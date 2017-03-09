全新中階機王LG K10 (2017)帶來旗艦級配置 120°廣角自拍鏡頭 可更換式電池讓您隨行隨拍

自拍至強 120°廣角前置鏡頭

作為LG Ｋ系列中規格最強的手機，K10 (2017) 集合了多項LG旗艦G系列手機的頂級配置，用家只需付出中階機的價錢，便可獲得旗艦級的享受。其中最吸引的包括其支援120°廣角拍攝的 500 萬像素前置鏡頭，以及1300 萬像素的主鏡頭，讓自拍一族隨時輕鬆與朋友合照。此外，K10 (2017) 採用可更換式電池設計，讓用家真正隨行隨拍。K10 (2017) 亦配有MicroSD卡槽，最高可支援2TB外置記憶卡，方便用家隨時擴充手機容量以儲存更多多媒體檔案。

旗艦級輕薄機身設計

LG K10 (2017) 擁有5.3吋大屏幕，但機身僅重142克，同時採用只常見於旗艦級手機的金屬邊框設計，盡顯LG對設計及精湛工藝的堅持。K10 (2017) 屏幕選用了2.5D 弧面玻璃，不但讓時尚的機身設計增添一份和諧感，更能大大增強手感。

K10 (2017) 配備八核心1.5GHz 處理器、2GB RAM、16GB ROM，並預載最新的 Android 7.0 系統，大大提高了手機的穩定性及流暢度。

售價與推出日期

全新LG K10 (2017) 備有黑色及金色可供選擇，並於3月10日起公開發售，建議售價為港幣$1,698。

主要手機規格：

顯示屏 5.3吋In-cell Touch LCD 屏幕 (1280 x 720) 處理器 1.5GHz 八核心處理器 記憶體 2GB RAM / 16GB ROM (支援 32GB Micro SDHC / 2TB Micro SDXC 記憶卡) 數碼相機 後置鏡頭：1,300 萬像素 前置鏡頭：500 萬像素120°廣角鏡 電池 2,800 mAh 電池 (標準鋰電池) 作業平台 Android™ 7.0 (Nougat) 網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8) MHz* TDD：2300(B40) MHz* 3G 網絡： WCDMA：850/900/1900/2100 MHz* 2G 網絡： GSM 850/900/1800/1900 MHz* 體積 148.7 x 75.3 x 7.9 mm 重量 142g 顏色 黑、金

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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