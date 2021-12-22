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LG推出最新全面升級版A9 All-in-One Tower™無線吸塵機系列
一站式實現極速完整潔淨 結合自動除塵、充電及收納
簡約時尚機身整齊收納6款吸頭 輕鬆維持乾淨整潔的空間

生活家電 12/22/2021
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LG推出最新全面升級版A9 All-in-One Tower無線吸塵機系列
一站式實現極速完整潔淨  結合自動除塵、充電及收納

簡約時尚機身整齊收納6款吸頭  輕鬆維持乾淨整潔的空間

 

圖片下載：https://bit.ly/3moRBaz

 

（2021年12月22日 – 香港）LG電子香港(LG)深明後疫情下港人對家居清潔的需求與日俱增，宣布推出全新升級LG CordZero ThinQ TM A9 All-in-One Tower™無線吸塵機。延續系列的「單獨濕拖」和「Kompressor™ 輕壓空間倍升」功能，全新的無線吸塵機備有集「充電」、「收納」二合一設計的充電座。在吸塵機上的5重過濾系統上再額外加入HEPA 3重過濾，令 LG A9 All-in-One Tower™無線吸塵機將真正做到最全面的清潔效能，實現無菌潔淨的家居空間。

 

3重過濾系統 x  5過濾程序  帶來省時省力家居清潔好幫手

隨著科技的急速發展，能適用所有情境的智能家電是居家必備。新一代LG A9 All-in-One Tower™無線吸塵機搭載5重過濾程序，有效過濾空氣中的懸浮微粒。再經過3重過濾系統，將毛髮與灰塵吸進2.5公升大容量集塵袋，同時啟動並維持2小時運作的UVC LED紫外線殺菌，有效抑制集塵袋中細菌生長。而3重過濾系統中的可水洗摩打保護濾網和可水洗微塵濾網，能讓整個運作系統清潔，避免排出的氣體污染家中。

 

「充電」、「收納」二合一設計  實現全方位清潔體驗

除了搭配大受歡迎的「乾吸+濕拖」模式，LG A9 All-in-One Tower™無線吸塵機的全新機座結合「充電」、「收納」兩大功能，不但能在吸塵機放回機座後展開充電，更能整齊收納6 款吸頭！當中包括地毯吸頭、能清除寵物毛髮、適用於梳化等織物面表的迷你吸頭、能深入各個角落的隙縫吸頭，及可用於打掃書架、衣櫃甚至鍵盤的二合一吸頭等，將灰塵一掃而「淨」。再配合能根據用家身高隨時調整的四段式伸縮管使用，使清潔家居變得輕鬆如意。

 

Kompressor輕壓空間倍升」功能  一鍵輕壓除塵  清潔過程更便利衛生

LG明白到用家在清空集塵盒時容易弄髒雙手，因此首創「Kompressor™ 輕壓空間倍升」功能，讓集塵空間即時提升 2.4 倍，達到體積不變，容量更大，減少用家清空灰塵的次數。清空集塵盒時，同樣只要輕壓按鈕，即可一鍵清除難以對付的纏繞毛髮、以及卡在濾網上的灰塵，避免雙手直接接觸污垢。

 

體貼都市用家繁忙生活  LG ThinQTM智能應用程式讓你一手掌控所有即時資訊

LG A9 All-in-One Tower™無線吸塵機上方的控制板，能一目了然吸塵機的最新狀態，更設有集塵袋更換提醒通知。再加上支援 LG ThinQTM 智能應用程式，讓用家可在流動裝置上即時確認充電狀態和電量，更可接收到濾網清潔狀況的通知，創造更智能方便的家居潔淨體驗。

 

欲了解更多LG CordZero ThinQTM A9 All-in-One Tower™無線吸塵機的功能，請登入：
https://www.lg.com/hk/vacuum-cleaner/lg-a9t-ultra

https://www.lg.com/hk_en/vacuum-cleaner/lg-a9t-ultra


推出日期及售價

LG CordZero ThinQTM A9 All-in-One Tower™無線吸塵機即日起於特約經銷商公開發售：

型號

顏色

建議售價 (HK$)

發售日期

A9T-Ultra

雪霧白

9,280

2021年 12月22 日

 

吸塵機規格

型號

A9T-Ultra

一般規格

摩打

智能變頻摩打

氣旋技術

多重旋風式氣旋

吸力

200AW

充電時間

4小時

集塵箱容量 (升)

0.44L (2.4x, Kompressor™ 輕壓空間倍升)

指示燈

LED

 

設計特色

機身顏色

雪霧白

Kompressor™ 輕壓空間倍升

人體工學設計

Opti-balanced handle™ 及 4段伸縮式吸管

可水洗濾網

HEPA、前導濾網及金屬濾網

充電

AIO充電站

強勁吸力 – 吸塵機

一般使用

60分鐘

強效清潔

30分鐘

Turbo效能

7分鐘

過濾系統

吸塵機

5重過濾系統

AIO充電站

3重過濾系統

電動吸頭

纖薄電動地板吸頭

電動地拖吸頭

電動地毯吸頭

震動寢具吸頭

選購

電動迷你吸頭

清潔配件

充電座

AIO充電站

電池

鋰離子電池2枚

縫隙吸頭

二合一吸頭

可水洗濾網

前導濾網、HEPA濾網

ThinQ™ 智能家電

智能手機應用程式

Android / iOS

IoT功能

濾網更換提醒、電池狀態提醒、智能診斷、清潔紀錄

AIO充電站

顔色

雪霧白

摩打

智能變頻摩打

集塵袋

2.5L HEPA

殺菌消毒

UVC LED

可水洗濾網

摩打保護濾網、微塵濾網

指示燈

LED

尺寸及重量

機身尺寸

(闊 x 高 x 深)(毫米)

105 x 215 x 295

機身重量 (連地板吸頭)(kg)

2.57

AIO充電站尺寸

闊 x 高 x 深)(毫米)

255 x 1009 x 297

AIO充電站重量(kg)

10

*以單顆電池計算，及非電動吸頭。


以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

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