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智能手機G4 Stylus及G4c強勢加盟LG G4系列 繼承G4獨特強大功能 帶來更多元化用戶選擇
採用旗艦級配置 高性價比之選
LG G4 Stylus擁有5.7吋特大屏幕，配備LG RubberdiumTM stylus多用途手寫筆，配合LG QuickMemo+ 應用程式，無論是以書寫方式直接記錄議程，或以塗鴉方式記下心中所想，都能得心應手；LG G4c則擁有5吋屏幕，更小巧地呈現G4 的高貴外型和設計概念。此外，兩款型號均採用HD IPS屏幕並整合內嵌式觸控技術，不論色彩表現或觸控靈敏度均比同級手機出色。
G4 Stylus及 G4c分別採用1,300萬像素和800萬像素後置鏡頭，並配備500萬像素前置鏡頭，讓用家能輕易拍攝出高質素照片，完美捕捉精彩時刻。此外G4 Stylus更繼承G 系列的鐳射自動對焦功能，即使於昏暗環境下亦能拍出銳利影像。
揉合LG G4優質設計
同時，G4 Stylus及 G4c承襲G4的多項重點功能，包括：
- Gesture Shot手勢自拍：準備好拍攝時，只需把張開的手掌握緊成拳頭狀，手機便會自動辨識動作並啟動三秒倒數──自拍從此變得簡單快捷。
- Glance View 一瞥預覽：即使在屏幕關閉時，只需在屏幕向下輕輕一掃，即可顯示時間、訊息及未接來電等資訊。
- Knock Code™ 輕敲解碼：讓用戶透過輕敲屏幕為手機解鎖及建立個人密碼，大幅提高安全性及方便度，用戶亦可選擇以 KnockON 喚醒省電模式中的屏幕、查看時間或直接進入主畫面。
G4 Stylus及 G4c分別配備 3,000mAh 及2,540mAh 的可更換高效電池，並支援外置MicroSD 記憶卡高達32GB，用戶可儲存大量相片及影片，並可長時間盡情享受最佳流動娛樂。
LG G4 Stylus及 LG G4c將於各大特約經銷商公開發售，推出日期及建議售價如下：
型號
推出日期
建議售價
LG G4 Stylus
6月19日
港幣2,398元
LG G4c
6月中
港幣1,798元
主要規格：
G4 Stylus
G4c
處理器
1.2GHz四核心處理器
顯示屏
5.7吋 HD IPS屏幕 (1,280 X 720)
5吋 HD IPS 屏幕 (1,280 X 720)
記憶體
1GB RAM, 8GB ROM (支援 MicroSD 記憶卡高達32GB)
相機
1300 萬像素後置鏡頭
500 萬像素自拍鏡頭
800 萬像素後置鏡頭
500 萬像素自拍鏡頭
電池
3,000mAh高效鋰電池 (可更換)
2,540mAh高效鋰電池 (可更換)
作業平台
Android™ 5.0.2 (Lollipop)
體積
154.3 x 79.2 x 9.6mm
139.7 x 69.8 x 10.2mm
重量
163g
136g
網絡制式
4G網絡：
900/1800/2600 MHz*
3G 網絡：
850/900/1900/2100 MHz*
2G網絡：
850/900/1800/1900 MHz*
4G網絡：
1800(B3) / 2600(B7) / 900(B8) / 800(B20) MHz*
3G 網絡：
850/900/2100 MHz*
2G網絡：
850/900/1800/1900 MHz*
網絡連接
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC, A-GPS, Glonass, USB 2.0
其他功能
手寫筆, 鐳射自動對焦,
Gesture Shot, Glance View,
Knock Code™
Gesture Shot、Glance View、
Knock Code™
顏色
銀灰、純白
黑、白、金
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最強G 系列智能手機LG G4 時尚型格及強大功能兼備 帶來極緻用戶體驗 12/05/2015
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