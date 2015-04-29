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智能手錶 LG WATCH URBANE 隆重推出 高貴經典金屬錶款 配上更強大功能
精緻時裝配件 突顯生活品味
LG 於 2014 年 10 月推出全球首款採用 P-OLED 圓形屏幕的智能手錶 LG G Watch R，深受用戶歡迎，而且贏盡口碑。LG Watch Urbane 同樣採用 1.3 吋圓形錶面設計，加上超窄邊框及更輕巧的外型，更添一份優雅的氣質，不論男女都適合配戴。
LG Watch Urbane 以不銹鋼鑄成手錶的圓型錶身經典造型，備有玫瑰金及精鋼銀版本，搭配精美絕倫的天然皮革錶帶，是眩目迷人的高級時尚配件。用戶還可以配合不同場合，隨心為 LG Watch Urbane 更換任何 22 毫米的錶帶，表現獨特個性。
內置心率感測器 操作省電流暢
另外，LG Watch Urbane 跟LG G Watch R 一樣內置心率感測器，可量度用戶運動時的心跳率及平均脈搏，協助用戶監察身體狀況，而且支援IP67** 防水防塵功能，可以完全抵抗灰塵，甚至於一米水深環境下維持運作約 30 分鐘，用戶可以無顧慮盡情享受各種戶外活動。LG Watch Urbane 亦擁有氣壓計、陀螺儀及指南針等一系列智能功能，絕對內外兼備，並為時裝配件定下全新標準。
運行最新Android Wear系統 提供一系列全新功能
LG Watch Urbane 是第一款內置最新 Android Wear 系統的智能手錶，加入多個全新功能，包括支援 Wi-fi 連線，只要用戶手上的 LG Watch Urbane 連接 Wi-fi，手機又取得數據連線，即使手機不在身旁，LG Watch Urbane 仍然可以單獨運作，例如接收訊息通知，大幅提升靈活性。另外，用戶以 LG Watch Urbane 回覆好友訊息的時候，可以直接以指尖在錶面上繪畫圖案，手錶會自動辨識然後轉換成相關的 emoji，增添互動的趣味。用戶亦可以按需要調整手錶上的字體大小以及啟動自動鎖屏等，一系列貼心的新功能讓用戶獲得前所未有的體驗。
獨有兩大功能 LG Call 及 LG Pulse
LG Watch Urbane 還擁有兩個實用的獨家功能──LG Call 及 LG Pulse。有了 LG Call，用戶就可以透過已連接手機的 LG Watch Urbane 取得電話裡最新通訊記錄以及最喜愛聯絡人資料，配上藍牙耳筒就能直接以手錶撥打電話。LG 亦將於稍後為本港用戶推出 LG Pulse，此功能將 LG Watch Urbane 的健康監察功能提升至全新層次，能在用戶進行運動時無時間限制下量度用戶的心跳率，並自動於結束後在 LG Health軟件上展示心率圖，讓用戶更全面掌握健康狀態，此功能將於稍後推出。
LG Watch Urbane 將於4月29日起於各大特約經銷商公開發售 ，建議零售價為港幣$2998。
LG Watch Urbane主要規格：
處理器：Qualcomm 1.2GHz 四核心處理器
操作系統：Android Wear™ (可兼容運行Andriod4.3或以上的智能手機)
無線網絡：Wifi 802.11 b/g/n
屏幕：1.3吋P-OLED顯示 (320 x 320，245ppi)
尺寸：45.5 x 52.2 x 10.9毫米
記憶體：4GB ROM/ 512MB RAM
電池：410mAh 鋰電池
感應器：9軸加速度計、陀螺儀、指南針、氣壓計、心率感測器
顏色：玫瑰金 / 精鋼銀
其他：IP67** 防水防塵
LG Watch Urbane所提供的數據，均非供用於偵測、診斷、監視或就任何狀況、疾病或重要生理過程進行治療，亦非供用於傳輸有時間性之健康資訊；在用家嘗試自我診斷或治療任何生理或心理狀況之前，建議用家尋求合適的醫生幫助。有關提供之數據均純為用家的便利而提供，不應視為醫療建議或診斷。
** IP為「Ingress Protection」的縮寫，IP等級是針對電子產品的外殼對產品的保護等級，認證必須經過多個特定測試。IP等級由兩個數字組成，第一個數字是指對於固體的防護，第二個數字則指對於液體的防護等級，數值越大，代表其防護等級越佳。LG Watch Urbane符合IP67標準，其中「6」表示了產品可「完全抵抗灰塵」；而「7」表示了產品「可以於15厘米至1米的水深環境下防水30分鐘」。
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