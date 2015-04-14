About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG 專為兒童而設的智能手帶KizON 登陸香港 連繫家中最愛 創造更美好生活

MOBILE 04/14/2015
Print

同步功能雙向連繫

為了消除家長的擔憂，KizON 不但可以提供配戴者所在位置的實時資訊，還可以讓小孩輕按通話鍵直接致電兩個預設聯繫人，以及可接收多達十個聯絡人的來電。家長致電子女時，KizONK機98late thisc. 會於接通10秒後自動接聽，讓家長即時了解子女附近環境情況。此外，KizON 也具備了行蹤提示功能，家長只需預先在智能電話程式中設定，便可在每日設定時間查看子女的位置，輕鬆掌握小朋友行蹤。

 

貼心設計安全可靠

KizON是首個獲得歐洲具領導地位的測試、檢驗和認證機構 - 德國萊因TUV 綠色產品認證的可穿戴裝置。同時，KizON 獲得Underwriters Laboratories (UL)  Environment頒發的ECOLOGO白金認證，是該機構成立120年以來，所頒發過最高級的認證。經過一系列嚴格的測試，包括危險化學物和有毒成分的檢測、可回收性及能源效率的評估，KizON獲得了以上兩個機構的特定環境準則認證，加上耐用及環保材料打造而成的機身，其貼心的設計讓孩子配戴舒適且安全可靠。KizON更擁有IPX3#認證防水功能；並 配備400mAh 鋰電池，壽命為36小時，當電量跌至20% 或以下時會以紅色提示燈、語音及文字短訊提醒家長和配戴者為裝置充電。

 

推出日期及售價

LG KizON 將於 4月23日起於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣$998。

 

 

產品主要規格：

網絡制式：3G 網絡 2100MHz

全球定位系統：GPS, A-GPS* 

電池：400mAh 鋰電池 

體積：34.7 x 55.2 x 13.9mm 

重量： 40g 

揚聲器：支援

話筒：支援 

防水：IPX3#

顏色：藍色、粉紅色 

 

# IP 為「Ingress Protection」的縮寫，IP 等級是針對電子產品的外殼對產品的保護等級，認證必須經過多個特定測試。 IP 等級由兩個數字組成，第一個數字是指對於固體的防護，第二個數字則指對於液體的防護等級，數值越大，代表其防護等級越佳。LG KizON 符合IPX3 標準，而「3」表示了產品 「防止垂直及夾角小於60 度角的方向所噴灑相當於80-100kPa，每分鐘0.7 公升的水量達5 分鐘」。

* 需網絡及服務支援。

# # #

返回列表