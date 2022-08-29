LG推出全新DualUp 顯示器 破格設計於相同空間帶來雙倍畫面

突破性16:18 SDQHD顯示屏 垂直支援兩部21.5吋16:9顯示器畫面



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香港，2022 年 8月29 日 － LG 電子香港 (LG)一直致力以創新意念打造為市場帶來驚喜的新產品，追求更美好生活。有見多工處理(Multi-tasking) 已是現今職場的大勢所趨，LG特意為一眾追求工作效率及講究空間運用的用家帶來全新的DualUp 顯示器。其嶄新設計的16 :18 SDQHD高清顯示屏，在只佔據一個顯示器的橫向空間之下支援兩部 21.5 吋 16:9 顯示器畫面，讓用家充分提升工作效率及節約空間。

嶄新 16 :18 長寬比例 適合創作、開發及多任務處理的顯示器

全新DualUp配備嶄新的16 :18 SDQHD顯示屏，讓用家一眼盡覽相當於兩部 21.5 吋 16:9 顯示器的畫面，切合不同職業的需要。程式編寫員於雙倍大的屏幕上編寫程式碼，可以一眼查看更多代碼或文字，並減少滾動滑鼠的次數；內容創作者及直播主能夠透過DualUp顯示器，一邊直播一邊查看更多聊天紀錄及反應；設計師能在寬闊的DualUp顯示器上可以一覽無遺地編輯多層內容，同時節省桌面空間，打造更舒適的工作環境；而員工於工作時能利用DualUp顯視器的直向延伸屏幕可方便同時查看多份數據表，處理工作時更高效方便。

SDQHD Nano IPS 顯示器 提供高畫質同時保護用家雙眼健康

DualUp 顯示器的27.6吋SDQHD Nano IPS屏幕覆蓋 98% DCI-P3 色域並支援 HDR10，為用家呈現寬廣色譜及生動色彩；屏幕低藍光輸出獲TÜV Rheinland Eyesafe® 認證，於 RGB 硬件和軟件調校下能保護用家雙眼免受藍光傷害；加上配置環境光感應器，使屏幕能透過光度感測自動調節亮度，減少用家眼睛疲勞。

操控方便連接簡易 靈活切換處理多項任務

DualUp 顯示器配備USB Type-C™，一線提供畫面顯示、數據傳輸及充電(高達90W)功能，省去繁瑣的設置工作。其內置分割畫面及KVM功能，讓用家使用一個鍵盤及滑鼠便可輕鬆管理來自兩部電腦的多個內容。而單訊號源PBP功能讓用家通過連接兩條HDMI、DisplayPort和USB Type-C™便可享雙顯示器設置，無須使用軟件或快捷鍵即可輕而易舉地控制雙屏。

配備 C – Clamp 及環形配件 一鍵式安裝輕鬆打造簡約工作環境

DualUp顯示器讓用家在現有的空間下享受雙倍畫面，騰出更多桌面空間打造簡約的工作環境。配備 C-Clamp 及環形配件的DualUp顯示器，一鍵式安裝過程方便輕鬆而無需其他設備，讓用家無痛升級工作環境。

人體工學設計支架 自行調整最舒適位置

DualUp 顯示器配備Ergo支架，其人體工學設計考慮到眼球轉動範圍，容許用家作出伸縮、旋轉、樞軸、高度和傾斜等不同動作，自我調整最理想的屏幕位置及角度以享受舒適的工作環境。此設計亦方便用家隨時調整屏幕，以方便團隊協作等不同需要。

推出日期及售價

DualUp 顯示器即日起於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 發售日期 28MQ780-B $6,490 現已發售

主要規格 ：