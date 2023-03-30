LG CineBeam 超短焦鐳射投影機、CineBeam 便攜式智能投影機及 ProBeam 5,000 ANSI 流明4K 鐳射投影機正式於香港面世

將家庭影院體驗提升到新境界 同時為商業創新帶來智能方案

全高清解像度至 4K UHD 鐳射技術 身於家中或會議室均享受高影像品質







圖片下載：http://bit.ly/3BylAEt

（2023年3月30日 — 香港）近年優質家庭娛樂生活已成為高生活品味的重要元素，一眾消費者都積極發掘高質的室內娛樂活動，當中不得不提在家觀看電影已成大趨勢。LG 電子香港 (LG) 一直致力研發能提升個人娛樂體驗的創新科技，今天宣佈即將在港推出LG CineBeam HU715QW 4K UHD 超短焦鐳射投影機、LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機，以及商業用LG ProBeam BU50NST 5,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機。兩款CineBeam投影機十分適合用於家中或室內，為希望創建私人影院的消費者帶來絕佳選擇。CineBeam投影機亦支援webOS智能無線連接、Apple AirPlay、以及Android螢幕鏡射，輕鬆地將娛樂內容分享到高清大螢幕上。此外，LG ProBeam投影機專為商業而設，具備4K UHD 鐳射技術、5,000 ANSI 高流明亮度、及支援DICOM (醫療數位影像傳輸協定) ，提供高品質視聽體驗，為任何行業和辦公室帶來新鮮的畫面體驗。

LG CineBeam HU715QW 4K UHD 超短焦鐳射投影機 集卓越技術和高雅設計於一身

全新LG CineBeam HU715QW 4K UHD超短焦鐳射投影機採用先進技術，即使在極短投影距離也能帶來生動影像，讓用家以高達120吋[1]的家庭影院螢幕，在靈活的空間中依然提供出色的畫質和驚艷的影視效果。LG亦秉承對家居設計美學的理念，採用Kvadrat[2]的優質面料，配上精緻一體式設計，將投影機完美融入家居設計。

超大畫面投影呈現 4K 高清效果 體驗電影屏幕級影像觀賞

為呈現鮮豔清晰的畫質，LG CineBeam超短焦鐳射投影機採用4K超高清鐳射技術，其830萬像素可在最大120吋的螢幕上呈現精確細節；2,000,000:1的對比度，輕鬆呈現光暗細節。CineBeam超短焦鐳射投影機亦支援85% DCI-P3色域和2,500 ANSI流明亮度，於室內環境中呈現準確色彩；HDR[3]性能讓光影更鮮明，同時提高畫質細節，無論玩遊戲或看電影，都可以精確地調整個別色調。

此外，LG CineBeam超短焦鐳射投影機獨有的畫質提升技術 ─ Brightness Optimizer Ⅱ亮度優化器[4]擁有自動亮度調節功能，內置的環境感應器會因應環境燈光，自動調整至適合肉眼觀看的亮度模式；自適應對比度會因應影像自動調整鐳射輸出，讓影像更鮮明和實現更高對比度，因此用家能於任何環境下觀賞電影屏幕級的內容。聲音方面，投影機更採用全新的低音喇叭和減振喇叭結構的無源輻射器，可呈現沉穩純淨的低音，透過內置 20W+20W立體聲及改善2.2聲道(Quad WF) 40W音效，營造驚艷的環迴立體聲體驗，讓用家享受高級電影院般的音效體驗。

無縫連接不同娛樂串流平台

LG的webOS 6.0智能平台帶來各種串流服務平台如Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內置應用程式；亦可使用 Apple AirPlay 2[5]& HomeKit 將娛樂內容分享到高清大螢幕，無限制地觀賞任何影片內容， 體驗真正便利的影院級家庭娛樂效果。

LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機 輕巧設計為你打造成真正影院體驗

LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機體積輕巧，專為單手掌握而設，以便隨身攜帶；全新紅外線簡易遙控器讓用家能快捷輕易地操作投影機，讓用家在任何地方都能輕易打造專屬影院。LG CineBeam便攜式智能投影機備有全高清(1920 x 1080)高清解像度及彈性屏幕尺寸[6]，讓用家不論於家中的狹小房間或廣闊的戶外環境，都能以30至120吋高清屏幕打造專屬的沉浸式影院，隨時隨地帶來置身其中的影院體驗。

LG CineBeam便攜式智能投影機同樣支援智能無線連接，使用webOS 22即可輕鬆瀏覽Disney+、YouTube、Apple TV 等內容，亦可使用Apple Home 及 AirPlay把影片內容隨時分享到大屏幕。為達致最頂級的螢幕分享體驗，LG CineBeam便攜式智能投影機亦支援Android 裝置[7]，用家可以把手提電腦中的影片、相片及音樂輕易於大屏幕觀賞。此外，透過藍牙配對[8]加上藍牙音訊雙重輸出，同時連接兩部藍牙裝置，即使身處噪音環境，也可與家人或朋友分享音訊，欣賞影片從此無顧慮。

LG ProBeam 5,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機 高清投射技術達致辦公室效能最大化

這款專為商業會議、發佈會和協作而設的LG ProBeam 5,000 ANSI流明4K鐳射投影機擁有9.7公斤的輕巧機身，採用4K UHD鐳射技術，即使在高達300吋的大螢幕上，也能以830萬像素帶來令人驚嘆的高清視覺效果；5,000 ANSI高流明亮度為影像帶來高準確性和清晰度，即使在明亮的會議室內也能不降低影像品質。LG ProBeam 5,000 ANSI流明4K鐳射投影機的強大鐳射光源更可顯示穩定、清晰、明亮的影像，持續長達20,000小時，長時間保持初始亮度，並且保持99% 的降低率，對簡報工作來說是高成本效益之選。

這款商務投影機採用最新HDBaseT™[9]，以一條連接線傳輸五種訊號，提供高品質視聽體驗，不怕影響其絕佳性能和品質。輕巧的尺寸以及完善規格讓投影機完美配合任何辦公室空間，從而提升商務會議的效率。在智能通訊方面，LG ProBeam 5,000 ANSI流明4K鐳射投影機透過無線螢幕鏡射(Miracast®)和藍牙連接，用家可輕鬆共享螢幕和音訊；更可透過webOS連接互聯網及瀏覽參考資料，從而簡化商業工作或匯報程序，為商業發掘無限可能。

推出日期及售價

LG CineBeam超短焦鐳射投影機、CineBeam便攜式智能投影機及 ProBeam 4K 鐳射投影機於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下:

型號 建議售價 發售日期 HU715QW $33,990 現正發售 PF510Q $5,990 現正發售 BU50NST $46,800 現正發售

產品主要規格：

產品 LG CineBeam HU715QW 4K UHD 超短焦鐳射投影機 LG CineBeam PF510Q 便攜式智能投影機 LG ProBeam BU50NST 5,000 ANSI 流明 4K 鐳射投影機 基本資料 投影系統 DLP DLP DLP 亮度 (ANSI流明) 2500 450 5000.0 亮度一致性(JBMA 9point) 85% 85% 85% 對焦 (自動 / 手動/機械式) 機械式 手動 手動 縮放比 固定 固定 1.6x 光源壽命 20,000小時 30,000小時 20,000小時 投影比 0.22 1.2 1.30 - 2.08 原生解析度 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 對比度 (Full On Full Off) 2,000,000:1 150,000:1 3,000,000:1 顯示比例 16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom 16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/4-Way Zoom 16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom 投影尺寸 11.8cm (80" ) ~ 31.7cm (120" ) 30" ~ 120" 101.6cm (40") ~ 762cm (300") 光源 - 類型 B-LD(105W) + P/W 4Ch(RGBB) LED Laser (LD + P/W) 標準 (鏡頭到牆面) Set to wall: 100"@21.7cm Standard: @49.6cm 60"@1.59m (100"@2.65m) Wide 2880 /Tele 4630 (100") 鏡頭位移 Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% ) 功能特色 使用介面 (OS, UI) webOS 6.0 webOS 22 webOS 4.5 藍芽音源輸出 支援 支援 支援 HDR 效果 支援 支援 支援 HDMI simplink (CEC) 支援 支援 支援 HDCP HDCP 2.2 HDCP 2.2 HDCP 2.2 內容分享 (使用支援DLNA的裝置) 支援 支援 支援 HDR HDR10, HLG 支援 HDR 10 HDMI ARC (影音回傳功能) 支援 (eARC) 支援 支援 AirPlay 2 支援 支援 無線內容分享 (with Android, iOS) 支援 (Thru TV Plus App) DICOM 支援 文件瀏覽器 支援 連接性 HDMI 支援(3組, HDMI 2.1 x1, HDMI 2.0 x2) 支援(2組, HDMI 2.0) 支援(1組) IP control 支援(1組) 支援(1組) USB Type-A 支援(2組) 支援(2組) 支援(2組) 音源輸出 支援(1組) 支援(1組) 支援(1組) RJ45 支援(1組) 支援(1組) 支援(1組) RS-232C 支援(1組) HDBaseT 支援(1組) 音效 揚聲器 支援 支援 支援 音效輸出 (功率) 20W + 20W Stereo 5W Mono 10W (5W+5W) 杜比環繞音效 支援 DTS-HD 支援 電源 類型 100V–240V @ 50~60 Hz (內置火牛) 100V–240V @ 50~60 Hz (外置火牛) 100V-240V @ 50~60 Hz (內置火牛) 耗電量 (待機模式) 0.5W 0.5W 0.5W 耗電量 (典型) 350W 62W 380W 尺寸及重量 連座檯架尺寸 (寬x高x深) 533 x 315 x 153mm 148 x 66.5 x 148 mm 370 x 290 x 143.7 連座檯架重量 (kg) 8.5 KG 0.95 KG 9.7Kg 不連座檯架尺寸 (寬x高x深) 370 x 290 x 155.7 出貨尺寸 (寬x高x深) 580 x 441 x 273 運輸重量 (kg) 11.5KG 標準及認證 FCC 支援 支援 支援 CE 支援 支援 支援 PSE 支援 支援 支援 KC 支援 支援 ETL 支援 支援 支援 CB 支援 支援 支援 KCC 支援 支援 CCC 支援 BIS 支援

[1] 可從距離 11.8 厘米處投影出 80 吋螢幕，距離 21.7 厘米處投影出 100 吋螢幕，距離 31.7 厘米處投影出 120 吋螢幕。

[2] Kvadrat 的紡織面料。Kvadrat 是來自丹麥的紡織品牌。

[3] HDR 涵蓋了幾乎所有 HDR 規格，包括 HDR10、Dynamic Tone Mapping、HLG、HGiG 等規格。

[4] Brightness Optimizer Ⅱ 亮度優化器包括自動亮度調節和自適應對比度。該功能根據原始影像的亮度控制電流量，而環境

感應器透過自動識別環境光使亮度最佳化。

[5] 此 LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需配備 iOS 12.3 或以上版本或 macOS 10.14.5 或以上版本。

[6] PF510Q不設內置電池，戶外使用需連接電源

[7] 支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。

[8] 支援藍牙 5.0 或以上版本。兩部已連結裝置的音訊或不同步。

[9] DICOM (醫療數位影像傳輸協定)：BU50NST 符合醫療數位影像傳輸標準，其效能適合實際醫療使用。