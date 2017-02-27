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LG G6全球矚目亮相 全新觀賞體驗一手掌握 首設 FullVision® 超高屏幕佔比 開創18：9智能手機新視界
18：9震撼巨屏 輕鬆一手掌握
LG G6是全球首部採用18：9顯示比例的智能手機，其5.7吋QHD + FullVision® 屏幕的解像度高達2,880 x 1,440，與一般擁有16：9屏幕的手機相比，G6 用家在觀賞影片或玩手機遊戲時，能享受更廣闊的視覺範圍，以及猶如親歷其境的觀賞體驗。要發揮LG G6的頂尖影像表現，當然少不了軟件上的配合。LG為G6用家提供6款大熱手機遊戲優惠，包括Temple Run 2、Spiderman Unlimited、Crossy Road 、SimCity BuildIt 、Cookie Jam及Genies & Gems，總值超過港幣$1,400，用家可在LG SmartWorld免費下載，盡享18:9模式帶來的全新手機遊戲體驗*。
超高屏幕佔比設計 打造完美手感
雖然LG G6的屏幕達5.7吋，其特別設計卻解決了巨屏手機的普遍問題，確保用家能輕鬆單手操作手機，盡情享受其超卓視覺體驗。由美國賓夕法尼亞州立大學Andris Freivalds博士及延世大學的 Ji Yong-gu博士帶領的人體工學研究小組，曾對LG G6進行多種測試，範疇包括手持G6時的穩定度、不同握法的舒適度，以及長期使用G6會否引致肌肉疲勞等，LG G6在所有測試範疇中均獲得最高分數。
首配Dolby Vision™ 影像技術 發燒影院掌上呈現
LG G6是全球首部同時支援Dolby Vision™ 及HDR10的智能手機，此兩項影像技術均為高動態範圍 (High Dynamic Range，HDR) 的主要標準，讓畫面光暗對比更具立體感，清晰呈現每個細節，為用家帶來無與倫比的豐富色彩層次及亮麗的影像。
此外，LG G6 亦配有32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片組 ，大大降低聲音雜訊及失真水平，帶來極致音色表現。配合G6 獨有的18：9 及支援兩個HDR標準的屏幕，用家可欣賞由Amazon及Netflix 提供令人驚嘆的HDR畫質影片； Amazon 亦將會繼續製作支援18：9格式的內容，讓用家能在G6 18：9 QHD+ 屏幕上盡享最優越的流動多媒體體驗。
精湛工藝實現非凡設計
LG G6的外殼以鋁金屬及玻璃物料打造而成，備有太空黑、霜霧白、冰晶藍三款顏色選擇，其簡潔、輕巧的流線型設計帶來絕佳的手感。產品採用啞色金屬邊框設計，背面的鏡頭亦與機背成一平面，除了可降低鏡頭刮花損毁的風險，同時亦大大提升G6的整體美感。
另外，LG G6的鏡頭、感應器及喇叭均經過精心設計，三個部份並排於屏幕上方，讓屏幕頂端的邊框更窄，盡顯G6的時尚窄邊框特色。手機外圍及屏幕的四角同為圓角設計，令整體設計更一致，亦有助分散手機跌落時所承受的沖擊力。
極強廣角攝力 細節一覽無遺
透過切換LG G6 的標準及廣角鏡功能，用家不需要再為拍攝群體照或廣闊景物而煩惱。G6的1,300萬像素後置雙鏡頭支援125°廣角拍攝，用家能隨心捕捉普通手機無法拍攝的全景照片。即使拍攝4K影片時，需要切換標準及廣角拍攝以放大及縮小畫面，G6 都能為用家帶來無比流暢的使用體驗。用家亦可使用其500萬像素前置鏡頭的100°廣角鏡自拍，免除帶備自拍棍的麻煩外，該廣角鏡更附有降低照片邊緣變形的功能，還原影像最真實一面。
全新Square Camera 模式 1：1照片即拍即上載
LG G6引入最新的Square Camera 模式，能將18：9畫面分拆成兩個正方視窗，用家可在其中一視窗拍攝1：1 的照片，方便上載作品至Instagram、Snapchat等社交平台，亦可選擇拍攝4：3、16：9及18：9的照片；用家然後可隨即在另一視窗檢視、編輯及上載照片。用家檢視照片時，不需切換至相簿，便可直接在各個拍攝模式的視窗上瀏覽剛拍攝的照片。同時，用家亦可在相簿內選擇2至100張照片，並將其製作成GIF。
防水防塵 應付全天候變化
LG G6 擁有IP68防水及防塵規格，其堅固及耐用程度亦經嚴格測試，達國際標準，讓手機無懼任何環境挑戰。此外，LG亦首次引入最新的熱導管技術至G6之中，能有效散發內部熱力；LG的工程師更為G6零件的位置作特別編排，讓散熱效果更顯著。
預載智能助手Google Assistant
LG G6預載Google Assistant，透過其與LG apps的完美整合，瀏覽資訊、管理每日工作、欣賞影音內容及搜尋檔案均變得更方便快捷。Google Assistant擁有學習功能，能根據用家的使用習慣，如過往的會議頻率、常去的地點等提供個人化的建議。
LG電子流動通訊本部主席Juno Cho表示：「LG G6的廣闊視界及一手掌握設計，為我們呈現了全新的視覺及個人化體驗。LG將繼續致力提升產品的便利及可靠程度，透過創新思維去給予用家超乎所想的流動體驗。」
*詳情請待香港發售時正式公佈。
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