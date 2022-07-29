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LG EASEL - 最新Objet系列OLED電視華麗登場

優雅畫架式設計配以滑蓋式Kvadrat織布蓋板 重新定義家居藝術空間

同步推出LG OLEDevo Gallery Edition G2系列 延續劃時代無縫掛牆設計美學

圖片下載：https://bit.ly/3oyvYVR





（2022年7月29日 — 香港）疫情扭轉世界生活模式，改變了不少人對「家」的想像和需要，一個能賦予舒適的家居生活享受至為重要。LG 一直走在市場最前線，在追求科技突破之餘，也不忘透過旗下產品提升用家的生活質素和品味。LG Objet系列自此應運而生。繼早前於香港推出LG StanbyME和AeroTower後，LG 電子 (LG) 宣布於今天推出市場期待已久的最新Objet 系列OLED電視LG EASEL，結合優雅的畫架式設計以及充滿質感的滑蓋式藝術蓋板，把電視搖身一變成為藝術擺設，為生活空間加添一點優雅。為了更完美演繹LG Objet系列的優雅時尚格調，LG與頂尖意大利汽車品牌瑪莎拉蒂合作，於其銅鑼灣全新瑪莎拉蒂旗艦陳列室中設置Objet系列中的LG EASEL 及LG AeroTower、以及同步推出的LG OLEDevo Gallery Edition G2及展示LG StanbyME，打造品味盡現的高雅生活空間。

宛如藝術品的畫架式設計 與頂級丹麥紡織品牌 Kvadrat 攜手帶來不一樣的藝術美學

作為Objet 系列首部OLED電視，EASEL如其名字所示，以獨特的畫架式設計讓用家置身於畫廊般欣賞精緻藝術品，再加上別出心裁的金屬框架以及能夠傾斜靠於牆面的設計，以零間隙安裝直立在地板上，彷如掛上藝術作品的畫架般。LG 非常著重產品設計的每一個細節，特別邀請了丹麥頂級紡織品牌 Kvadrat合作，為LG EASEL的滑蓋式蓋板精心挑選獨一無二的面料，集美觀、耐用和聲音穿透性於一身，散發優雅的藝術氣息。

優雅質感滑 蓋式蓋板 為生活增添全新視角

配備電視遙控器控制，LG EASEL能隨著用家的心情和需求隨意上下滑動蓋板至橫向顯示模式（Line View）或全螢幕（Full View）。當用家設置為 Full View 時，整個蓋板會向下降低，用家可以全螢幕模式感受OLEDevo 自發光技術所帶來的細緻高動態畫面，真正地融合藝術和科技。當切換至Line View 時，蓋板能向上滑動 — 即減少屏幕可見的範圍，只顯示一些實用的功能和模式，如日期和時鐘，以及音頻播放器。電視內置了不同的藝術主題背景，任何模式都具有微妙的現代美感，融入家中的藝術裝潢，提升生活格調。

LG OLEDevo 獨家自發光 技術 配以 80W 4.2 聲道聲效 帶來 大師級藝術享受

除了別具藝術感的設計外，LG EASEL的技術配備亦絕對不容忽視。採用 LG 自家不斷革新研發的OLEDevo 自發光技術，LG EASEL是強大效能和藝術美學的完美結合。憑藉Brightness Booster亮度提升技術可以將畫面的亮度提升20%，尤其在處理黑、白色彩的畫面時，更有層次地顯示細緻色彩，提供卓越的清晰度、細節、對比度和色彩，驚艷的畫面讓用家在家中觀看電影時體驗身臨其境的極佳享受。此外，內置80W 輸出和全方位覆蓋的 4.2 聲道音響系統，提供豐富又強大的多聲道音效，帶來彷如置身電影院前排的震撼感受，把客廳打造成私人藝術電影院。

同場推出 LG OLEDevo Gallery Edition G2 系列 延續 OLED evo 的超凡傳奇

繼去年首次推出配備OLEDevo自發光技術的G1系列而大受好評，LG宣佈同步推出LG OLEDevo Gallery Edition G2系列 ，同樣採用嵌入式掛牆畫廊設計，宛如油畫藝術品般完美貼合牆身，令家居空間更添藝術美感。

除了劃時代無縫掛牆設計美學，作為連續9年全球OLED電視的第一品牌[1]， LG的OLED技術不但能透過改變光線波長提升屏幕光度，強化畫面對比度及銳利度，更榮獲國際機構德國TÜV Rheinland及美國UL[2]認證為低藍光、無閃爍和有效消除令人不適的眩光。結合第五代 α9 人工智能影像處理器，以及能精準調控全屏幕上5,184個單元的Dynamic Tone Mapping Pro，能獨立分析和處理光暗度以及色彩表現。

經國際測試機構Intertek認證其「100%色彩還原度」[3]，LG OLEDevo Gallery Edition G2系列較傳統LCD的70%至80%[4]更能真實還原圖像的自然色彩。其100%色彩顯示能覆蓋電視的全亮度範圍的3D色彩空間，並經國際測試機構Intertek認證，能達致100%色彩顯示[5]。配合Brightness Booster Max 亮度提升技術，畫面亮度將提升30%，能更精緻地刻畫出影像每一處細節與紋理。 此外，LG OLEDevo Gallery Edition G2系列支援Dolby Vision IQ with Precision Detail及 Dolby Atmos，能帶來仿如親臨現場的質感，讓整體觀賞效果更動人逼真。

作為OLEDevo電視皇者，LG OLEDevo Gallery Edition G2系列同樣能讓用家於電競場上釋放無限潛能。獲得德國TÜV Rheinland認證為High Gaming Performance Gold[6]，LG OLEDevo Gallery Edition G2系列同時憑藉頂級色彩和HDR支援，並獲英國Intertek機構頒發Qualified Gaming Performance認證。此外，除了由VRR和ALLM以匹配幀速率變化和減少畫面撕裂外，其120Hz Dolby Vision Gaming 4K，以及0.1毫秒反應時間，並兼容Nvidia® G-Sync® 及AMD FreeSync Premium，能帶來更流暢逼真的遊戲表現。

推出日期及售價

LG EASEL及LG OLEDevo Gallery Edition G2系列發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 發售日期 65ART90ECQA $59,980 2022 年 7 月29 日 OLED55G2PCA $30,980 現已發售 OLED65G2PCA $51,980 現已發售 OLED77G2PCA $124,980 現已發售



產品主要規格 ：

產品 LG OLED | Objet Collection Easel Gallery OLED evo TV G2系列 螢幕尺吋 65 77 / 65 / 55 屏幕技術 4K OLED evo 4K OLED evo 顯示 4K 120hz 自發光像素 OLED evo 屏幕．Brightness Booster亮度提升．完美色彩．完美純黑．低藍光認證 4K 120hz 自發光像素 OLED evo 屏幕．Brightness Booster MAX亮度提升．完美色彩．完美純黑．低藍光認證 影像 α9 Gen5 AI Processor 4K．AI Picture Pro．人工智能影像倍線技術．人工智能亮度控制．Dynamic Tone Mapping Pro α9 Gen5 AI Processor 4K．AI Picture Pro．人工智能影像倍線技術．人工智能亮度控制．Dynamic Tone Mapping Pro 音效 杜比全景聲 Dolby ATMOS 4.2 ch．80W (超低音 Woofer: 40W) AI Sound Pro 杜比全景聲 Dolby ATMOS 4.2 ch．60W (超低音 Woofer: 20W)． AI Sound Pro 影院級視覺體 Dolby Vision IQ．HDR10pro．HLG．Filmmaker Mode Dolby Vision IQ．HDR10pro．HLG．Filmmaker Mode 電競 Game Optimizer, VRR, ALLM 及 HGiG Game Optimizer, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM 及 HGiG 人工智能電視 webOS．LG ThinQ webOS．LG ThinQ 連接 HDMI 2.1 x 4．eARC．USB x 3．LAN．天線輸入．SPDIF (光學音效輸出) HDMI 2.1 x 4．eARC．USB x 3．LAN．天線輸入．SPDIF (光學音效輸出) 無線連接 802.11ac．Bluetooth 5.0．Apple AirPlay 2 & Homekit．房對房分享 802.11ax (Wi-Fi6)．Bluetooth 5.0．Apple AirPlay 2 & Homekit．房對房分享 機身連座檯架尺寸

(W x H x D) [65] 1462 x 1568 x 54.8 mm [77] 1712 x 1039 x 321 mm [65] 1441 x 878 x 245 mm [55] 1222 x 757 x 245 mm

[1] 數據來自Omdia 2013-2021 年的單位出貨量。

[2] LG OLED 電視機獲 TÜV-Eyesafe 認證為低藍光顯示器。LG OLED 電視屏幕獲 UL 認證為 Flicker Free 無閃爍顯示器。LG OLED 電視比 LG LED 電視較低藍光輸出。

[3] 以CIE DE2000測量125個顏色樣本，達致100%色彩保真度。

[4] 與LG LCD電視比較，以CIE DE2000測量125個顏色樣本。

[5] 經Intertek獨立驗證，顯示色域體積(CGV) 等於或超過DCI-P3色彩空間的CGV。

[6] 除 LG OLED A 系列外，全線 LG OLED 2022 電視系列均獲得 High Gaming Performance Gold (TÜV) 認證。