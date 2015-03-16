LG推出全新首創個人化設計智能手機LG AKA 展現獨特個性　玩味極濃

四色任君選擇 表情性格隨心粉飾

LG AKA具備四種顏色，包括白、黃、粉紅和深藍，每個角色分別擁有不同個性：

1. 沈醉於音樂的搖滾型人AKA SOUL

2. 急躁又淘氣的個性小子AKA WOOKY

3. 令人一見鍾情的可愛甜心AKA EGGY

4. 抵受不了美食誘惑的貪吃小妹AKA YOYO

每個角色內置專屬鈴聲、眼神及背景畫面。由於背殼均設有晶片，當用戶轉換其他角色的背殼時，以上內容也會一併更換，簡單快捷。用戶亦可考慮在手機前殼上動手貼上貼紙或畫上圖案，發揮創意盡情設計，為LG AKA來個大變身，打造你的專屬智能「大眼仔」。

額外互動元素 進一步提升AKA獨特魅力 萬勿錯過！

LG將特別邀請著名時裝及潮流時尚blogger 及YouTuber小花Hana Tam為大家設計四款以男女時尚造型為主題的LG AKA專屬手機前殼，激發用戶靈感，配襯出自己專屬的AKA。同時，Hana會以時裝達人身份，指導觀眾如何以不同AKA顏色配襯衣服，增添時尚感。密切留意LG香港Facebook專頁 ( www.facebook.com/lghklifesgood) ，緊貼 Hana 「時裝秀」。

「時裝秀」。 LG亦邀請了三位本地插畫家東尼電機、 Hello Wong及阿cheap為LG AKA設計獨具風格的手機桌面圖案外，更設計了各種創新精美的貼紙，免費送贈予用戶#，讓用戶發揮創意，裝飾前殼，設計獨一無二及具個性的智能手機。

內置多項專屬功能 增添趣味

LG AKA內置「Come in&」程式，提供「AKA Space」和「Snapash-OO-t」等功能。LG AKA 香港官方網站(www.lg.com/hk/LGAKA)，用戶在「AKA Space」直接連接至此官方網站，即可獲取更多詳盡的產品資訊，更有大量額外手機桌面圖案，包括本地插畫家的作品，供用戶下載；AKA官方網頁另有多款前殼DIY示範，給予用戶更多靈感設計專屬的AKA手機。

「Snapash-OO-t」則讓用戶透過AR技術與隨機附送的角色公仔互動，甚至將其加入拍攝畫面，自由移動公仔位置及調整大小，製造獨一無二的照片，非常有趣，相信會迷倒不少年輕一族。

其他重點功能及特色

LG AKA不但擁有可愛的外表，還有一系列貼心實用的強大功能，包括：

備有鐳射自動對焦功能（Laser Auto Focus），讓用戶即時捕捉任何精彩時刻

採用獨特背鍵Rear Key，方便單手控制音量及開關，操作方便

內置Smart cleaning功能，有助用家釋放更多暫存空間，令操作更暢順

提供三種功能模式，包括；

- MASK On (來電)：用戶無需除下前殼都可查看或接聽來電

- MASK Down (提示訊息)：用戶輕輕拉低前殼至手機屏幕中間，即可查看短訊、電郵、鬧鐘等

- MASK Back (全面功能)：將前殼完全推向背面即可享受完整手機功能

推出日期及售價

LG AKA 將於3月20日起於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣$2,698。

LG AKA手機規格

 處理器：Qualcomm Snapdragon 1.2GHz 四核心處理器

 顯示屏：5吋IPS 顯示屏（HD 1,280 x 720 像素）

 記憶體：16GB ROM / 1.5GB RAM (支援外置記憶卡高達32GB)

 相機鏡頭：800 萬像素後置鏡頭； 210 萬像素前置鏡頭

 電池：2,540 mAh 高效電池（可更換）

 作業平台：AndroidTM 4.4.2 KitKat

 體積：138.7 x 71.9 x 9.99毫米

 重量：135 克

 網絡： 4G 網絡： 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8) MHz*

3G 網絡：850/900/1900/2100 MHz*

2G 網絡：850/900/1800/1900 MHz*

 顏色：白、黃、粉紅、深藍

 LG 獨家功能：AKA Come in&, Snapash-OO-t, QuickMemo+, Qslide



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