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全新LG X power 智能手機展現非凡續航力 輕薄機身內藏4,100mAh特大容量電池
特大電池支援快速充電
隨著手機效能不斷提升，用家對手機電池續航力的要求亦愈來愈高。LG 深明用家需要，最新推出的5.3吋X power配備4,100mAh特大容量電池，而且更支援快速充電技術，用家使用快速充電器便可在2小時16分鐘內[1]充滿4,100mAh的電池，絕對足夠用家一日所需。X power更備有逆向充電功能，只要配搭USB-OTG轉換線及相關傳輸線即可將手機化身為外置充電器，為其他流動裝置充電。
輕巧設計突破技術限制
LG X power秉承品牌對設計工藝的堅持，巧妙將特大電池置於只有7.9毫米、重139克的纖薄機身內。用家不但能一手掌握X power的超薄機身，產品搭載的1.3GHz四核心處理器亦提供比同級手機出色的運算能力，不論是運行需要定位功能的遊戲、 長時間播放串流音樂或高清影片，X power的效能均可發揮得淋漓盡致。
豐富拍攝功能隨你所想
LG X power配備1,300 萬像素標準鏡頭及500萬像素前置鏡頭，其自動拍攝功能可透過面部辨識技術自動為用家自拍，全程毋須按下快門。X power亦加入多種濾鏡效果，用家能在拍攝照片或影片前預覽和挑選各種濾鏡，瞬間即可營造理想的相片氣氛，並在拍攝介面上一按分享。
此外，X power擁有2GB RAM 及 16GB容量，支援高達2TB的MicroSD記憶卡，方便儲存及瀏覽大量多媒體檔案。
售價與推出日期
全新LG X power備有白色及靛黑色可供選擇，並於即日起公開發售，建議售價為港幣$1,898。
[1]需使用LG X power 原裝充電器。數據由實驗室內部測試所得，實際充電時間會因手機使用狀況而有所不同
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