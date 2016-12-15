We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG推出超便攜Minibeam PH550迷你投影機 支援藍牙及Wifi傳輸 輕鬆建立隨身私人影院
隨著各大影片串流平台逐步開放影片下載功能，助用家更隨心使用流動裝置觀賞心水劇集及電影，隨身私人影院的配置亦變得更為重要。LG最新的Minibeam PH550迷你投影機融合輕巧設計及強大功能於一身，用家毋須另行購買配件，即可透過其Wifi功能連接流動裝置並投放影片；除了其內置喇叭外，用家更可將PH550連接至其他藍牙喇叭，進一步提升音效表現。
LG Minibeam PH550迷你投影機提供100 吋超大畫面，專為追求隨身影院的用家而設，無論是與友人們在家享用大屏幕打機的快感，還是計劃到戶外舉行電影放映會，PH550的畫面對比度高達 100,000:1 ，確保影像明亮清晰。產品支援平面及垂直擺放，透過簡易設置便可快速啓動Miracast無線投影功能，配合隨機附送的卡片型遙控器，用家可以輕鬆選擇音量、頁面切換等選項。
LG Minibeam PH550採用LED燈，可發出自然、豐富的色彩；LED燈壽命更長達近 30,000 小時。產品機身輕巧纖薄，可直接放入公事包或小手袋內，便於攜帶。迷你機身之下，產品的電池續航力亦長達2.5小時，相當於一齣電影的播放時間，其全面功能令PH550成為大屏幕愛好者的必然之選。
售價與推出日期
LG Minibeam PH550迷你投影機現於指定零售商公開發售，建議零售價為港幣$4,980。有關產品及銷售點詳情，可致電3543-7777查詢。
- PREVIOUS
-
https://www.lg.com/content/lge/hk/zh/about-lg/press-and-media/ph550.html isCopied
paste