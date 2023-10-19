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（2023年10月19日 — 香港）一直致力研發能衝破市場想像屏幕技術的LG 電子香港 (LG) 連續第二年擔任Digital Art Fair 的白金贊助商和官方屏幕合作夥伴，以旗下最頂尖的OLED電視呈獻更多的數位藝術品。大膽創新的LG更突破傳統藝術框架，打造別樹一幟的LG Diversity of Art藝術展區，以不同的方式和精彩產品，讓大家重新思考數位藝術與現實世界的界限，真正將藝術融入生活。





LG 董事總經理 Yuri Han 表示：「LG穩守透過創新科技推動藝術發展的堅定承諾，而於是次Digital Art Fair - Asia Edition我們將積極探索實用性和藝術感的結合。今年的展覽以人工智能和數位藝術為主題，LG非常榮幸能繼續透過我們的屏幕技術，為藝術家們提供一個展現作品的平台。通過這次合作，LG期待能夠燃點藝術與技術之間的火花，激發觀眾的靈感，挑戰傳統藝術表達的方式。」





LG 首部 97 吋 Wireless OLED 電視 LG SIGNATURE OLED M 頂尖聲畫質素同時實現真正無線生活

憑藉 LG 十年來 OLED 創新的技術和設計實力，今年於Digital Art Fair帶來全球首部無線傳輸電視LG SIGNATURE OLED M (Model 97M3)[1]。首次於香港亮相的97吋超大屏幕更讓數位藝術品突破傳統框架，栩栩如生地傳達至觀眾的多個感官，帶來親歷其境的感受，使觀眾的觀賞體驗更上一層樓。97M3採用LG Zero Connect無線傳輸技術，可在 10 米範圍內影音傳輸高達4K解像度及120Hz刷新率，完美提升影音體驗的自由度。

LG 的無線 AV 傳輸解決方案旨在幫助用家將電視連接到遊戲機和機上盒等各種設備和周邊設備，並提供一種新穎而輕鬆的方式來管理電線和連接設備，在整潔的空間中充分享受超大螢幕帶來的沉浸性視覺體驗。

97M3的所有連接口均集中在 LG Zero Connect 盒子內，用家可靈活地擺放電視，無需為接駁電線而煩惱。全新LG Zero Connect無線技術支援一系列連接選項，包括 HDMI 2.1、USB、RF、LAN 和藍牙，因此可輕鬆連接從遊戲機到機上盒的各種裝置或週邊裝置，更大程度地減少傳輸錯誤或干擾，以最先進的系統確保OLED技術發揮得更淋漓盡致。

LG 獨有的無線傳輸解決方案能夠以現有 Wi-Fi 6E 標準 3 倍的速度傳輸大量資料，其無線傳輸技術更支援Dolby Vision 和Dolby Atmos，充分呈現電視的環繞聲音效，在享受極佳的畫面下呈現不同類型的藝術作品外，更最佳化提供頂級音效。除此之外，電視採用了超薄設計，附送無縫掛牆架或另購座地支架，彷彿一座畫架般展示各種數位藝術品，完美無瑕地展出優雅姿態。

LG PuriCare™ AeroFurniture Bored Ape Edition 衝破數位藝術與現實世界的隔膜

LG一直希望把旗下的家電產品輕易融入不同家居設計之中，更在近年積極發展藝術藍圖的方向下，萌生LG PuriCare™ AeroFurniture Bored Ape Edition的想法並在是次展覽中為各位NFT愛好者和藝術收藏帶來極具收藏價值的家電系列。系列印有全球最受歡迎的NFT收藏品之一的Bored Ape Yacht Club (BAYC) 4 款無聊猿頭像的LG PuriCare™ AeroFurniture Bored Ape Edition，將數位藝術與家電實用性完美融合，使其轉化成一件具備多功能的藝術家電，印證數位藝術與家用產品間的強烈火花。

是次合作伙伴BAYC是知名的NFT藝術品社群，每個無聊猿頭像以猩猩為主題，限量且具獨特性。無聊猿頭像因其精緻設計和細節在NFT市場中引起了巨大的關注，促使BAYC成為NFT愛好者和藝術收藏家追隨的熱門社群之一。

LG PuriCare™ AeroFurniture 糅合茶几與空氣清新機的功能，令傢俬與家電之間再沒有界限。PuriCare™ AeroFurniture配備 LG PuriCare™ 360˚ HEPA 濾網，全方位淨化空氣，加上UVnano™ 技術能去除風扇葉片上 99.99%的細菌，確保家中空氣潔淨，時刻清新宜人。PuriCare™ AeroFurniture亦使用柔和的微風淨化空氣，讓環境時刻保持寧靜，絕不打擾家中日常。再配上桌面無線充電功能和內置氣氛燈，輕鬆為家居營造温馨氣氛!

LG 將以限量100隻推出市場的LG PuriCare™ AeroFurniture Bored Ape Edition共有4款，給追求室內設計品味的顧客一種全新靈感，重新定義數位藝術與現實世界之間的可能性。

BAYC #5566 激光眼睛是20世紀流行的迷因，起源於電影中角色的眼睛在超能力啟動時開始發光。它迅速在Reddit和加密貨幣愛好者中得到廣泛應用，用來展示他們投資加密貨幣的身份。伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 也曾經在他的Twitter個人照片中使用了激光眼睛。頭像中的機器人擁有著激光眼睛，代表對未來充滿樂觀的態度。 BAYC #2188 旋轉帽代表著人在某個技術領域中非常出色、甚至帶有些古怪的聰明。20世紀見證了科技在我們生活中的重要性。這個頭像代表了那些以休閒形象，但能充分影響我們生活的技術人員。 BAYC #9176 鑽石牙齒有著雙重含義，它代表著1980年代說唱歌手的流行形象，同時更深層次地象徵著鑽石手 (Diamond Hands) 的特質，這屬於加密貨幣的術語，形容那些在市場低迷或虧損時仍然堅守不賣出的投資者，代表著超長期的投資哲學。 BAYC #7284 金色嘻哈外套和金色項鏈是說唱歌手展示成功的象徵，同時它們在傳統中意味著促進財富、幸福和寧靜，因為它們可以遠離負能量。







136 吋 LED 顯示屏 LG MAGNIT 引領 Micro LED 技術新境界

繼上年首度曝光的136吋LED 全高清 All-in-One Smart 多合一顯示屏得到極大迴響後，LG今年再下一城，宣布推出最新大型Micro LED 顯示屏產品，再度帶來令人驚嘆的超大尺寸136吋Micro LED顯示屏LG MAGNIT (LSAD007)。帶來與世界知名媒體藝術內容平台LED.ART合作展出的獨特媒體藝術作品，把其鮮艷的顏色及超現實圖像呈現於LG MAGNIT 136吋Micro LED 顯示屏上，締造震撼眼球的視覺效果。這次合作彰顯了LG積極參與藝術活動的決心，致力為LG的技術發展再開闢新一頁。

LG MAGNIT配備 2400 萬個自發光 LED、支援HDR ，(HDR10, HDR10 Pro) ， 擁有無比出色的色彩表現。LG MAGNIT同時將畫質提升至150,000 : 1對比度和高達2,000nit的亮度，呈現出驚艷的沉浸視覺效果和超精細細節。LG 採用全黑塗層技術取代原有 RGB 封裝，提供驚人的對比度，準確地判斷色彩純度，使顯示屏可清楚呈現隱藏在黑暗中最微小的細節，為觀眾帶來親歷其境的感受。

LG MAGNIT的的 a9 AI 處理器可自動識別影像內容類別、加強人像及文字顯示和人工智能控制亮度調整，自動調整聲畫以及環境光暗狀態，讓畫質最佳化，透過 Micro LED 屏幕呈現栩栩如生的畫質，賦予藝術品生命力，衝破觀眾的想像。顯示屏更支援 Miracast 和 AirPlay2，可以將內容直接從流動裝置投影到更大的屏幕上，隨時隨地體驗身臨其境的視覺效果。LG MAGNIT配備 webOS 6.0 智能娛樂平台，絕佳的性能和功能升級，能快速存取應用程式，搖身一變成為可展示著名藝術作品的畫布。

此外，LG MAGNIT還能另購無縫媒體架，這種無縫整合時尚和藝術的設計理念，使得LG MAGNIT在外觀上更加精緻和具有藝術感。它不僅是一個功能強大的顯示屏，同時也是一個能夠提升室內裝飾和氛圍的藝術品，把藝術和家居用品結合，真正將藝術融入生活。

LG X Digital Art Fair - Asia Edition將於2023年10月20日至23日於K11 MUSEA 6 K11 Art & Cultural Centre, The Kunsthalle舉行。

[1]全球首部也是唯一一款無線OLED指的是在電視和屏幕之間具備4K 120Hz無線連接功能的OLED電視。