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LG G Flex 2 弧形設計再進化 時尚動感設計引領潮流 完美升级帶來更獨特用戶體驗
時尚動感的弧形設計
LG G Flex 2 突破上一代設計，進一步優化機身的半徑曲線弧度至650mm，揉合人體工學設計，提供更舒適貼合的手感。獨特弧形機身同時使話筒更貼近用戶面部，減少接收雜音，達至更清晰的通話效果。此外，G Flex 2 的5.5吋弧形屏幕能為用戶提供猶如置身劇院般的最佳觀賞角度，配合其1080p全高清POLED屏幕，呈現更清晰細緻的畫面，帶來真實震撼的全景視覺體驗。
先進科技盡現細節之美
LG G Flex 2 為LG首部配備 64-bit八核心Qualcomm® Snapdragon™ 810處理器的智能手機。其運行最新的Android 5.0作業系統，令多媒體檔案處理或多工操作更流暢無比，並採用先進的Qualcomm® Adreno™ 430 GPU，帶來超卓的圖像處理效能；同時可支援4K解像度的3D遊戲，讓用戶在手機上享受具豐富視覺並流暢的遊戲體驗。LG G Flex 2採用了比第一代 G Flex 更先進的自我修護機背表面，其復原時間更由上一代的三分鐘大大縮短至僅十秒。同時配合LG研發出的特殊處理技術，大大提升G Flex 2的屏幕玻璃耐用度達20%，有效防止日常使用時刮花或不慎掉落時損壞的情況，讓G Flex 2更耐用，時刻保持歷久如新*。
快速捕捉完美影像
LG G Flex 2 沿用首次在G3 智能手機上推出的鐳射自動對焦功能 (Laser Auto Focus)，讓G Flex 2 隨時更快速捕捉每個精彩時刻；配合1,300萬像素鏡頭及LG 出色的OIS+ 防震技術及雙LED補光燈，即使在光線不足的環境下，亦能拍攝清晰、自然及生動的影像。
G Flex 2其它重點功能包括：
Gesture View手勢預覽：在完成自拍後以手勢操控，隨即全屏幕預覽照片。
Gesture Shot 手勢自拍：用戶只需把張開的手掌握緊成拳頭狀即能啟動自拍倒數，自拍距離更遠達1.5米。
Glance View 一瞥預覽：即使在屏幕關閉時，只需在屏幕向下輕輕一掃，即可顯示時間、訊息及未接來電等資訊。
Fast Charge 快速充電：G Flex 2 的3,000mAh大容量電池採用全球首創的弧形電池設計，配合原廠充電器能於40分鐘內快速充電至50%#。
LG G Flex 2 主要規格：
- 處理器：Qualcomm® Snapdragon™ 810 2.0 GHz 64-bit 八核心處理器
- 顯示屏：5.5 吋 FHD POLED (1920 x 1080 像素)
- 記憶體：32GB ROM / 2GB DDR4 RAM / 支援MicroSD slot (高達2TB)
- 相機鏡頭：1,300萬像素鐳射自對焦 OIS＋光學防手震 (後置鏡頭) / 210萬像素 (前置鏡頭)
- 電池：3,000mAh 高效鋰電池
- 作業平台：Android™ 5.0 (Lollipop)
- 體積：149.1 x 75.3 x 7.1-9.4 mm
- 重量：152g
- 網絡制式：4G LTE Cat 6 支援/ HSPA+ 21/24 Mbps (3G)
- 連接：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、藍牙 4.1、NFC、SlimPort、A-GPS/Glonass、
USB 2.0
- 顏色：鉑灰色 / 火焰紅
- 其他功能： Gesture View、Gesture Shot、Glance View、QuickRemote、
Smart Video、QSlide、QuickMemo
*自我修復功能之效果將因應包括施壓物、壓力、環境溫度等不同外在條件影響而有所差別。
#充電速度因應不同情況有異。結果根據LG的內部測試進行，使用LG G Flex 2 隨機附送的充電線及充電器，並且關上屏幕下進行充電。
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