LG 旗艦手機V20正式抵港 全球首部Hi-Fi Quad DAC智能手機 配合前後雙廣角鏡頭 引領最強流動多媒體娛樂享受

B&O PLAY專業調音 Hi-Fi Quad DAC 演繹32-bit細緻原音

LG V20 是全球首款配備32-bit Hi-Fi Quad DAC 的智能手機，獨家率先採用ESS SABRE 9218連耳擴 (AMP) 晶片組，有效減低50%以上的失真及雜訊，帶來更清脆細膩的音色。V20採用B&O PLAY的專業調音技術，擁有 75段音量及L/R左右聲道平衡調控之餘，更支援 FLAC、DSD、AIFF 和 ALAC 等20多種無損音樂格式，配合隨機附送的B&O PLAY耳機，完美配套發揮極致音色表現。

V20 同時亦支援Qualcomm® aptX™ HD格式，用家除了可使用B&O PLAY耳機外，亦可選擇透過藍牙傳送24-bit音效至同樣支援此格式的心水無線裝置，享受24-bit高清音效。

前後雙廣角鏡 全方位捕捉精彩時刻

繼LG V10大受好評的強勁拍攝功能，LG V20進一步強化其鏡頭配置及對焦技術。V20機身共配備前後三組鏡頭，包括後置的1600萬像素及800萬像素雙鏡頭，分別能拍攝出標準75°及135°超廣角照片；用家亦可以透過其500萬像素前置鏡頭的120°廣角鏡頭或選取83°標準自拍角度模式進行自拍。其前置鏡頭配有自動拍攝(Auto Shot)功能，能自動偵測拍攝對象的笑容並啟動快門，用家在過程中完全無需按掣，避免因相機晃動而產生的模糊影像，讓拍攝更得心應手。

另外，V20的後置135°超廣角鏡頭擁有比一般智能電話相機寬1.7倍的視野角度，而前置的120°廣角鏡頭讓用家毋須依靠自拍棍或外置魚眼鏡，亦可輕鬆拍攝壯闊景物；亦特別設有F1.9 大光圈，無論用家在室內或室外都可拍攝出清晰亮麗的相片。另外LG亦引入全新的混合自動對焦系統 (Hybrid Auto Focus)至V20之中，透過鐳射自動對焦(Laser Detection) 或相位偵測對焦(Phase Detection AF) ，結合對比偵測對焦(Contrast AF)技術，無論光暗環境下拍攝相片，都能準確捕捉所有細節。

此外，V20亦設有追蹤對焦功能，用家可自行選取拍攝主體，手機即會自動進行追蹤對焦，無論拍攝蹦蹦跳的小朋友或奔跑中的寵物時，都可清晰捕捉他們的動態，記錄珍貴時刻。

Steady Record 2.0及 Hi-Fi高清音色錄製 還原真實聲畫

在攝錄方面，LG V20配備Qualcomm的EIS 3.0電子影像穩定(Electronic Image Stabilization) 技術，內置的陀螺儀能減少同步延遲至僅50毫秒，把拍攝過程中的震動減至最低，配合能自行選取拍攝主體的追蹤對焦功能，讓用家即使拍攝移動中的物件或人物時亦能輕易捕捉銳利影像。

V20內置3 個高 AOP 值 (Acoustic Overload Point) 的錄音咪，可錄製高達132dB及更大動態範圍的聲音，用家更可使用Studio Mode進行各種專業錄音設定，例如減低每個頻率的雜訊的LCF (Low Cut Filter) ，以及限制突然響亮聲音的LMT (Limiter) ；V20更可使用現時專業錄影器材廣泛採用的24-bit / 48 kHz LPCM格式 (Linear Pulse Code Modulation) 進行錄音，記錄最細緻真實的聲畫效果。

堅固輕巧機身 延續V10雙屏幕優勢

LG V20的機背由應用於航空交通工具的AL 6013金屬打造而成，兼具輕盈及堅固的特性，配搭新型的Si-PC (Silicone Polycarbonate)合成物料，相比傳統用料可減少超過20%的撞擊力，此種機身設計令V20通過美國軍用摔落測試[1]之餘卻僅重174g，輕巧耐用。

另外，LG亦在V20上強化了V系列的人氣雙屏幕功能，產品採用5.7吋Quad HD IPS Quantum量子主屏幕，解像度高達2,560 x 1,440，呈現細膩逼真的動人影像；V20的副屏幕亮度較V10提升兩倍，字體亦增大50%，其Always-on功能讓V20即使處於待機模式，用家亦可從副屏幕獲得各種資訊，或快速啓動如相機、無線網絡、即時通訊軟件等指定功能或程式。

全新Android 7.0及LG UX 5.0+介面 多工作業無界限

作為首部預載Android 7.0 Nougat OS系列的手機，V20為用家帶來更省電、流暢的使用體驗。用家除了能透過多視窗顯示模式(Multi-window View) ，於同一畫面中同時使用兩個應用程式外，更可率先盡享升級版LG UX 5.0+的各項多媒體功能。V20更支援Google In Apps功能，令V20成為多工作業的最佳伙伴。

LG V20配備獨立雙SIM卡插槽，均支援中港兩地4G LTE 網絡。藉著提供Micro SD卡插槽為用家提供額外的儲存選擇，支援高達2TB，使用雙SIM卡同時不用再為記憶體不足而煩惱。與此同時，LG V20的3,200mAh可更換式電池，讓用家可隨時更換後備電池。憑藉Qualcomm® Quick Charge™ 3.0技術，用家只須配合隨機附送的充電器，便可於30分鐘內充至50%的電池容量[2]。

[1] LG V20通過美國軍事標準測試 (MIL-STD-810G Method 516.6, Procedure IV “Transit Drop”)。測試於受控的環境進行，產品可能因不同環境而與測試時不同。切勿模仿。

[2] 根據內部測試結果。

售價與推出日期

LG V20智能手機備有鈦黑鋼、閃亮銀、及冰晶粉以供選擇，現已於各大特約網絡供應商及零售商接受預訂，並於10月28日起公開發售，建議零售價為港幣$5,998。凡於10月27日或以前預訂LG V20，客戶可續享LG V20 額外一年本地保養，詳情請參閱網址www.lg.com/hk/lg-V20

主要手機規格

顯示屏 主屏幕：5.7" Quad HD IPS Quantum量子屏幕 (2560 x 1440) 副屏幕： IPS Quantum量子屏幕 (160 x 1040) 處理器 2.1GHz Qualcomm® Snapdragon™ 820處理器 作業平台 Android™ 7.0 (Nougat) 記憶體 4GB RAM / 64GB ROM (支援Micro SD外置記憶卡高達2TB) 數碼相機 後置鏡頭：1600 萬像素 (75°標準鏡F1.8, OIS2.0)、800萬像素 (135°超廣角鏡F2.4)； 前置鏡頭：500萬像素 (120°自拍廣角鏡F1.9) 網絡制式 4G 網絡： FDD：2100(B1) /1900(B2)/ 1800(B3) / 1700(B4) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) /700(B12)/ 700(B17) / 800(B20) / 800(B26)/ 700(B28) MHz* TDD：2600(B38) / 1900(B39) / 2300(B40) / 2600(B41) MHz* 3G 網絡： WCDMA： 850(B5) / 900(B8) / 1800(B3) / 1700(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) MHz* TD-SCDMA： 2000 / 1900 MHz* 2G 網絡： GSM：850(B5)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 1900(B2) MHz* 電池 3,200 mAh 高效鋰電池 (可更換) 顏色 閃亮銀、鈦黑鋼、冰晶粉 體積 159.7 x 78.1 x 7.6 mm 重量 174 g 其他功能 Hi-Fi 影片錄製、Steady Record 2.0、高清音色錄製、Studio Mode、高AOP值收音咪、Qualcomm® aptX™ HD、32-bit Hi-Fi Quad DAC、In Apps、B&O PLAY合作、指紋感應器、Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援

[1] LG V20通過美國軍事標準測試 (MIL-STD-810G Method 516.6, Procedure IV “Transit Drop”)。測試於受控的環境進行，產品可能因不同環境而與測試時不同。切勿模仿。

[2] 根據內部測試結果。