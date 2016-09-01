LG 推出10公斤 “BIG-IN” 蒸氣洗衣機 全面提升防震技術 節省約20% 存放空間

獨特“BIG-IN” 設計 體積不變容量更大

香港寸金尺土，為滿足用家同時兼顧實用和美觀的需要，特別推出首部融入 “BIG-IN” 設計的蒸氣洗衣機。產品新増2個水平防震避震，全面提升機身穩定性，讓僅21吋 (540mm) 的洗衣機亦可洗滌10公斤衣物，相比傳統的LG 10公斤頂揭式洗衣機節省接近20% 存放空間。

洗衣機採用緩降式機門及前機身觸控式 LED設計，讓操作過程更便利。產品的頂揭式機門採用強化玻璃，防撞防刮並同時方便用家隨時觀察機內狀況。

Turboshot™技術 洗衣更慳水慳電

LG 10公斤 “BIG-IN” 蒸氣洗衣機引入全新Turboshot™技術，產品的直驅式變頻摩打結合WaveForce 打動力和 Jet Spray灑水技術，確保洗衣機能更深入清潔衣物纖維外，更令“BIG-IN”洗衣機的耗水及耗電量分別減少約16% 及12%，並節省高達10% 的洗衣時間，為用家帶來超卓的洗衣體驗。

此外，LG “BIG-IN” 洗衣機選用抗菌全不鏽鋼滾筒，比一般滾筒更衛生及易於保養，產品設有一按清洗功能，助用家輕鬆保持滾筒清潔；無論在洗衣前後，用家亦可選擇使用速潔滾筒作日常清潔，令洗衣更安心。

Steam™ 蒸氣科技 有效去除致敏原

不少香港人長期受到敏感症狀困擾，LG “BIG-IN” 蒸氣洗衣機特設Steam™ 蒸氣技術，能在滾筒下將水溫加熱至高達40 - 60℃，有效去除99.9％致敏原，如花粉、塵蟎及寵物致敏原等；產品亦設有40℃除污護理功能，暖水能全面溶解洗衣劑，亦比冷水更易去除頑固污漬，洗滌效果更理想。用家更可運用手機透過NFC Tag On 功能下載最新洗衣程序，配合個人所需。

產品擁有LG洗衣機獨有的妙手6重洗直驅系統技術，包括穿透擠 (均勻洗滌)、潔淨敲 (有效防皺)、舒緩搖 (呵護衣物)、蓬鬆解 (基本轉動)、強淨搓 (急速溶解)和浸透揉 (靜音洗淨)，讓不同物料的衣物都能得到最適當的呵護。

售價與推出日期

LG 10公斤 “BIG-IN” 蒸氣洗衣機 (WT-HDS10SV) 現於指定零售商公開發售，建議零售價為港幣$5,490，產品附送10年摩打保養服務。