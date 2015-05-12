最強G 系列智能手機LG G4 時尚型格及強大功能兼備　帶來極緻用戶體驗

全新 G4 的重點特色包括：

 特製真皮機背，採用精美的植鞣皮革物料，時尚耐用

 擁有1,600萬像素F1.8大光圈專業後置鏡頭，接收的光線比LG G3 多出80%，能拍攝更清晰銳利的照片

 率先加入首見於智能手機的Colour Spectrum Sensor (CSS) 色譜感應器，提升色彩精準度，讓相片更貼近真實顏色

 配備5.5吋Quad HD IPS Quantum量子屏幕，進一步提升畫面質素

 機身採用Slim Arc 流線形設計，大大提升手感

 搭載全新圖像用戶介面LG UX 4.0，介面設計更簡潔、更強調直覺性，同時新增一系列人性化功能，讓操控更得心應手

設計舒適優雅 盡顯時尚風格

LG在其最新旗艦產品LG G4的物料及細節方面特別用心，特製真皮機背的製作過程揉合傳統鞣制技術，由經驗工匠以精練的手工把植鞣皮革物料進行製作及小心上色，備有栗棕、醇黑、酒紅、冰藍及米褐五種顏色，不含任何對人體有害的物質，並可回收循環再用，非常環保；皮革更會隨著時間呈現獨特的色澤和紋理，增添手機的獨特性。

同時，LG G4跳出傳統智能手機扁平線條的設計框架，機身以Slim Arc 流線形設計，不但散發時尚及型格味道，除提供更舒適貼合的手感外，更能減少手機正面墜地時所受的損傷，相比起傳統扁平線條設計的智能手機的耐用度增加高達20%^。另外，為配合手機的流線形線條，用戶介面亦採用色彩鮮豔的圓角圖示，務求內外風格一致。

專業拍攝質素 極緻視覺享受

LG大大強化LG G4的拍攝功能，除了其1600萬像素F1.8大光圈專業後置鏡頭的進光量比LG G3多出80%外，光學防手震技術更由上一代的OIS+升級至OIS 2.0，將防手震範圍 X、Y 軸角度提升至2°，並首次加入Z 軸到三維軸線，穩定性增加一倍，即使在昏暗的環境下亦能拍攝清晰銳利的照片。

LG G4新增手動拍攝模式，用戶可自行根據不同需要調校白平衡、快門以及 ISO，亦支援RAW 格式輸出，方便後期製作，定能滿足一眾要求甚高的攝影愛好者。LG G4亦率先加入首見於智能手機的Colour Spectrum Sensor色譜感應器，準確量度周圍環境光線的RGB數據，並透過紅外線反射測量主體的顏色，藉以調整相機的白平衡及閃光燈顔色，大大提升色彩精準度，讓相片更貼近真實顏色，令拍攝表現更臻完美。

前置鏡頭方面，LG G4採用領先業界的800 萬像素相機，不論拍攝人像照片還是團體照也一樣表現卓越。計時自拍功能亦加入了新元素，其手勢時距自拍功能(Gesture Interval Shot) 提供兩秒時距的四連拍模式 ，用戶只需在鏡頭前把張開的手掌握緊成拳頭狀兩次即可啟動，輕鬆完美捕捉精彩時刻。

另外，LG G4率先使用LG的全新5.5吋Quad HD IPS Quantum量子屏幕，對比LG G3，不但將色域擴闊20%，同時亦將亮度及對比度分別提升25% 及50%。這是首個採用Advanced In-Cell Touch先進內嵌式觸控技術的Quad HD屏幕，透過整合 LCD顯示屏及觸控感應器，提供更優秀的色彩表現與觸控靈敏度，色彩表現更符合頂尖電影製作所擁有的色彩演繹專業制式 DCI (Digital Cinema Initiatives)。

出色電池效能

LG G4配備3,000mAh的可更換高效鋰電池，結合Qualcomm® Snapdragon™ 808處理器的超高效能，即使電池容量跟LG G3相同，續航時間卻可延長20%，用戶可以盡情使用而無需擔心電力不足的問題。

以人為中心的用戶介面 操作更得心應手

LG G4是首款採用全新UX 4.0用戶介面的智能手機，設計以人為中心，帶來更簡單更具直覺性的操作體驗，刪減不必要步驟的同時，為高階用戶提供更多配置選擇，全面滿足不同用戶的需求。重點功能包括：

Quick Shot 快速拍攝模式： 在待機狀態下，用戶只需連按兩下機背Rear Key的音量「－」按鍵，即可以在不啟動任何相機應用程式的情況下，以0.6秒的超快速度拍攝照片。

在待機狀態下，用戶只需連按兩下機背Rear Key的音量「－」按鍵，即可以在不啟動任何相機應用程式的情況下，以0.6秒的超快速度拍攝照片。 智能媒體匣： 全新智能媒體匣讓用戶可以時間軸方式快速瀏覽數千張照片，其回憶集 Memories功能亦會自動依照拍攝時間和地點將照片和影片分類為不同相簿而無需上傳至雲端，方便觀看。

全新智能媒體匣讓用戶可以時間軸方式快速瀏覽數千張照片，其回憶集 Memories功能亦會自動依照拍攝時間和地點將照片和影片分類為不同相簿而無需上傳至雲端，方便觀看。 Event Pocket ： 用戶可以利用Event Pocket整理行事曆，使用簡單拖曳的方式整合多個行事曆或社交媒體上的活動和約會，只要完成初始設定，之後就無需逐一登入各個行事曆查看日程，方便省時 。

用戶可以利用Event Pocket整理行事曆，使用簡單拖曳的方式整合多個行事曆或社交媒體上的活動和約會，只要完成初始設定，之後就無需逐一登入各個行事曆查看日程，方便省時 Smart Notice 智能提示：經改良的Smart Notice 智能提示功能依照用戶的行為、習慣和所在位置提供更個人化的天氣和旅遊資訊。舉例說，除了直接顯示天氣預測，Smart Notice會為習慣乘搭鐵路上班的用戶提供建議：「出發往鐵路站前記得帶備雨傘。」

一系列優質配件配合 LG G4 使用

QuickCircleTM 智能保護套：讓用戶快捷地啟動常用功能，例如LG Health、來電、短訊、音樂和相機等，皆可透過QuickCircleTM畫面啟動而無須揭開保護套。這款褶合式保護殼可讓G4用戶無須掀開手機套，亦能直接透過手機套上的圓形窗口，盡享手機的各項不同功能，包括查閱時間、撥打電話、發短訊、拍照或查看最新健康狀況。備有深灰、純白、香檳金、粉紅及湖水藍五種顏色

 外置電池充電器：體積細小，可為額外的電池充電。

G4用戶享有兩年免費100GB Google Drive 容量

LG 透過與不同的夥伴合作，為LG G4 用戶帶來更獨特的體驗，當中包括與 Google 合作以預載 Google Office 於 LG G4 上，讓用戶隨時隨地輕鬆處理文書工作，G4 用戶更可享用兩年免費100GB Google Drive 容量。

推出日期及售價

LG 本月底將於香港推出LG G4 及LG G4 Dual-LTE 兩個版本，盒內附送型格金屬質感香檳金外殼，建議售價如下：

型號 建議售價 LG G4 港幣5,698元 LG G4 Dual-LTE 港幣5,698元

主要手機規格：

LG G4 (H815T) LG G4 Dual-LTE (H818N) 網絡制式 4G 網絡 : FDD: 2100(B1) / 1800(B3) / 1700(B4) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) / 700(B17) / 800 (B20) /700(B28) MHz* TDD: 2300(B40)MHz* 4G 網絡 : FDD: 2100(B1)/ 1800(B3)/ 2600(B7) MHz* TDD: 2600(B38)/1900(B39)/ 2300(B40)/2600(B41) MHz* 3G 網絡 : WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz* 3G 網絡 : WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz*

TD-SCDMA 1900/2000 MHz* 2G 網絡 : GSM: 850/900/1800/1900 MHz* 2G 網絡 : GSM 850/900/1800/1900 MHz* 作業平台 Android™ 5.1 (Lollipop) 處理器 Qualcomm Snapdragon 808 1.8GHz 六核心處理器 記憶體 3GB RAM, 32GB ROM (支援 Micro SD 記憶卡高達 2TB) 顯示屏 5.5" Quad HD IPS Quantum 量子屏幕 (2560 X 1440, 538ppi) 電池 3,000 mAh 高效鋰電池 (可更換) 相機 1600 萬像素光學防手震 OIS 2.0 F1.8 大光圈後置鏡頭；800 萬像素自拍鏡頭 體積 148.9 x 76.1 x 9.8 mm 149 x 76.2 x 9.8 mm 重量 155 g 原產地 韓國 網絡連接 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac，Bluetooth 4.1 BLE， microUSB 顏色 栗棕、醇黑、酒紅、冰藍、米褐 其他功能 手動拍攝模式、手勢時距自拍功能及Quick Shot 快速拍攝模式

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

^根據LG內部測試結果

*瀏覽互聯網需網絡及服務支援