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LG推出全新DualUp 顯示器 破格設計於相同空間帶來雙倍畫面
突破性16:18 SDQHD顯示屏 垂直支援兩部21.5吋16:9顯示器畫面
LG推出全新DualUp 顯示器 破格設計於相同空間帶來雙倍畫面
突破性16:18 SDQHD顯示屏 垂直支援兩部21.5吋16:9顯示器畫面
圖片下載： https://bit.ly/3AGKqSE
香港，2022 年 8月29 日 － LG 電子香港 (LG)一直致力以創新意念打造為市場帶來驚喜的新產品，追求更美好生活。有見多工處理(Multi-tasking) 已是現今職場的大勢所趨，LG特意為一眾追求工作效率及講究空間運用的用家帶來全新的DualUp 顯示器。其嶄新設計的16 :18 SDQHD高清顯示屏，在只佔據一個顯示器的橫向空間之下支援兩部 21.5 吋 16:9 顯示器畫面，讓用家充分提升工作效率及節約空間。
嶄新16 :18長寬比例 適合創作、開發及多任務處理的顯示器
全新DualUp配備嶄新的16 :18 SDQHD顯示屏，讓用家一眼盡覽相當於兩部 21.5 吋 16:9 顯示器的畫面，切合不同職業的需要。程式編寫員於雙倍大的屏幕上編寫程式碼，可以一眼查看更多代碼或文字，並減少滾動滑鼠的次數；內容創作者及直播主能夠透過DualUp顯示器，一邊直播一邊查看更多聊天紀錄及反應；設計師能在寬闊的DualUp顯示器上可以一覽無遺地編輯多層內容，同時節省桌面空間，打造更舒適的工作環境；而員工於工作時能利用DualUp顯視器的直向延伸屏幕可方便同時查看多份數據表，處理工作時更高效方便。
SDQHD Nano IPS顯示器 提供高畫質同時保護用家雙眼健康
DualUp 顯示器的27.6吋SDQHD Nano IPS屏幕覆蓋 98% DCI-P3 色域並支援 HDR10，為用家呈現寬廣色譜及生動色彩；屏幕低藍光輸出獲TÜV Rheinland Eyesafe® 認證，於 RGB 硬件和軟件調校下能保護用家雙眼免受藍光傷害；加上配置環境光感應器，使屏幕能透過光度感測自動調節亮度，減少用家眼睛疲勞。
操控方便連接簡易 靈活切換處理多項任務
DualUp 顯示器配備USB Type-C™，一線提供畫面顯示、數據傳輸及充電(高達90W)功能，省去繁瑣的設置工作。其內置分割畫面及KVM功能，讓用家使用一個鍵盤及滑鼠便可輕鬆管理來自兩部電腦的多個內容。而單訊號源PBP功能讓用家通過連接兩條HDMI、DisplayPort和USB Type-C™便可享雙顯示器設置，無須使用軟件或快捷鍵即可輕而易舉地控制雙屏。
配備C – Clamp及環形配件 一鍵式安裝輕鬆打造簡約工作環境
DualUp顯示器讓用家在現有的空間下享受雙倍畫面，騰出更多桌面空間打造簡約的工作環境。配備 C-Clamp 及環形配件的DualUp顯示器，一鍵式安裝過程方便輕鬆而無需其他設備，讓用家無痛升級工作環境。
人體工學設計支架 自行調整最舒適位置
DualUp 顯示器配備Ergo支架，其人體工學設計考慮到眼球轉動範圍，容許用家作出伸縮、旋轉、樞軸、高度和傾斜等不同動作，自我調整最理想的屏幕位置及角度以享受舒適的工作環境。此設計亦方便用家隨時調整屏幕，以方便團隊協作等不同需要。
推出日期及售價
DualUp 顯示器即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：
型號
建議售價
發售日期
28MQ780-B
$6,490
現已發售
主要規格：
主要規格
28MQ780-B
顯示
尺寸（英寸）
27.6
尺寸（cm）
70.1
解像度
2560 x 2880
屏幕類型
Nano IPS
屏幕比例
16:18
像素間距
0.18195 x 0.18195 mm
亮度 (最少)
240 cd/m²
亮度 (典型)
300 cd/m²
色域 (最少)
DCI-P3 90% (CIE1976)
色域 (典型)
DCI-P3 98% (CIE1976)
色彩深度 (顏色數)
1.07B
對比度 (最少)
700:1
對比度 (典型)
1000:1
反應時間
5ms (GtG at Faster)
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
HDR
HDR 10
支援
HDR 效果
支援
色彩表現及校正
Nano IPS™技術
支援
顏色校正出廠
支援
功能特色
自動亮度調節
支援
不閃爍屏幕
支援
閱讀模式
支援
色弱模式
支援
Super Resolution+
支援
黑色穩定器
支援
動態動作同步
支援
PBP
支援 (2PBP)
Dual Controller
支援
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
連接性
HDMI
支援(2組)
HDMI (最高解像度, Hz)
2560 x 2880@60Hz
DisplayPort
支援(1組)
DP 版本
1.4
DP (最高解像度, Hz)
2560 x 2880@60Hz
USB-C
支援(1組)
USB-C (最高解像度, Hz)
2560 x 2880@60Hz
USB-C (DP 交替模式)
支援
USB-C (數據傳輸)
支援
USB-C (PD 充電)
90W
USB 上行連接
支援(1組/ver2.0)
USB 下行連接
支援(2組/ver3.0)
耳機輸出
支援
機械設計
可調節座檯架
傾斜/高度/旋轉/轉動/伸廷/伸縮
掛牆架支援
100 x 100 mm
尺寸及重量
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
481.5 x 843.3 x 461.3 mm
不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
481.5 x 549.5 x 44.9 mm
出貨尺寸 (寬x高x深)
745 x 557 x 240 mm
連座檯架重量 (kg)
9kg
不連座檯架重量 (kg)
4.3kg
運輸重量 (kg)
13.2kg
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