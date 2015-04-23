LG推出SUPER UHD電視 UF9500系列 採用ColorPrime技術　帶來極致電視觀賞體驗

加入ColorPrime 技術 卓越色彩表現

LG SUPER UHD 電視 UF9500 系列採用 ColorPrime 納米光譜技術，透過改用不同螢光體的LED提升背光色彩表現，提供更廣闊色域，呈現光暗層次分明及在傳統 LCD 電視上無法看到的細膩畫面；全新產品同時配備擁有超亮度的 IPS 4K 面板，將畫面提升至最高水平，營造生動逼真、足以媲美電影院的專業級視覺體驗。UF9500 系列配備ULTRA Luminance 技術，有效加強亮度顯示範圍，從而大大增強畫面的對比度。LG Prime Mastering 引擎讓畫面得以進一步數碼優化，帶來更加優質的影像。

超薄設計配合優質音響 與生活空間完美結合

LG UF9500系列採用ULTRA Slim 設計，外形典雅且極致纖薄；並沿用CINEMA SCREEN 設計，採用纖薄至 8.5毫米的邊框設計*，安坐家中亦能體驗影院級的觀賞享受。UF9500 系列採用獨特的 Auditorium Stand 底座設計，讓電視設計更添時尚美感，同時透過聲音反射打造令人沉醉的聽覺享受。LG 更再次聯同音響界的龍頭 Harman/Kardon 攜手為 UF9500 系列打造音質細緻的音效，配合 LG Smart Sound Mode，能為用戶因應不同播放節目而自動選擇合適的音效模式，滿足不同的聽覺享受。

最新智能介面 操作簡單流暢

LG UF9500 系列採用最新的 webOS 2.0 智能介面，以簡化電視體驗為設計原則，提供快速、直接的操作模式，用戶可以隨意設立功能捷徑，一邊觀賞節目，一邊在不影響畫面的情況下快速更改電視各項設定，方便快捷。用戶亦可根據喜好自訂「My Channel」，並透過遙控器立即切換至常看的頻道，大大提升流暢度。

榮獲國際大獎 進一步肯定LG的領導地位

與此同時，LG UF9500 系列獲得 CES 2015 年度創新大獎，以表揚其畫面質素和設計。這項成就正正體現了LG的承諾－「 Innovations for a Better Life」，並突顯了LG在電視產品上的領導地位。LG SUPER UHD電視系列將繼續為用戶帶來頂級的觀賞體驗。

推出日期及售價

LG UF9500 系列現已於各大特約經銷商公開發售，建議零售價如下：

型號 建議零售價 (港幣) 65UF9500 $46,980 55UF9500 $27,980

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*8.5 毫米為65UF9500的邊框厚度，55UF9500的厚度為7.9毫米。