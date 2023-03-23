LG以其前瞻性屏幕及電視方案與不同藝術單位合作

遊走香港多個藝術展覽 由頂尖屏幕技術打造靈感滿溢的數碼藝術畫布

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香港，2023 年 3月 23 日 － 近年LG一直積極參與全球和本地的藝術活動。繼去年以官方屏幕合作夥伴身份參與Digital Art Fair Xperience Hong Kong和以大會指定屏幕身份參與典亞藝博2022(Fine Art Asia 2022)後，廣受不同藝術單位對其屏幕顯示技術的肯定。踏入2023年，LG 即將踏入新一趟藝術之旅，與一眾國際知名的藝術伙伴共襄盛舉，為香港以至全球藝術愛好者帶來一連串藝術鑑賞。當中包括夥拍香港瑰麗酒店和虛擬數碼藝術家MonoC ，以數碼藝術邀請觀眾與MonoC藝的術作品作實時互動；與Fine Art Asia典亞藝博於巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong)中帶來一場橫跨數千年、跨越不同文化和媒介的視覺之旅；以及參與2023 年法國五月藝術節，以全新的2023年電視系列走進《虛擬凡爾賽宮之旅》。

與虛擬數碼藝術家 MonoC 再度合作 以 LG 巨型 LED 屏幕呈現沉浸式藝術作品

LG於去年Digital Art Fair Xperience Hong Kong 2022中以LG OLED 透明顯示屏展示了全球首位虛擬數碼藝術家MonoC的作品，並於今個3月開展第二次合作，夥拍香港瑰麗酒店展示象徵酒店的四週年數碼藝術作品。以四種花卉作為主題，是次「Rosewood Artistry瑰麗藝萃」藝術作品透過LG 136吋LED 全高清 All-in-One 多合一顯示屏，以絕佳畫質的巨型屏幕帶領大家進入這個「Rhapsody in Bloom繁花盛放」，完美演繹出不同形態的花卉和MonoC的優美姿態。公眾更可以透過136吋LED 全高清 All-in-One 多合一顯示屏與MonoC的作品實時互動，從此打破藝術與生活「遙不可及」的刻板印象，這項劃時代的藝術作品已於3月18日起至27日期間在香港瑰麗酒店展出。

夥拍 Fine Art Asia 典亞藝博於巴塞爾藝術展香港展會呈現出非凡神秘的古董藝術品

LG將延續與典亞藝博的合作，為其於巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong) 以多個LG OLED電視呈獻「馳遊異界」，再次以頂尖的OLED自發光技術引進到藝術層面，以動畫及人工智慧圖像等建構出3大展覽區域。LG將以其全球最大的97吋 OLEDevo Gallery Edition G2電視展示動畫及人工智慧圖像，甚至把傳統藝術風格與當代主題互相結合，以LG OLED技術更有層次地顯示細緻色彩，以及卓越的清晰度、細節和對比度，帶領觀眾走進跨越不同時代及文化的視覺世界。典亞藝博展亭 (Fine Art Asia Pavilion) 連續第三年亮相於巴塞爾藝術展香港展會，由3月21至25日期間於香港會議展覽中心3E18號展位舉行。

首次參與法國五月藝術節 以全新 2023 OLED 電視參與《虛擬凡爾賽宮之旅》

除了以上兩個令藝術愛好者為之雀躍的藝術活動外，LG更以官方屏幕合作夥伴身份參與2023 年法國五月藝術節，以全新2023年LG OLEDevo電視系列締造一趟探索凡爾賽宮的虛擬旅程，讓觀眾透過超細緻的畫面探索這座世界遺產的奢華風采，飽覽世界奇觀。 活動將於4月19日起至7月9日期間，一連三個月在香港文化博物館舉行, 讓大眾一同參與藝術鑑賞之旅。