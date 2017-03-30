LG G6登陸香港 首創18:9 FullVision®屏幕 單手操控巨屏手機 全球首部手機同時支援 Dolby Vision™及HDR10顯示格式

輕鬆一手掌握巨屏

希望體驗巨屏帶來的震撼，但又厭倦笨重的手機？LG深明用家需要，透過其首創的18:9屏幕比例，成功將LG G6 的5.7 吋QHD+ FullVision® 屏幕藏於一般的 5.2 吋屏幕的手機機身內，讓用家單手就能操控大屏幕，更可方便攜帶而毫無負擔。G6的外殼以鋁金屬及玻璃物料打造而成，採用啞色金屬邊框設計，背面的鏡頭亦與機背成一平面，除了可降低鏡頭刮花損毁的風險，同時亦大大提升G6的整體美感及手感。

另外，LG G6的鏡頭、感應器均經過精心設計，三個部份並排於屏幕上方，讓屏幕頂端的邊框更窄，盡顯G6的時尚窄邊框特色。手機外圍及屏幕的四角同為圓角設計，令整體設計更一致，亦有助分散手機跌落時所承受的衝擊力。

掌上影院享受

讓人一見傾心的何止LG G6的時尚外型？作為全球首部支援Dolby Vision™ 的智能手機，G6顯示影像立體感更強，清晰呈現每個細節，令人驚艷的電影級震撼畫面為用家帶來前所未有的視覺衝擊。G6亦支援HDR10 顯示格式，換言之一機在手，已能享受 HDR 技術帶來的豐富視覺體驗。除了畫質外，LG亦照顧到用家對音響的追求。G6配備極受用家歡迎的32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片組 ，大大降低聲音雜訊及失真水平。LG G6超卓聲畫俱備，特別適合喜歡隨時隨地在手機上觀看影片的用家，欣賞越來越普及的HDR影片時更能感受真正細膩動人畫面，G6提供的掌上影院體驗必讓用家一看難忘。

獨特Square Camera 功能

LG G6具備獨特且貼心的Square Camera功能，提供四個拍攝模式，包括Snap Shot、Guide Shot、Match Shot及Grid Shot，用家無需下載其他應用程式便可輕易合併兩張或以上的照片及短片，簡單拍出有趣又有創意的照片。Square Camera將18:9畫面分拆成兩個正方視窗，用家可在其中一視窗拍攝1:1 的照片，同時在另一視窗檢視照片，即時在同一畫面比較兩張照片的效果，然後編輯及上載作品至Instagram、Snapchat等社交平台。而當檢視照片時，亦不需切換至相簿，便可直接在各個拍攝模式的視窗上瀏覽剛拍攝的照片。

想照片在社交媒體上吸引更多「Like」？用家可在相簿內選擇2至100張照片，並將其製作成GIF，讓圖片更突顯自己個性。

前後廣角鏡捕捉重要時刻

攀山涉水登上大東山欣賞日落，想攝下廣闊風景才驟覺手機鏡頭只能捕捉一部分畫面？LG G6擁有1,300萬像素的後置雙鏡頭，支援125° 廣角拍攝，用家就能捕捉一般手機無法拍攝的全景照片，收納動人景象更隨心所欲。即使拍攝4K影片時，需要切換標準及廣角拍攝以放大及縮小畫面，G6 都能為用家帶來無比流暢的使用體驗。用家亦可使用其500萬像素前置鏡頭的100° 廣角鏡自拍，與一班朋友自拍時就不需擔心把任何人遺留在鏡頭之外。

此外，LG G6擁有IP68防水及防塵規格，其堅固及耐用程度亦經嚴格測試，並通過MIL-STD-810G美國軍用摔落測試，讓手機無懼任何環境挑戰。為確保安全，LG亦首次引入最新的散熱導管技術至G6之中，配合鋁合金邊框，能有效散發內部熱力；LG的工程師更為G6零件的位置作特別編排，讓散熱效果更顯著。

G6亦率先預載Google Assistant，其學習功能可根據用家的使用習慣，如過往的會議頻率、常去的地點等提供個人化的建議。

售價與推出日期

LG G6 智能手機備有太空黑、霜霧白及冰晶藍三款顏色以供選擇，現已於各大特約網絡供應商及零售商接受預訂，並於4月12日起公開發售，建議零售價為港幣$5,998。凡於4月12日至5月4日期間購買 LG G6，客戶可續享LG G6額外一年本地保養及獲贈原裝QuickCover鏡面智能保護套乙個(總值港幣$796)。詳情請參閱網址www.lg.com/hk/lg-g6 。