LG UltraGear™電競顯示器系列再添成員

CES 2023 獲獎產品45GR95QE 破革弧形 OLED 屏幕無可匹敵

同步推出27吋電競顯示器 27GR95QE

同樣支援240HZ 驚人刷新率及驚人 0.03毫秒反應時間



圖片下載：https://bit.ly/3IFhM8E

香港, 2023年1月13日 — LG 電子香港 (LG) 一直積極鑽研及提升電子產品的配備，旗下的UltraGear 系列更廣受電競玩家歡迎。LG今天宣布推出早前在 2023 年國際消費電子展 (CES2023)首度曝光，更獲得創新獎45吋[1]弧形 OLED 遊戲顯示屏45GR95QE。 產品在首度登場後已獲得不少電競迷的青睞和關注，是全球首部支援高達240HZ 超頻刷新率[2]，更配備由 LG 獨家製造的 OLED 屏幕。 此外，LG也同步推出27吋[3]電競顯示屏 27GR95QE，同樣支援240HZ 刷新率及驚人的 0.03毫秒反應時間，兼容電競必備的NVIDIA G-SYNC®Compatible等技術，相信革新的電競屏幕配備定為一眾電競迷帶來最驚喜的「新年禮物」！

45 吋弧型 OLED 遊戲顯示屏 帶來更高層次的沉浸式遊戲體驗

最新45 吋UltraGear™ OLED 遊戲顯示屏45GR95QE 具有 800R 曲率的 45 吋顯示屏，45吋大屏幕加上弧形設計，為用家眼球帶更切合的視覺享受，提供更高水平的沉浸式遊戲體驗。LG一向關注用家健康，45GR95QE 經全球領先測試機構 TÜV Rheinland 和 UL Solutions 認證為低藍光產品，弧型的UltraGear 顯示屏更採用了啞光防眩光和低反射 OLED 屏幕，比一般傳統 LED 屏幕更能保護雙眼，讓用家長時間 「上陣殺敵」時減少眼部不適。







45GR95QE 採用的技術亦絕對不容忽視，全球最強 240Hz刷新率和小0.03 毫秒 (GTG)，讓用家可以先拔頭籌，快人一步擊敗敵人。而1,500,000:1 的對比度和 98.5% 的 DCI-P3 覆蓋率，無懈可擊的色彩對比度及表現力， 加上畫質細緻的OLED 屏幕，使屏幕上的角色動作栩栩如生，遊戲背景細節一覽無遺，恍如置身於遊戲當中，與隊友並肩作戰。

同步推出 27 吋 OLED 遊戲顯示 屏外 小型尺寸照顧不同用家

除了45吋OLED 遊戲顯示屏，同步加入UltraGear™ 27 吋 UltraGear™ OLED 遊戲顯示器27GR95QE， 更小的尺寸切合不同用家需要。同樣支援 240Hz 的刷新率和 0.03ms (GTG) 反應時間，確保遊戲畫面流暢清𥇦，以及低延遲的遊戲體驗。 27GR95QE更覆蓋了 98.5% 的 DCI-P3 色域、防眩光和低反射 (AGLR) 屏幕，體貼一眾電競電家分秒必爭的需要，無論環境光線如何，亦能享受到高質素畫質和無干擾的遊戲體驗。

27GR95QE 除了支援電競必備的完美性能 - 可變刷新率 (VRR)、NVIDIA G-SYNC Compatible、FreeSync Premium 和 VESA Adaptive Sync，帶來清晰無縫的視覺效果，消除畫面撕裂或殘影。更加入OLED Care，有助防止在靜態高對比圖像在長時間顯示後更換下一個畫面時出現的殘像或顯示屏老化等問題，即使在放置電腦畫面一段時間後亦能迅速投入精采的遊戲當中。兼容性極高的27GR95QE接受 HDMI 2.1 規格和 DisplayPort 1.4 連接，包含一個 4 極耳機插孔，讓玩家在擁有著最佳的視覺享受時，同時享受 DTS Headphone:X 逼真的空間音效，帶來更逼真的聲畫感受。

推出日期及售價

2023 LG UltraGear™ 遊戲顯示屏系列於1月13日至起於特約經銷商公開預售，預售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 預售日期 45GR95QE $15,980 1月13日至17日 27GR95QE $8,490 1月13日至17日

主要規格：

27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 (27GR95QE) 45 吋 21:9 UltraGear™ WQHD OLED 遊戲顯示器 (45GR95QE) 屏幕技術 OLED (AGLR) OLED (AGLR) 螢幕尺寸(英寸) 26.5 44.5 解析度 QHD (2,560 x 1,440) WQHD (3,440 x 1,440) 色域 DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% 對比度 1,500,000:1 1,500,000:1 刷新率 240Hz 240Hz 反應時間 0.03ms GTG 0.03ms GTG 弧形顯示屏 - 800R HDR HDR10 HDR10 連接性 HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1上行連接 x 2下行連接 4pole H/P out (DTS HP:X) HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1上行連接 x 2下行連接 4pole H/P out (DTS HP:X) 遙控器 配備 配備 支架 傾斜: -5º to +15º 高度: 110mm 旋轉: ±10º 轉動: 90º (反時鐘) 傾斜: -5º to +15º 高度: 110mm 旋轉: ±10º

[1]45GR95QE的實際屏幕尺吋為44.5"，若同時計算邊框則為45"

[2] 截至 2022 年 12 月，市面上尚未推出其他支援 240Hz 更新率的 OLED 顯示屏。

[3] 27GR95QE的實際屏幕尺吋為26.5"，若同時計算邊框則為27"