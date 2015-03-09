「拾年」- LG 洗衣機為您重拾衣服回憶 LG 首部10公斤洗衣量洗衣機登場 享有10年摩打保養

10 年摩打保養保證 走過更多盛載回憶的日子

LG 為旗下洗衣機的LG Direct Drive™ 直驅式變頻摩打系統提供10年的保養保證，陪伴用戶走過更多個十年，洗去衣物上的污漬卻保留每一段珍貴的回憶。LG 提供最先進的智能洗衣機技術，具備簡單易用的時尚控制面板和專用的智能洗衣機應用程式，為用戶輕鬆解決洗衣煩惱。LG全新型號洗衣機亦採用LG獨有的變頻直驅系統技術，相比傳統摩打的皮帶與滑輪設計更先進耐用，同時有助減低洗衣機的耗電量。

妙手6重洗直驅系統技術 給衣物全面呵護

LG 洗衣機擁有妙手6重洗直驅系統技術，包括穿透擠 (均勻洗滌)、潔淨敲 (有效防皺)、舒緩搖 (呵護衣物)、蓬鬆解 (基本轉動)、強淨搓 (急速溶解)和浸透揉 (靜音洗淨)，用戶可根據衣物的布料配合不同的洗衣模式，讓衣物得到最適當的呵護。透過控制溫度，LG 洗衣機可針對及去除朱古力、酒、咖啡等超過20種細微污漬，就算經過多次洗滌，衣物都能歷久如新。

多元化先進洗滌功能 最快14分鐘完成清洗

LG 洗衣機的TurboWash™ 是含過濾功能的噴霧潔淨系統，不單可以把5公斤以下衣物的一般洗滌程序由95分鐘縮短至59分鐘*，更同時節約40%能源#及15%用水#。以14分鐘快速洗程序配合TurboWash™ 功能，便可在14分鐘內輕鬆完成頻繁的洗滌程序 (2公斤以下衣物)。另外， LG 洗衣機的True Steam™ 蒸氣功能可以在20分鐘內以蒸氣洗滌，令衣物清新柔順，撫平衣物上的皺著，消除異味。用戶亦可透過防過敏程序，使水溫保持在最佳溶解過敏原的水平。

有關「拾年 ─ 重拾衣服回憶」短片可於LG 香港YouTube頻道瀏覽 (youtu.be/TZLk-uNM1hI)。LG全新10公斤洗衣量洗衣機 WF-ST1410UW將於3月尾於各大特約經銷商發售，建議零售價為港幣$8,990元。有關LG洗衣機系列詳情，可瀏覽www.lg.com/hk/washing-machines 。

*經由天祥集團測試；TurboWash™ 棉質清洗可於59 (±5%) 分鐘內完成5公斤以下的衣物。

#經由天祥集團測試；按水溫40度/每分鐘轉速1,400的棉質清洗比較「使用TurboWash™」和「沒有TurboWash™」。

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