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全新 LG UltraGear™ 電競顯示屏皇者32GQ950-B顯赫登場
LG首部配備採用 Advanced True Wide (ATW) 進階廣角偏光器Nano IPS 4K顯示屏
高兼容 HDMI 2.1及 144Hz/160Hz 超高速刷新率
同步推出27GP95R-B 讓電玩玩家整裝待發佔盡優勢
全新 LG UltraGear™ 電競顯示屏皇者32GQ950-B顯赫登場
LG首部配備採用Advanced True Wide (ATW) 進階廣角偏光器Nano IPS 4K顯示屏
高兼容 HDMI 2.1及 144Hz/160Hz 超高速刷新率
同步推出27GP95R-B 讓電玩玩家整裝待發佔盡優勢
香港，2022 年 6月22 日 － 隨著LG 電子香港 (LG) 旗下的LG UltraGear™系列越來越受電競玩家歡迎，LG今天宣布推出全新 LG UltraGear™ 旗艦級遊戲顯示屏32GQ950-B。除了配備UHD 4K出色畫質和超高速刷新率，32GQ950-B更是LG首部採用Advanced True Wide (ATW) 進階廣角偏光器的 4K 型號，將為玩家帶來無可匹敵的逼真遊戲體驗！再配合高兼容性HDMI 2.1和電競遊戲必備的NVIDIA G-SYNC®Compatible等技術，全新 LG UltraGear™ 32GQ950-B遊戲顯示屏將會是一眾電競玩家登上皇者寶座的必備拍擋。
LG首部採用Advanced True Wide (ATW) 進階廣角偏光器的32吋 4K顯示屏
配備4K 解像度的Nano IPS 1ms屏幕的 LG UltraGear™ 32GQ950-B，是 LG首部採用Advanced True Wide (ATW)的4K顯示屏，能全面提升精確色彩和深暗黑位的表現，增強了廣闊視角的對比度和色彩表現力，帶來細膩真實場景設計以加強遊戲臨場感。配合更大32吋屏幕尺寸，LG UltraGear™ 32GQ950-B同時獲得 VESA DisplayHDRTM 1000 認證，能夠在超高清 4K 大屏幕上呈現更佳動態對比度，讓玩家全情投入緊凑的電玩遊戲競技之中。
最強配備144Hz/160Hz 超高速刷新率 x 1毫秒反應時間 讓您於遊戲中佔盡先機
LG UltraGear™ 32GQ950-B機身設計線條流暢，搭配可調節底座、三邊無邊框設計和型格六邊形亮燈設計。 除了全新的時尚美學設計，32GQ950-B也支援基礎刷新率144Hz , 可超頻 (O/C) 至極高 160Hz。再結合 1ms 反應時間，32GQ950-B能確保遊戲畫面清晰無延誤，畫面極速轉換，帶來流暢無比的遊戲體驗。32GQ950-B也支援可變刷新率 (VRR) 等功能的最新HDMI 2.1 連接埠，符合最新遊戲規格，方便玩家連接各種遊戲主機[1]。
首次配備四極耳機插孔 對戰即時對話成就最佳電競團隊
作為電競顯示屏的皇者首選，LG UltraGear™ 32GQ950-B通過NVIDIA官方測試並認證兼容G-Sync® Compatible及AMD FreeSync™ Premium Pro技術，能帶來無縫操作、消除畫面撕裂與殘影，同時減少延遲反應。為了體驗最大的遊戲樂趣，32GQ950-B更配備四極耳機插孔，讓玩家在對戰時能與隊友討論戰術。再加上DTS Headphone:X® 的3D完美音效，清晰展示遊戲中的每一種音效，細如對手的腳步聲亦能清晰聽到，讓玩家更能享受身臨其境的遊戲體驗！
另一電競熱門之選LG UltraGear™ 27GP950R-B：誘發玩家的無限潛力
全新LG UltraGear™ 27GP950R-B同樣配備UHD 4K解像度Nano IPS屏幕，再配合VESA DisplayHDR600色彩認證，為玩家帶來更高層次的逼真遊戲體驗。兼容HDMI 2.1，支援最高144Hz刷新率 (超頻至160Hz)，遊戲玩家能夠更快洞悉戰局發展，投入於身臨其境的電競宇宙之中。透過LG Calibration Studio色彩校正器，27GP950R-B的畫面可調節至與原設定精準一致的色彩。另外，其1毫秒反應時間能大大減少畫面出現殘影的機會，確保各玩家能時刻保持最佳狀態。同樣通過NVIDIA官方測試並認證兼容G-Sync® Compatible及AMD FreeSync™ Premium Pro技術，27GP950R-B可消除畫面撕裂並將延遲減至最少，讓玩家縱享流暢無比的體驗。
推出日期及售價
2022 LG UltraGear™ 遊戲顯示屏系列即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：
型號
建議售價
發售日期
32GQ950-B
$12,990
6月22日至26日(預售)
27GP950R-B
$7,490
現正發售
*於預售期間購買LG UltraGear™ 遊戲顯示屏32GQ950-B，即送Cherry遊戲鍵盤，限量30部 。
主要規格：
32GQ950-B
27GP950R-B
屏幕技術
Nano IPS
with ATW Polarizer
Nano IPS
螢幕尺寸(英寸)
31.5
27
解析度
4K UHD (3,840 x 2,160)
4K UHD (3,840 x 2,160)
色域
DCI-P3 98%
DCI-P3 98%
刷新率
144Hz / 160Hz (O/C)
144Hz / 160Hz (O/C)
反應時間
1ms GTG
1ms GTG
HDR
VESA DisplayHDR™ 1000
VESA DisplayHDR™ 600
Adaptive Sync
NVIDIA® G-SYNC Compatible
NVIDIA® G-SYNC Compatible
連接性
HDMI 2.1 x 2
Display Port x 1
USB 3.0 x 1
Upstream x 2
Downstream x 2
H/P out x 1 (DTS HP:X)
HDMI 2.1 x 2
Display Port x 1
USB 3.0 x 1
Upstream x 1
Downstream x 2
H/P out x 1
機械設計
支援
（樞軸/高度/傾斜可調）
支援
（樞軸/高度/傾斜可調）
[1]此產品支援 144Hz (超頻 160Hz)。唯於使用 HDMI 2.1 的連接線下，此產品將支援 4K 及 120Hz 可變刷新率 (VRR)。
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