即時發佈

LG 革新旗下OLED evo 電視系列 最新Z3, G3 及C3強勢列陣

嶄新第三代OLED屏幕技術配備微透鏡陣列 聲畫俱備完美還原色彩細節

不容錯過旗艦級8K LG Signature OLED TV Z3系列

超薄機身配上77吋及88吋極大畫面 在家享受超凡視覺震撼

圖片下載: https://bit.ly/3J5HYsr

(2023 年 6 月 30 日 - 香港) LG 電子香港 (LG) 一直致力研發能衝破市場想像的屏幕技術，作為連續10年全球OLED電視的第一品牌[1]， LG今日正式宣佈推出其 2023 LG OLED電視系列，包括結合LG享負盛名的自發光技術與真正8K解像度的旗艦級LG Signature 8K OLED evo Z3 系列、親民級OLED evo C3系列及啟發自藝術畫廊陳設的G3 OLED evo系列等。除了全面升級的LG OLED evo 技術和新的 α9 AI 處理器 Gen6，以帶來更高亮度和色彩準確度和細節外，全新系列也配備了webOS 23智能系統，提供度身訂造的用家體驗，體貼用家生活需要和提升質素。

微透鏡陣列技術配以第六代 α9 AI 影像處理器 壯觀景象和聲音的和諧配合

憑藉對OLED技術多年造詣，LG 2023年研發出第三代 OLED屏幕，除改良屏幕結構提升耐用及亮度外， Z3 及 G3 系列更率先引入微透鏡陣列技術，在屏幕上加入超過400億[2]微透鏡，使光線更能聚焦至屏幕上，再運用Brightness Booster Max以人工智能方式將亮度大大提升 70%[3]，色彩表現更燦爛奪目，在廣闊可視角度下均能享受無與倫比的視覺體驗。全新升級陣容Z3, G3, C3系列秉承品牌研發的自發光4原色OLED技術，配備全新第六代 α9 人工智能影像處理器，讓OLED技術發揮得更淋漓盡致。其AI Picture Pro的運算法能夠提供優質專業的動態色調配對，能提高畫質的深度和細節；圖片處理技術可以偵測和細化主要的物件，例如人臉，從而享受更逼真的 HDR 畫質。

結合第六代 α9 人工智能影像處理器的AI 音效Pro，能從電視的內置揚聲器系統提供9.1.2 虛擬音效升級，營造精妙的環繞聲音效，讓用家獲享親歷其境的體驗。作為專為家庭影院體驗而設的電視，LG OLED evo系列繼續採用Dolby Vision及Dolby Atmos，以帶來出色靈動的畫質和立體音效；同時支援WOW Orchestra功能，與 LG Soundbar 完美匹配，猶如同一喇叭所產生更強大澎湃的聲音，締造出音樂廳般的立體音效。

軟硬件兼備 以人為本的用戶介面和更引人入勝的遊戲體驗

全新 webOS 23功能帶來進一步個人化的用戶體驗。經過重新設計的用戶介面，可提供豐富的個性化選項和前所未有的便利性，從喜愛的內容到首選觀賞方式，全方位貼合用戶心意。

全新系列更支持 HDMI 2.1規格的廣泛功能：0.1 毫秒反應速度、兼容 NVIDIA G-Sync、支援 AMD FreeSync Premium 與 VRR ，締造出清晰流暢的畫面。為了提升遊戲玩家的玩樂體驗，遊戲儀錶板及 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能可將最佳設定套用至不同遊戲類別及玩樂環境，完美呈現玩家的期望；探索 Sound Tab 和 Game Tab，能確保聲音畫面都恰到好處。是次研發的玩家導向用戶體驗及簡易遊戲串流讓玩家直接闖入遊戲世界，充分享受終極遊戲體驗。

超薄機身設計及多款尺寸登場 LG OLED evo C3 讓畫質享受不再受局限

LG OLED evo C3 系列提供豐富的尺寸選擇(42吋至83吋)，從小蝸居至大客廳，都能享受OLED自發光科技術所帶來的視覺效果。C3系列的超薄機身設計，能帶來近乎無邊框，與背景融合為一體的視覺享受。而「一體」概念更引申至其相應配備，C3系列能與2023年新款 SC9S Soundbar透過全新Synergy 支架相結合，無論是掛牆還是放於桌上[4]，都可充分將電視與 Soundbar 無縫貼合，推動三重向上發射喇叭發揮最大潛力。LG OLED evo C3的全方位時尚設計融入各式環境，使尺寸突破界限，完美襯托不同室內裝潢，與各種空間相得益彰。





牆紙般緊貼牆身的奧妙設計 仿如藝術品般存在的 LG OLED evo G3

在LG OLED evo G3系列延續One Wall Design，精心設計的掛牆架讓電視彷彿畫架般緊貼牆身，完美展現畫廊般的優雅時尚；呈現出流線型外觀的同時，亦確保音質豐富飽滿。不論選擇任何電視尺寸，都可觀賞影像的每一處細節與紋理，探索電視體驗的無限可能。

LG OLED evo Z3 8K 智能電視再現十年 OLED 氣勢 以美學設計重新定義時尚

獨步業界的 OLED evo科技除應用在一系列4K 系列之外， 在這技術誕生10年的重要里程碑上，LG將 OLED evo 及G3上的微透鏡陣列技術應用到Real 8K解像度的旗艦級8K LG Signature OLED TV Z3系列，並首次引入77 吋 Gallery Design；而配備座地架的 88 吋則宛若一件傲然矗立的精緻傢俱，為家居配搭帶來更多選擇。在新屏幕配以4原色 8K 超精細解像度下，完美表達 LG OLED 無限對比的影像概念，用家將能感受到前所未有緻無瑕的震撼視覺享受。

LG 宣揚綠色產品設計理念 以行動支持可持續發展

為推廣可持續發展， LG透過其頂尖的技術研發，並以締造更美好的生活為目標，創造產品和服務，由綠色產品「Eco Product」設計、環保節約包裝、高效節能及廢物回收系統方面出力。LG OLED evo電視從生產到廢棄的過程處處都守護地球環境，致力帶領業界推動綠色生活。





推出日期及售價

LG OLED evo Z3 8K 智能電視、LG OLED evo G3, C3 4K 智能電視 LG OLED B3, A3 4K 智能電視即日於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 (港幣) 發售日期 OLED88Z3PCA 299,800 即日公開發售 OLED77Z3PCA 159,980 OLED77G3PCA 89,980 OLED65G3PCA 44,980 OLED55G3PCA 29,980 OLED83C3PCA 149,980 OLED77C3PCA 79,980 OLED65C3PCA 39,980 OLED55C3PCA 25,980 OLED48C3PCA 16,980 OLED42C3PCA 14,980 OLED65B3PCA 36,980 OLED55B3PCA 23,980 OLED65A3PCA 28,980 OLED55A3PCA 19,980 OLED48A3PCA 16,280





2 02 3 LG OLED evo 智能電視系列產品主要規格 ：

系列 Z3 G3 C3 B3 A3 顯示 顯示類型 8K OLED evo 4K OLED evo 4K OLED 解像度 7,680 x 4,320 3,840 x 2,160 屏幕尺寸 88/77 83/77/65/56 83/77/65/55 65/55 65/55/48 屏幕 4原色微透鏡陣列

OLED 屏幕 4 Colors OLED 螢幕更新率 120Hz 對比度 完美純黑

SAR 低反光 完美純黑 闊色域技術 OLED Color 影像 影像處理器 α9 AI Processor

8K Gen6 α9 AI Processor

4K Gen6 α7 AI Processor

4K Gen6 光彩增強 Brightness Booster Max Brightness Booster - 動態色調配對 專業動態色調配對 支援 人工智能影像 AI Picture Pro 人工智能倍線技術 AI 8K 超級倍線技術 AI 4K 超級倍線技術 人工智能亮度控制 支援 HDR Dolby Vision / HDR10 / HLG FILMMAKER MODE™ 支援 流暢畫面 OLED Motion 影像解碼 HEVC, VP9 & AV1 電競 G-Sync Compatible 支援 - FreeSync Compatible 支援 - VRR (可變刷新率) 支援 - 媒體快速轉換 支援 - HGiG 模式 支援 電競界面 遊戲專用控制界面 ALLM

(自動低延遲模式) 支援 AI 智能 系統 webOS 智能電視 智能家居 ThinQ 及 Google Matter 智能語音識別 支援 神奇遙控器 附送 Home Hub 支援 賽事提醒 支援 多重畫面 支援 家庭設定 支援 房對房分享 支援 (傳送及接收) Yes (接收) 免提語音操控 支援 - 隨時待命 支援 - 音效 音響系統 88" : 80W

前向式; 77" : 60W



60W 83" : 40W 前向式;

77/65/55/48" 40W;

42" : 20W 20W 聲道 4.2 ch 83/77/65/55/48" : 2.2 ch;

42" : 2.0 ch 2.0 ch 人工智能音效 AI 音效Pro

(9.1.2 虛擬音效升級) AI 音效Pro

(5.1.2 虛擬音效升級) WOW Orchestra 支援 - 杜比全景聲 支援 DTS:X (by-pass) 支援 專業清晰語音 支援 AI 聲學調音 支援 WiSA Ready Yes (最高 2.1 Ch) 連接 HDMI 4 x HDMI 2.1 2 x HDMI 2.1 & 2 x HDMI 2.0 3 x HDMI 2.0 USB 3 2 Wifi Wi-Fi 6 支援 藍牙 5.0 eARC / ARC eARC LAN 有 SPDIF (光學音效輸出) 有 尺吋 (mm) 機身不連座檯架

(闊 x 高 x 深) 83: - 77: 1717x984x33.3 77: 1712x982x24.8 65: 1441x826x24.3 55: 1222x703x27.2 83: 1851x1062x55.3 77: 1711x982x47.1 65: 1441x826x45.1 55: 1222x703x45.1 48: 1071x618x46.9 42: 932x540x41.1 65: 1449x832x46.9 55: 1228x708x46.9 65: 1449x832x45.9 55: 1228x708x45.9 48: 1070x620x45.9 機身連座檯架

(闊 x 高 x 深) 88: 1961x1458x281 (座地架) 77: 1717x1044x323 77: 1712x1039x321 65: 1441x878x245 55: 1222x757x245 83: 1851x1092x279 77: 1711x1035x267 65: 1441x880x230 55: 1222x757x230 48: 1071x675x230 42: 932x577x170 65: 1449x869x246 55: 1228x744x246 65: 1449x896x235 55: 1228x772x235 48: 1070x684x235 重量 (kg) 機身不連座檯架 83: n/a 17:43.9 77: 36.8 65: 23.9 55: 17.8 83: 32.3 77: 23.5 65: 16.6 55: 14.1 48: 14.9 42: 9.8 65: 24 55: 18.9 65: 17.1 55: 14.3 48: 11.5 機身連座檯架 88: 105.5 (座地架) 17:44.7 77: 42.8 65: 28.1 55: 22 83: 41.6 77: 29.2 65: 20 55: 17.5 48: 16.8 42: 10.1 65: 25 55: 19.9 65: 17.3 55: 14.5 48: 11.7

[1]資料來源：Omdia，2013 - 2022 年的單位出貨量。

[2]適用於77吋

[3] C3系列為 Brightness Booster (不適用於42/48C3) ，亮度提升級別以A3系列作比較。

[4] 僅適用於55吋或以上C3系列 OLED TV