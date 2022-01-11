即時發佈

LG StanbyME 以破格設計重新定義家庭娛樂生活態度

與你專屬的私人無線屏幕一同「步」進家庭娛樂新領域

帶來能貼合不同生活場景的無限可能

圖片下載：https://bit.ly/3ndqDms

（2022年1月11日 – 香港）LG 電子 (LG) 宣布於今天推出市場期待已久的無線私人屏幕LG StanbyME，是韓國以外首個率先開售的地區。突破屏幕既定的設計框架，此首創的產品類別把創新的設計意念融入到觸控式的27 吋屏幕，而且內置的NFC功能可以輕易連接電話、平板電腦等，不再局限於小小的畫面，以更大的屏幕呈現內容。LG StanbyME集時尚、多功能於一身，實現了便利的流動性和多樣化的用戶體驗，為生活帶來更多的可能性。能輕鬆移動到家中任何角落的LG StanbyME於今年 7 月在韓國首次亮相後旋即獲得多個設計獎項，並受到全國消費者的熱烈追捧。

近年因為疫情的緣故，「在家工作」和「在家學習」等都已經成為了生活的「新常態」。隨著在家的時間越來越多，很多人對家中設備的要求亦越來越高。LG StanbyME集時尚、智能、娛樂、生活哲學於一身，完美回應了市場需要，是希望全情投入家庭娛樂生活的用家的最佳選擇。憑藉其大屏幕、可隨意移動的底座和內置電池，此別出心裁的創新產品為生活注入了與別不同的價值。底座中的隱藏式5個滾輪讓用家可以隨心所欲地把LG StanbyME帶到家中任何角落，不論是客廳、臥室、書房以至廚房[1]，用家都能隨時隨地享受出色的觀看體驗。一次充電即能使用長達三個小時[2]，用家從此能按需要把它放在任何地方，無需局限於設置在電源插座附近。

打破常規的人體工學設計也帶來了無可比擬的便利。 LG StanbyME的27 吋（對角線測量為 68 厘米）屏幕能夠輕鬆旋轉180°，左右轉動130°，上下傾斜50°，並以垂直或橫向方式顯示，其高度也可上下調教 20 厘米。用家可根據他們的觀看姿勢自行調整屏幕位置，無論他們是躺在床上、在廚房做飯還是在辦公桌前工作，都可以獲得最佳的舒適度。

LG StanbyME提供多元化的操控選項，包括遙控器和觸控屏幕，大大提高LG StanbyME的可用性。LG更為StanbyME度身訂造專屬用戶界面，帶來前所未有的觀賞體驗。

透過 NFC 技術，LG StanbyME能以手機鏡像輸出功能與最新的智能手機Android無縫連接，以較大的屏幕呈現内容，享受更多如親臨其境的觀賞體驗。此外，LG StanbyME也支援AirPlay 2，讓用家可以輕鬆從iPhone、iPad或Mac 進行串流，分享或展示內容。而內置的HomeKit功能，可以透過Apple 裝置上的Home 應用程式或Siri 輕易開關LG StanbyME ，輕換輸入或控制音量。同時，其磁吸式手機固定器讓用家能把智能手機直接放在 LG StanbyME 的屏幕上方，方便用作視訊通話、參加線上課程和直播等。用家還可以USB 、HDMI甚至無線連接電腦使用。不論是工作或玩樂，都能配合用家在日常生活中的不同需求。

LG StanbyME的奢華設計可與任何室內設計融合，其低調時尚的純米色調，配以機身背部的織物飾面，散發出溫暖與高雅的品味。當處於待機狀態時，屏幕能顯示時間，或名藝術作品的圖像等。

別具匠心的獨特設計為LG StanbyME奪得世界三大設計獎項的認可，包括 2021 年國際傑出工業設計獎（ IDEA ）金獎， 2021 年 iF設計獎和2021 年紅點設計大獎中的「產品設計獎」。

為了讓一眾香港顧客能親身體驗由LG StanbyME帶來嶄新的娛樂生活態度，LG將於中環街市舉辦一連2日的「LG StanbyME時尚生活體驗館」，於繁華都市中帶來別開生面的家庭娛樂生活體驗。

「LG StanbyME時尚生活體驗館」活動詳情如下：

日期： 2022年1月12日（星期三）到1月13日（星期四） 地點： 香港中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市G/F Oasis

推出日期及售價

LG StanbyME即日於特約經銷商公開發售，發售日期及建議售價如下：

型號 建議售價 發售日期 27ART10 $8,980 預售日期 2022 年 1 月 6 至 17 日* 開售日期 2022 年 1 月24日

*於預售期間購買LG StanbyME，即送Netflix 禮品卡乙張 (價值HK$1,000)。

規格





基本資料 系列型號 27ART10 屏幕尺吋 27 舒適觀賞 180°旋轉屏幕/130°左右轉動/ 50°上下傾斜/ 20cm升降 無束縛觀賞 可移動支架配備內置電池 (5,000mAh 可維持3小時)^ 顯示 屏幕 FHD IPS 解像度 1920 x 1080 背光排列 直下式 影像 影像處理器 α7 Gen4 Processor 倍線技術 ✔ AI 亮度控制 ✔ HDR10 Pro ✔ HLG Pro ✔ 影像解碼 HEVC, VP9, AV1 音效 AI 音效 AI Sound 音響系統 2.0ch 10W, Bluetooth Easy Pairing AI 智能電視 AI UX webOS ThinQ 人工智能功能 ThinQ, Apple AirPlay2, Apple HomeKit, 螢幕分享 OTT服務 Netflix, YouTube, ViuTV, Disney+. Facebook Watch, Amazon Prime Video 及更多應用程式 智能家電界面 ✔ Apple Homekit

& Airplay2 ✔ Miracast ✔ 賽事提醒 ✔ 連接 WiFi 802.11ac 藍牙 5.0 NFC ✔ HDMI 1.4 ✔ USB ✔ 尺吋及重量 尺吋 (寬X高X深)(mm) 621 x 1065 x 397 (橫向屏幕, 高度最低時)

621 x 1265 x 397 (橫向屏幕, 高度最高時)

621 x 1195 x 397 (直向屏幕, 高度最低時)

621 x 1395 x 397 (直向屏幕, 高度最高時) 重量 (KG) 17.5

^內置電池支援長達3小時無線使用(3小時是以標準模式基礎計，但電池實際用量會視使用情況而差別) 。

[1] 這產品並不防水。移動產品的容易程度視乎地板的物料而定。移動 StanbyME 到戶外時要小心，因為支架和底部可能會被戶外的路面刮花或破壞。

[2]內置電池支援長達3小時無線使用(3小時是以標準模式基礎計，但電池實際用量會視使用情況而差別) 。