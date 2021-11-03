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LG電視提供Apple TV+ 3個月試用服務
為LG智能電視用家帶來頂級優惠 免費限時體驗Apple熱選原創內容
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LG電視提供Apple TV+ 3個月試用服務
為LG智能電視用家帶來頂級優惠 免費限時體驗Apple熱選原創內容
(2021 年 11 月3日 - 香港) LG電子(LG) 宣布於11月16日起，全球80個國家和地區的LG智能電視用家將可於首3個月免費體驗Apple TV+[1]。此優惠適用於所有於2016年至2021年推出的8K 和 4K LG智能電視，以及於2022年2月13日[2]前註冊並登記Apple TV+優惠的LG 電視用家。只需簡單跟從LG Content Store上的指示，或於LG電視的主頁面上點選Apple TV+的廣告欄即可獲取此優惠。
作為首個為用家提供真正原創內容的串流平台，Apple TV+帶來一系列由創意非凡的製作團隊所製作的獲獎原創劇及電影，當中包括全球熱門喜劇系列，由Jason Sudeikis 主演及執行製作的Ted Lasso、由Jennifer Aniston和Reese Witherspoon 主演及執行製作的The Morning Show和首次搬上螢幕、改編自Isaac Asimov同名系列小說的傳奇劇集Foundation。本週全新上線的還有Dr. Brain— 改編自Hongjacga的韓國當紅科幻漫畫韓語電視劇；及由Tom Hanks主演的Finch，是他繼Apple TV+全球大熱電影Greyhound後的另一力作。
為讓用家能在最佳感官狀況下體驗Apple TV+的節目，LG智能電視配備了頂尖的畫質和音效表現。LG的電視支援Dolby Vision IQ 和Dolby Atmos音效，讓用家在觀賞採用了Dolby卓越技術的Apple TV+影片時，有更豐富多層次的音效體驗，真實自然的畫像，帶來如置身每個場景般的震撼感。
2018年及以後推出的LG電視所配備的神奇遙控器，能讓用家更便捷地在Apple TV+上作內容搜索，享受更便利的觀賞體驗。LG電視用家並可於Apple全球廣受歡迎的串流媒體服務上指向、點選和滾動其高敏感度的遙控器，或透過內置的語音操控快速搜尋、發現和觀賞精彩內容[3]。
[1]只適用於Apple TV+ 有提供服務的國家和地區。詳情請查詢www.lg.com
[2]優惠適用於所有於2016年到2021年的LG 8K和4K電視型號。必須於2021年11月15日到2022年2月20日登記優惠(2022年2月13日後將不會再發出優惠碼)。每部電視及Apple用戶只限享用一次優惠。只限新用戶登記。計劃將根據用家所處地區的月費自動續約，直至取消服務。需擁有Apple用戶和提供支付方法。細則和Apple私隱條款適用。此優惠不能與Apple One或Apple TV+其他免費試用或優惠一同使用。條款及細則可能會更改，並和隨時修改或取消，恕不另行通知。Apple TV+為Apple Inc. 的註冊商標。Apple並非此優惠的贊助商戶。LG版權所有。
[3] 語音操控適用於澳洲、加拿大、法國、德國、印度、意大利、新西蘭、菲律賓、西班牙、英國、美國、越南。
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