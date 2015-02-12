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LG G3 與 Google Cardboard 將流動虛擬實境體驗 帶到日常生活應用 透過LG G3 虛擬實境器輕易享受強大的 虛擬實境體驗
有別於其他使用獨立處理器及顯示器的頭戴式VR裝置，LG G3 虛擬實境器利用G3的優質影像及聲效性能，以及透過其1W揚聲器和Boost AMP擴音器，提供更豐富、更震撼的效果。相比其他把音量鍵設置於外側的智能手機，G3標誌性的Rear Key與Google Cardboard的設計配合得天衣無縫，為用戶帶來更輕巧方便的虛擬實境體驗。加上LG G3領先市場的Quad HD屏幕，用戶可享受更清晰的圖像質素及更流暢、更逼真的虛擬實境體驗。
LG G3 虛擬實境器的設計以Google Cardboard為藍本，裝置於外側的釹磁鐵環與G3內部的磁性陀螺儀感應器可結合使用，用戶只需把手機固定在裝置上，不需觸碰屏幕亦可瀏覽主目錄和選取應用程式。G3用戶更可從Google Play 商店下載並體驗多種與虛擬實境兼容的應用程式及遊戲。
LG 電子流動通訊本部副總裁兼市場部主管 Chris Yie 表示：「虛擬實境技術仍處於初期發展階段，在這之前，由於價格昂貴，使虛擬實境設備未能融入一般消費者的生活中。我們希望透過是次 Google Cardboard 的技術應用，讓更多消費者能夠更輕易地體驗虛擬實境技術，同時， LG 亦會向更多開發者推介此技術，希望能夠將虛擬實境科技更進一步地普及到人類的生活中。」
Google Cardboard產品經理Andrew Nartker表示：「我們希望透過 Google Cardboard為用戶帶來更生動及具娛樂性的流動體驗。這次我們很高興能與LG一同推出 『VR for G3』，與 Google Cardboard攜手合作的開發商與廠商也將透過其豐富的生態系統，讓虛擬實境技術更輕易地融入用戶生活中。」
用戶現凡於指定特約經銷商購買LG G3 或 G3 Dual-LTE，即可免費獲贈LG G3 虛擬實境器 (VR for G3) 乙個，數量有限，先到先得，送完即止。用戶亦可透過手機盒內的QR code免費下載虛擬實境遊戲 Robobliteration，率先享受LG G3 虛擬實境器所帶來最新的手機體驗。
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