LG專業電玩級顯示器系列登陸香港 帶來更暢快4K超高清電玩體驗 全新21:9顯示器34UM67及4K顯示器27MU67

34UM67 – 高質素21:9超闊屏幕的娛樂體驗

34UM67顯示器備有34吋IPS 21:9超闊屏幕，致力為用戶帶來最精彩流暢的遊戲體驗。LG身為國際首屈一指的21:9超闊屏幕生產商，引入AMD FreeSync[1] 技術，研發出34UM67顯示器，解決一般顯示器常見的輸入延遲問題。34UM67 擁有零輸入延遲、零畫面間斷及撕裂等優勢，最適合用於多人線上角色扮演遊戲(MMORPG)。

透過呈現超過99% sRGB色域、為用戶帶來令人驚嘆不已的清晰亮麗圖像，是高端專業顯示器的必備規格。Dynamic Action Sync模式使34UM67的緩遲率低至9.6微秒 (經由TÜV Rheinland驗證)，同時獲得PRAD ProAdviser GmbH & Co.確認該產品在反應時間測試中屬最高等級的產品類別；此外Black Stabilizer功能會自動偵測影像的最暗部份，透過提高亮度以改善畫面細節，同時更可減低強烈閃光對玩家造成的干擾。在Dynamic Action Sync模式下，34UM67則會將輸入延遲減至最低，讓用戶盡情暢玩遊戲。

27MU67 – 領導市場之高靈敏度4K顯示器

27吋16:9顯示器27MU67為打造最頂級的電玩體驗，配備廣闊可視角度、3840 x 2160超高清4K解像度，及令DRR動態刷新率維持在40至60Hz之間的AMD FreeSync技術。FreeSync技術能解決處理器和顯示器之間的同步問題，避免影像撕裂和畫面間斷等問題，助用戶輕鬆暢玩遊戲，不錯過每個精彩畫面。

27MU67顯示器採用IPS屏幕，並配備Dynamic Action Sync模式，大大降低屏幕的緩遲時間至9.7微秒，使其成為市場上反應最快的4K顯示器。產品亦配備遊戲模式 (Game Mode) ，用戶可以為不同的遊戲調校專屬的屏幕設定，從而優化整體遊戲體驗。藉著Black Stabilizer功能，讓畫面的黑色層次更豐富，清晰顯現遊戲內隱藏於黑色背景的物件或敵人。閃光保障 (Flicker Safe) 功能亦可以降低用戶在長時間遊戲或工作而導致眼睛疲倦的情況。

另一方面，27MU67顯示器藉著其4K 解像度，帶來清晰、銳利的質感及精細的畫面，實現卓越的圖像質素。藉著特別設計的IPS屏幕，無論用戶從任何角度觀看，畫面色彩同樣鮮明，同時藉著呈現超過99% sRGB色域，產生更精準的顏色。此外，27MU67亦提供原廠色彩校準及原廠設定，並配備HDMI 2.0輸入以支援60Hz頻率的4K解像度。

推出日期及售價

LG 21:9超闊屏幕顯示器34UM67 及16:9 4K超高清顯示器27MU67將於七月上旬於特約經銷商發售，建議售價如下：

型號 建議售價 21:9超闊屏幕顯示器 34UM67 港幣5,990元 16:9 4K超高清顯示器 27MU67 港幣4,990元









主要顯示器規格：

27MU67 34UM67 解像度 3840 x 2160 (4K) 2560 x 1080 畫面比例 16:9 21:9 亮度 300nits 色域 Adobe sRGB 99% 闊色域 色彩深度 10bit (8bit + A-FRC) 8bits, 16.7M 顯示屏 IPS (可視角度: 178/178) 連接介面 4K@60Hz 刷新率

HDMI 2.0輸入 X 2

HDCP 2.2

Display Port 1.2

音效輸出

HDMI 2.0輸入 X 2

HDCP 2.2

Display Port 1.2

音效輸出 特別功能 UL 認証9.7ms 低延遲 (DAS 模式)

支援4 屏分割，同時進行多項工作

Black Stabilizer功能的遊戲模式

原廠校準 (Factory Calibration)

畫中畫PBP (Picture-by-Picture)

SUPER+ 解像技術

閃光保障 (Flicker Safe)

可調校座架 (直立/樞軸/傾斜/旋轉)

UL 認証9.6ms 低延遲 (DAS 模式)

支援4 屏分割，同時進行多項工作

Black Stabilizer功能的遊戲模式

畫中畫PBP (Picture-by-Picture)

閃光保障 (Flicker Safe) 其他 牆掛式 (100 X 100mm)

以上功能實際表現視乎環境及使用情況

以上規格只供參考，產品細節均以實物為準

[1] 必須連接Display Port以使用AMD FreeSync技術