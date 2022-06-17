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LG PuriCare™AeroTower 空氣淨化風扇

源自大自然靈感創新結合空氣淨化與風扇功能於一身

為你送上柔柔微風帶來真正個人化的清新潔淨居家環境







圖片下載：https://bit.ly/3Qgj2Am

（2022年6月17日 — 香港）LG 電子 (LG) 今天宣佈在香港推出LG PuriCare™ AeroTower 空氣淨化風扇，創新結合空氣淨化和風扇功能於一身，能在家中任何地方帶來個人化的潔淨、可調節氣流，讓用家於室內也能感受仿如大自然中的清新微風。

三種送風模式 度身訂造的舒適空間

AeroTower空氣淨化風扇配備三種送風模式，包括單向、廣域及循環模式，因應用家不同需求，提供個人化的使用體驗。單向模式[1]適合需要強勁且集中的送風設定，或針對房間特定部分時使用。廣域模式適合需要覆蓋較大空間時使用，將清新空氣送到每一個角落。當需要全天候的空氣淨化功能時，用家只需設置到循環模式，便能於一整天都享受到真正潔淨的室內空氣。

三重過濾系統 打造安全潔淨的家居環境

採用三層過濾系統 — 包括前置濾網、HEPA 濾網及除臭濾網 — 和其他卓越功能，大大改善家中的空氣質量。第一層前置濾網能夠阻隔大顆粒灰塵；第二層HEPA 濾網則可以過濾 99.97% 小至 0.3 微米的懸浮顆粒[2]，而底層的除臭濾網能夠去除異味、霧霾污染和空氣中的化學物質[3]，帶來可媲美郊外的清新空氣。而為了更全面保護家居環境，Aero Tower亦配備了LG UVnano™技術，透過紫外線去除風扇葉片上99.9%[4]經空氣傳播的金黃色葡萄球菌/表皮葡萄球菌/肺炎克雷伯菌。

智能感應系統及 LCD 顯示面板 空氣質量一目了然

AeroTower空氣淨化風扇內置智能感應系統[5]，有效感測室內環境中的PM1.0懸浮粒子指數、氣味、温度及濕度等數據，用家可透過智能液晶顯示屏幕準確了解空間空氣質量，為用家度身訂做最合適的潔淨方案，保持室內空間的最佳狀態。用家也能透過智能手機中的LG ThinQ™ 智能家居應用程式，隨時隨地遠程操控AeroTower 空氣淨化風扇，享受真正便利的全方位空氣淨化方案。

匠心工藝的設計美學 揉合大自然與創新科技的傑作

配備三種機身顏色選擇，包括樺木白、蒼林綠和星光銀的AeroTower空氣淨化風扇功能與時尚兼備，能透過其空氣力學設計帶來寧靜柔和的微風，同時打造一個別緻舒適的室內環境。AeroTower 空氣淨化風扇沿用首次於LG革命性的 LG PuriCare™ 360° 空氣清新機登場的圓柱形底座設計，能夠從各個方向吸入空氣。再加上產品上方仿照大自然峽谷的Art Valley設計，AeroTower能產生類似於峽谷壁之間流動的風效，氣流強勁卻能把噪音降至23 dB[6]，為用家送上無噪音，宛如大自然微風吹過的空內環境。

詳情請瀏覽: https://www.lg.com/hk/aerotower-air-purifying-fan

產品介紹: https://www.youtube.com/watch?v=iFaPtT6-jtQ

推出日期及售價

LG PuriCare™ AeroTower 空氣淨化風扇即日於特約經銷商公開預售，預售日期及建議售價如下:

產品 建議售價 預售日期 LG PuriCare™ AeroTower 空氣淨化風扇 $6,580 6月17日至30日

*於預售期間購買LG PuriCare™ AeroTower 空氣淨化風扇，即送LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機(價值HK$1,480)，限量100部 。

產品主要規格 ：

型號 FS15GPSF0 星光銀 FS15GPBF0 樺木白 FS15GPGF0 蒼林綠 基本規格 噪音水平 53分貝(Turbo) / 23分貝 (睡眠) 53分貝(Turbo) / 23分貝 (睡眠) 53分貝(Turbo) / 23分貝 (睡眠) 轉向幅度 45° / 60° / 90° / 140° 45° / 60° / 90° / 140° 45° / 60° / 90° / 140° 操作模式 廣域/單向/循環模式 廣域/單向/循環模式 廣域/單向/循環模式 風速調校 自動 / 1-10級 / 睡眠 / Turbo 自動 / 1-10級 / 睡眠 / Turbo 自動 / 1-10級 / 睡眠 / Turbo 設計 操作 觸控式 觸控式 觸控式 潔淨度指示燈 支援 支援 支援 智能家電 ThinQ® 應用程式 iOS / Android iOS / Android iOS / Android 空氣質素監測 支援 支援 支援 遙控操作 支援 支援 支援 Smart Diagnosis™ 智能診斷 支援 支援 支援 三合一高效濾網 濾網級別 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 前置塵網 支援 支援 支援 有害氣體全效濾網 支援 支援 支援 功能 UVnano 支援 支援 支援 智能顯示 PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示 PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示 PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示 定時關機 1-12 小時 1-12 小時 1-12 小時 更換濾網提醒 支援 支援 支援 附設遙控 支援 支援 支援 尺寸& 重量 機身尺寸 (WxHxD) 265 x 1120 x 265 mm 265 x 1120 x 265 mm 265 x 1120 x 265 mm 機身重量 12.5 Kg 12.5 Kg 12.5 Kg

[1] 單向模式：測得的最大氣流範圍為 10米。

[2] SGS IBR 實驗室於 2021 年 11 月進行了符合 IEST RP CC001.6 (2016) HEPA 和 ULPA 過濾器的測試方法對 DOE 徑向褶式濾網的測試。 結果可能因實際使用環境而異。

[3] 韓國空氣淨化協會於 2021 年 4 月使用測試型號 FS061PWHA 進行測試，測試方法為符合 SPS-KACA 002-0132 室內空氣淨化器。 結果可能因實際使用環境而異。

[4] TÜV Rheinland，KTR於 2021 年 5 月使用測試型號 FS061PWHA 進行測試，測試方法參考測試標準 ISO22196: 2011。 結果可能因實際使用環境而異。

[5] 韓國空氣淨化協會於 2021 年 9 月使用測試型號 FS061PSSA 進行測試，測試方法為符合 SPS-KACA 002-0132 N24 室內空氣淨化器。 結果可能因實際使用環境而異。

[6] **[低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022.02.11，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB