑暗場景穩定調控技術亦能讓隱藏於黑色背景的物件或敵人無所遁形。

Flicker Safe 調光技術：透過降低閃爍水平而減少對眼睛引起的疲勞，即使長時間進行影片剪接、影像設計或遊戲，都可享受更舒適的體驗。

Dynamic Action Sync技術：將輸入延遲減至最低，為用家帶來流暢且無縫的遊戲體驗。

推出日期及售價

LG Ultra HD 4K 顯示器27UD88和27UD58、24UD58，以及21:9超廣闊顯示器LG 38UC99於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：