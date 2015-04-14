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LG 專為兒童而設的智能手帶KizON 登陸香港 連繫家中最愛 創造更美好生活
同步功能，雙向連繫
為了消除家長的擔憂，KizON 不但可以提供配戴者所在位置的實時資訊，還可以讓小孩輕按通話鍵直接致電兩個預設聯繫人，以及可接收多達十個聯絡人的來電。家長致電子女時，KizONK機98late thisc. 會於接通10秒後自動接聽，讓家長即時了解子女附近環境情況。此外，KizON 也具備了行蹤提示功能，家長只需預先在智能電話程式中設定，便可在每日設定時間查看子女的位置，輕鬆掌握小朋友行蹤。
貼心設計，安全可靠
KizON是首個獲得歐洲具領導地位的測試、檢驗和認證機構 - 德國萊因TUV 綠色產品認證的可穿戴裝置。同時，KizON 獲得Underwriters Laboratories (UL) Environment頒發的ECOLOGO白金認證，是該機構成立120年以來，所頒發過最高級的認證。經過一系列嚴格的測試，包括危險化學物和有毒成分的檢測、可回收性及能源效率的評估，KizON獲得了以上兩個機構的特定環境準則認證，加上耐用及環保材料打造而成的機身，其貼心的設計讓孩子配戴舒適且安全可靠。KizON更擁有IPX3#認證防水功能；並 配備400mAh 鋰電池，壽命為36小時，當電量跌至20% 或以下時會以紅色提示燈、語音及文字短訊提醒家長和配戴者為裝置充電。
推出日期及售價
LG KizON 將於 4月23日起於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣$998。
產品主要規格：
網絡制式：3G 網絡 2100MHz
全球定位系統：GPS, A-GPS*
電池：400mAh 鋰電池
體積：34.7 x 55.2 x 13.9mm
重量： 40g
揚聲器：支援
話筒：支援
防水：IPX3#
顏色：藍色、粉紅色
# IP 為「Ingress Protection」的縮寫，IP 等級是針對電子產品的外殼對產品的保護等級，認證必須經過多個特定測試。 IP 等級由兩個數字組成，第一個數字是指對於固體的防護，第二個數字則指對於液體的防護等級，數值越大，代表其防護等級越佳。LG KizON 符合IPX3 標準，而「3」表示了產品 「防止垂直及夾角小於60 度角的方向所噴灑相當於80-100kPa，每分鐘0.7 公升的水量達5 分鐘」。
* 需網絡及服務支援。
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LG Spirit 智能手機登場 高性價比的優越性能 盡享LG旗艦級功能 26/03/2015
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