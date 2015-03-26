LG Spirit 智能手機登場 高性價比的優越性能 盡享LG旗艦級功能

時尚設計盡顯個人魅力

LG Spirit 採用流線型機背設計，提供自然貼合的手感，同時體現 LG 獨有的簡約時尚美學，盡現用戶的個人魅力。LG Spirit 的4.7吋HD IPS 採用內嵌式觸控技術，讓手機更加纖薄，同時提升觸控點的敏銳度及影像的清晰度，即使在戶外環境，仍能在大屏幕上呈現鮮明、細緻的影像。加上超窄邊框設計及時尚金屬拉絲機背，更顯手機的俐落質感，為用戶帶來賞心悅目的體驗。

旗艦級的用戶體驗

LG Spirit 承繼了多個LG 旗艦級手機的重點功能，包括Gesture Shot 手勢自拍功能，用戶只需把張開的手掌握緊成拳頭狀即能啟動自拍倒數，自拍距離更遠達1.5米，配合LG Spirit 800萬像素具有補光模式的鏡頭及 「Touch & Shoot」功能，讓用戶在任何環境下都能更快捕捉精彩畫面。LG Spirit更具備首次於 LG G Flex 2 上推出的Glance View 一瞥預覽，用戶在屏幕關閉時，只需在屏幕向下輕輕一掃，即可顯示時間、訊息及未接來電等資訊。

高性價比的優越性能

LG Spirit 運行Android 5.0 Lollipop 作業系統，採用1.3GHz 四核心處理器，帶來優秀的性能表現，即使多工操作仍然快速流暢。LG Spirit 配備2,100mAh可替換電池，並採用雙 SIM 卡設計，讓經常需要出差或外遊的用戶享受更靈活的智能生活。

推出日期及售價

LG Spirit 將於 3月28日起於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣$1,398。

LG Spirit 主要規格：

顯示屏：4.7吋HD IPS 屏幕 (1,280 x 720)

處理器：1.3GHz 四核心處理器

鏡頭：800萬像素 (後置) / 100萬像素 (前置)

記憶體：8GB ROM/ 1GB RAM (支援外置記憶卡高達 32GB)

電池：2,100 mAh高效電池 (可更換)

作業系統：Android 5.0 Lollipop

網絡： 3G 網絡：850/900/2100 MHz*

2G 網絡：850/900/1800/1900 MHz*SIM:

SIM: 雙SIM卡設計

體積：133.2 x 66.1 x 9.9 (毫米)

顏色：黑、白

貼心功能： Gesture Shot 手勢自拍、Touch & Shoot、前置鏡頭補光燈、Knock Code™ 輕敲解碼等