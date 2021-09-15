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全新電視系列LG QNED MINI LED電視正式登陸香港！

注入獨家量子點與 NanoCell顯示技術 呈現最真實色彩及精準細膩的視覺體驗

於匠心氣派LG Experience Museum家電體驗館上一次展示人氣新版穿戴式空氣清新機、

TONE Free耳機及純黑型格家電全方位感受LG智慧家電的懾人魅力

圖片下載: https://bit.ly/3t5n8QY

(2021 年 9 月15日 - 香港) LG 電子香港 (LG) 一直致力研發各種突破市場水準的屏幕技術及智慧家電方案，為用家帶來更美好的生活。為讓顧客親身體驗LG產品的頂尖性能，特意於9月17至21日開展別開生面的期間限定產品體驗館 「LG Experience Museum」，破天荒以氣派藝術元素展示型格時尚生活，包括年度焦點的頂級LCD電視產品代表作 – LG QNED Mini LED電視系列！備有8K與4K解像度選擇的電視除採用LG最先進的量子點NanoCell 色彩顯示技術外 ，更率先搭配全新Mini LED 背光，比起傳統LCD電視擁有更飽滿深邃黑位表現、色彩更細膩準確、以及更非凡出色的色彩對比度和亮度[1]，為所有用家帶來嘆為觀止的視覺體驗。

LG更貼心於展覽上展示多款LG 2021年嶄新科技產品，包括萬眾期待的「時尚黑」Puricare™ 穿戴式空氣清新機、新一代型格實用的TONE Free FP8、FP9無線藍芽耳機等多種非凡產品方案，連同在CES 2021上大獲好評的純黑藝術氣派系列LG智能Vivace洗衣機、智能InstaView™雪櫃等一次盡現用家眼前。

Mini LED 技術帶來完美影像 開創 LCD 電視升級技術先河

LG QNED Mini LED 電視開創LCD電視畫質及色彩革新的全新時代，採用了LG獨有NanoCell 色彩技術，展現豐富準確色彩，帶來身臨其境的觀看體驗，並重新定義了LCD電視的技術標準。LG QNED Mini LED電視亦通過國際產品測試機構 Intertek 認證，可提供 100% 的色彩量和色彩一致性，消除廣闊視角範圍內的色彩失真，確保在不同角度都能享受到極致的 LCD 畫質[2]。

LG 破格的QNED技術將高達30,000顆LED顆粒加裝到背光模組中，從而排列出多達2,500個發光區域[3]，透過增加發光位置而提昇更鮮明的畫面亮度，可帶來比傳統LCD 電視高達 10 倍的極佳對比度。同時，其色彩準確度使黑色表現更純淨，營造更實在的深度和豐富的畫面細節，完美演繹出栩栩如生的影像，奠定LG領先高端電視市場的地位。

飛躍突破技術與環保科技相互結合成就 “Innovation For a Better Tomorrow”

LG QNED Mini LED電視系列已獲得瑞士 SGS Société Générale de Surveillance SA 的環保產品認證，證明產品符合SGS對造成低環境影響或可回收性標準的要求[4]。可見LG在研發嶄新技術的同時，也成就”Better Tomorrow” 的承諾，建構一個更美好的社會。

LG電子香港家庭娛樂總監金泰日表示：「LG QNED Mini LED電視代表另一次革命性的飛躍突破，利用LG獨特的色彩和mini LED背光技術，實現LCD畫質的巔峰。我們最新的產品陣容更證明了 LG 在高端電視市場的技術領先地位，通過不斷改進和完善我們的創新 OLED 和 QNED Mini LED 電視為大家的未來帶來更多可能。」

科技與時尚同步結合 潮流配色點綴型格配飾 全新 TONE Free 耳機

備受期待的新一代LG TONE Free耳機更在「LG Experience Museum」上首次現身。全新升級TONE Free FP8, FP9型號加入了奢華純金配色，提供了型格純黑與青春亮白以外多一個時尚配搭之選，讓用家在享受無瑕完美音樂時點綴每日穿搭！

同時，全新兩款LG TONE Free 型號具有多項強化功能，包括改善了耳膠設計，帶來更舒適的入耳式佩戴體驗、更優質先進的Meridian音效調節技術、更有效的主動降噪功能等。經過全方位提昇的FP9和FP8無線藍芽耳機，尤其適合活躍好動的用家。首創低語通話模式（Whispering Mode） 更可打破舊有無線耳機收音限制帶來完美收音，全天候感受到超水準兼無暇的佩戴、通話及聆聽體驗！

創作者的最高級別配備！ 頂級專業影像專用屏幕 - LG UltraFineTM OLED Pro

LG致力為用家帶來更美好的生活，期望將OLED 技術應用廣泛，特意將技術的應用範疇由家用電視，推進到31.5吋專為創意行業而設的LG UltraFineTM OLED Pro屏幕。於「LG Experience Museum」上首次亮相的UltraFineTM OLED Pro 32EP950採用了OLED 自發光科技，每個像素都能獨立地自控發光，更覆蓋專業級色域BT.2100 (PQ)同時支援DCI-P3及Adobe RGB基本色彩空間達99%之多，配合10 bit 4K OLED超高清顯示屏，能大大滿足藝術家對色彩準確度及色彩保真度的專業追求，孕育出完美無瑕的創作品。同時，為更方便專業製作人的日常工作，UltraFine Display OLED PRO可以連接至各種設備，一個屏幕即配備了一個 USB Type-C 、兩個 DisplayPort、一個 HDMI 以及三個 USB接口，創作者及藝術家將可隨時將屏幕連接外置電子創作用具，讓創意再無限制，隨時隨地將靈感呈現！

典雅純黑魅力 展示 LG 穿戴式空清機 及 智慧家電氣派的炫黑舞台

在第一代推出時便獲全城好評的LG PuriCare穿戴式空氣清新機亦新增「時尚黑」之選，更輕巧舒適的設計更加貼緊廣大用家的日常，有效過濾空氣同時豐富用家靈活多變的日常配搭，時刻呼吸自信自在！配合突破性添加的VoiceON™ 技術，內置麥克風及揚聲器使溝通再無阻隔，任何社交場合下用家都能清晰表達所想，時刻展現自信。

除此以外，LG特意在「LG Experience Museum」上，以藝術氣派的展覽方式成就一個專屬於LG智慧家電產品的純黑華麗舞台。多款在CES 2021上大獲好評的純黑藝術氣派系列家電，包括高級時尚感滿分的智能Vivace洗衣機、強調未來感家居的高智能InstaView™雪櫃，以及一直人氣大熱的Styler衣物護理方案及CordZero A9無線吸塵機等，所有非凡高科技與設計感並存的智能方案一次盡現用家眼前！用家將可零距離感受一系列LG產品的震憾魅力及性能，打造智慧方便的尊尚純黑魅力先進家居！

LG OLED 終極機會贏走 100 張拉闊音樂會門票

於9月17至21親臨「LG Experience Museum」可即場以抽獎遊戲獲得「拉闊音樂會門票」的寶貴機會！屆時除咗有自發光打卡位外，還會有不同LG產品體驗區，完成任務更可以參加壓軸扭蛋大抽獎，送出最後100張 天然養生靈芝呈獻《拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 X 姜濤 X 柳應廷 X Tyson Yoshi》GOGOX 速遞廣東歌門票！

活動詳情：

【LG Experience Museum 】

日期：9 月17日至21日

時間：12pm-8pm

地點: 香港灣仔皇后大道東183號合和中心三樓312- 315號舖

立即預約：https://live.hkrsvp.net

推出日期及售價

LG QNED Mini LED電視系列現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 86QNED99CPB (8K) $169,980 75QNED99CPB (8K) $119,980 65QNED99CPB (8K) $48,980 75QNED91CPA (4K) $69,980 65QNED91CPA (4K) $34,080

LG TONE Free FP8, FP9無線藍芽耳機系列將於十月中旬於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 Tone Free FP8黑/白/香檳金 $1,590 Tone Free FP9黑/白/香檳金 $1,690



LG Puricare™ 穿戴式空氣清新機第二代現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 AP551AWFA 高雅白 $1,480 AP551ABFA 時尚黑 $1,480



LG智能洗衣機現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 WT-80SNSM 頂揭式洗衣機 $3,890 F-C12085V2B Vivace洗衣乾衣機 $7,690

LG 智能InstaView™雪櫃現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 F521MC78 $17,980

LG Styler衣物護理機現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 S3MFC 鏡面黑 $15,880

LG CordZero ThinQ A9 K無線吸塵機系列現已於特約經銷商公開發售，建議售價如下：

型號 建議售價 A9KULTRA星夜黑 $6,690

[1] 以非採用 NanoCell 技術的 LG UHD 電視進行測試。

[2] 獲Intertek 認證，證實LG 的 QNED Mini LED 電視可在 ±30° 視角的 18 種顏色模式中提供被 CIE DE2000 記錄為 100% 的高色彩一致性；並可以在覆蓋電視整個亮度範圍的 3D 色彩空間中呈現 100% 的 DCI-P3 光譜。

[3] 以LG 86 “ 8K ONED Mini LED電視型號 86QNED99UPA為例

[4] LG QNED Mini LED 電視通過 SGS 環保產品認證為環保產品 (編號：ECO/21/CEBEC/00016 及 ECO/21/CEBEC/00017) 。