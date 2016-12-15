LG推出超便攜Minibeam PH550迷你投影機 支援藍牙及Wifi傳輸 輕鬆建立隨身私人影院

隨著各大影片串流平台逐步開放影片下載功能，助用家更隨心使用流動裝置觀賞心水劇集及電影，隨身私人影院的配置亦變得更為重要。LG最新的Minibeam PH550迷你投影機融合輕巧設計及強大功能於一身，用家毋須另行購買配件，即可透過其Wifi功能連接流動裝置並投放影片；除了其內置喇叭外，用家更可將PH550連接至其他藍牙喇叭，進一步提升音效表現。

LG Minibeam PH550迷你投影機提供100 吋超大畫面，專為追求隨身影院的用家而設，無論是與友人們在家享用大屏幕打機的快感，還是計劃到戶外舉行電影放映會，PH550的畫面對比度高達 100,000:1 ，確保影像明亮清晰。產品支援平面及垂直擺放，透過簡易設置便可快速啓動Miracast無線投影功能，配合隨機附送的卡片型遙控器，用家可以輕鬆選擇音量、頁面切換等選項。

LG Minibeam PH550採用LED燈，可發出自然、豐富的色彩；LED燈壽命更長達近 30,000 小時。產品機身輕巧纖薄，可直接放入公事包或小手袋內，便於攜帶。迷你機身之下，產品的電池續航力亦長達2.5小時，相當於一齣電影的播放時間，其全面功能令PH550成為大屏幕愛好者的必然之選。

售價與推出日期

LG Minibeam PH550迷你投影機現於指定零售商公開發售，建議零售價為港幣$4,980。有關產品及銷售點詳情，可致電3543-7777查詢。