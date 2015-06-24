LG推出全新2015家庭娛樂影音系列 嶄新CURVED 4K OLED TV 突破4K技術至更高層次 完美演譯純黑與色彩美學 呈現無可媲美的觀賞角度

4K 與OLED 之完美結合 呈現極致純黑及豐富色彩畫面

LG CURVED 4K OLED TV 包括備有65及55吋的EG9600及65吋EC9700，擁有4K弧形屏幕 （3840 x 2160），並採用LG 獨有的4 Color Pixel（WRGB）四色像素技術，擴闊顯示色域並大大減低色差；其OLED技術讓畫面的每個像素能自行發光，因此在黑暗的畫面中亦可呈現出前所未有的出色黑度及亮麗色彩，同時迅速消除動態模糊影像。

此外，EG9600更突破技術限制，加入Art Slim 設計理念，弧形屏幕配合接近無邊框設計，締造更具臨場感的觀賞體驗。EG9600的設計簡約時尚，其透明水晶底座及超窄邊框完美結合，令屏幕有如懸空浮動，進一步突顯其輕盈感並展現出LG的美學工藝，仿如一件劃時代的流線形藝術品。EG9600更憑藉其Art Slim 設計，贏得2015 美國電子消費展 (CES 2015) 視頻顯示組別的創新大獎。EC9700則配以優雅型格的葉形底座，實為進階影音用戶的另一理想選擇。音效方面，兩款電視均採用ULTRA Surround環繞音效系統，帶來更沉實、更豐富立體的聲音效果，使用戶更能享受身臨其境的體驗。

105吋特大屏幕 － 媲美迷你電影院 締造震撼觀賞體驗

屏幕達105吋的弧形 ULTRA HD TV 105UC9擁有21:9超廣角顯示比例，屏幕像素高達1100萬 (5120 x 2160)，比全高清電視高出五倍，配上高端引擎True ULTRA HD ENGINE PRO，令較低解像度的影像也能夠以更接近超高清質素呈現出來。105UC9的IPS屏幕能演繹逼真原色，令畫面質素前所未有地清晰銳利，影像生動逼真，不論可視角度或細膩度均達至頂級水平。其21:9超廣角屏幕採用了CinemaScope技術，用戶可安坐家中觀賞16:9格式的影片，體驗仿如置身專業影院的感受，並充份運用畫面兩側的閒置空間，顯示節目資訊等附加資料，以進一步提升觀賞體驗。

LG亦聯同音響界龍頭Harman / Kardon將105UC9的極緻音效昇華。105UC9內置Harman/ Kardon 7.2 聲道優質音響系統，總輸出功率高達 150W，聲音強勁而且層次鮮明。此外， 105UC9備有3D 功能，透過LG的Film Patterned Retarder（FPR）3D專利技術，使3D影像不受閃爍干擾，觀賞時更自然舒適。105UC9以極大屏幕、完美的畫質及聲效為用戶打造私人迷你電影院，提供震撼的視聽娛樂享受。

全新webOS 2.0操作介面 打造更直覺流暢的使用體驗

繼早前LG研發的webOS電視操作介面大受歡迎後，品牌繼續以“Make TV Simple Again” 為宗旨，推出升級版webOS 2.0 Smart TV平台。全新的LG webOS 2.0 介面將智能電視操作化繁為簡，介面新增多種功能的同時，亦確保用戶能迅速瀏覽最愛內容，縮短了60%的開啟時間，以及提供更快更順暢的內容選擇。例如當用戶由Smart TV 主頁切換至YouTube頁面時，其加載時間更比舊版本大大減少70%。

此外，webOS 2.0亦加入一系列新功能，如用戶可透過My Channels，於啟動欄 自訂最喜愛的直播電視頻道或機頂盒頻道，極為方便；Quick Settings 使用戶能夠一邊觀看節目，一邊更改電視設定；而Input Picker 則能夠快速辨識並連接其他裝置，方便用戶即時使用。







同場加映 － 更多影音產品

為了帶來更全面的智能家庭娛樂享受，LG還推出了多款影音產品，實現無縫的優質家庭影院體驗：

5.1 聲道智能家庭影院組合 LHB755W ： 採用Aramid Fibre音響系統，大大增加相位反應，令諧波失真減至最低，並有效抵抗外來干擾，令音色更逼真自然。用戶只需下載LG AV Remote App，即可利用智能電話全方位操控音響系統，簡單方便。用戶亦可將音樂從CD機、USB 或藍牙裝置無間地接駁至家中音響播放，打造流暢的音樂體驗。

採用Aramid Fibre音響系統，大大增加相位反應，令諧波失真減至最低，並有效抵抗外來干擾，令音色更逼真自然。用戶只需下載LG AV Remote App，即可利用智能電話全方位操控音響系統，簡單方便。用戶亦可將音樂從CD機、USB 或藍牙裝置無間地接駁至家中音響播放，打造流暢的音樂體驗。 Music Flow 智能 Hi-Fi 音響系統 LAS750M ： 只要透過家中的Wi-Fi網絡及簡易設定，用戶就可以將支援NFC的智能裝置與LAS750M同步，在回家路上以耳機聽音樂，到達家裡後客廳的LAS750M就會自動為用戶繼續播放樂曲，讓用戶順暢無間地享受音樂。LG Music Flow 將網狀網絡與Dual Band Wi-Fi (2.4/5GHz) 結合，提供穩定流暢的連線，不錯失每個細節。LAS750M支援所有音樂格式，包括24bit/192KHz 的 HD 音樂檔案，用戶可以盡情享受細緻的音色。Music Flow系列內置Google Cast技術，讓用戶將喜愛的音頻應用程式，從個人設備投射至揚聲器。

只要透過家中的Wi-Fi網絡及簡易設定，用戶就可以將支援NFC的智能裝置與LAS750M同步，在回家路上以耳機聽音樂，到達家裡後客廳的LAS750M就會自動為用戶繼續播放樂曲，讓用戶順暢無間地享受音樂。LG Music Flow 將網狀網絡與Dual Band Wi-Fi (2.4/5GHz) 結合，提供穩定流暢的連線，不錯失每個細節。LAS750M支援所有音樂格式，包括24bit/192KHz 的 HD 音樂檔案，用戶可以盡情享受細緻的音色。Music Flow系列內置Google Cast技術，讓用戶將喜愛的音頻應用程式，從個人設備投射至揚聲器。 Music Flow便攜式藍牙揚聲器NP7550：具備LG Auto Sound Engine及兩個被動式輻射低音單元，不論任何聆聽角度，都能呈現細緻明亮的聲音。NP7550能透過藍牙連接至手機或其他智能裝置，除了可同時連接多達三個藍牙裝置外，用戶更可隨心切換使用中的裝置，輕鬆與親朋好友分享最愛音樂。用戶更可將兩個NP7550同時配對使用，體驗左右聲道環繞音效，將聽覺享受提升至新層次。除此之外，用戶亦可選擇把一個、甚至兩個NP7550連接至兼容的LG電視，享受震撼的環迴音效。NP7550擁有特長續航力，內建的鋰電池充滿電後播放時間長達 9小時。用戶亦可使用 micro USB 充電線為揚聲器充電，非常便利。

推出日期及售價

LG全新2015家庭娛樂影音系列產品於各大特約經銷商公開發售，詳情及建議零售價如下：

型號 發售日期 建議零售價 (港幣) 電視 105吋ULTRA HD TV 105UC9 現已發售 $938,800 65吋Art Slim CURVED 4K OLED TV 65EG9600 待定 待定 55吋Art Slim CURVED 4K OLED TV 55EG9600 現已發售 $45,980 65吋CURVED 4K OLED TV 65EC9700 現已發售 $63,800 音響組合 5.1聲道智能家庭影院組合 LHB755W 現已發售 $4,690 Music Flow智能Hi-Fi音響系統 LAS750M 現已發售 $3,690 Music Flow便攜式藍牙揚聲器 NP7550 七月上旬 $1,490

主要電視規格 - CURVED 4K OLED TV 系列 EC9700及 EG9600

型號名稱 EC9700 EG9600 畫質 解像度 ULTRA HD 3840 x 2160 ULTRA HD 3840 x 2160 面板 OLED OLED 影像引擎 Premium Tru ULTRA HD Engine Pro Perfect Mastering Engine 超亮度提升技術 • • 4K 影像倍線技術 • • 高效率視頻編碼 • • 智能感應器 • • 智能電視 webOS 1.0 2.0 Magic Remote • • Network File Browser (DLNA) 網絡文件瀏覽器 • • Miracast 無線影音傳輸 • • 智能分享 • • 網絡瀏覽器 • • 無線屏幕分享 • • MHL • • WiFi Direct • • WiDi 無線高清顯示技術 • • LG Store • • 3D 影院 無閃爍 3D 眼鏡 • • 3D 影像深度控制 • • 3D 音效提升 • • 3D 視點控制 • • Dual Play Ready • • 2D 轉 3D 功能 • • 音效 Harmon/ Kardon® 音效設計 • 揚聲器 4.0Ch Speaker System (40W) 2.0Ch Speaker System (20W) 清晰語音 •

型號名稱 EC9700 EG9600 連接 內置 WiFi • • 第二代直播節目錄影功能 • • USB 3.0 (1) (1) USB 2.0 (2) (2) HDMI 4K (4) (3) 外型設計 弧形屏幕 • • 戲院式屏幕 • • Art Slim 設計 • • 環保 Smart Energy Saving 智能節能 • 尺寸 闊度 x 高度 x 深度 (毫米) : 連坐檯架 65": 1447.4 x 880.1 x 256.6 65": 1447 x 884 x 237

55": 1226 x 760 x 213 闊度 x 高度 x 深度 (毫米) : 不連坐檯架 65": 1447.4 x 826.9 x 56.3 65": 1447 x 842 x 102.3

55": 1226 x 719 x 87.6 重量 重量 (公斤) : 連坐檯架 65": 24.6 65": 26.5

55": 18.9 重量 (公斤) :不連坐檯架 65": 23.2 65": 21.3

55": 15.3

主要電視規格 - 105吋21:9 CURVED ULTRA HD TV 105UC9

型號名稱 105UC9 尺寸 105" 畫質 解像度 5120 x 2160 背光模式 LED 微像素控制 • 影像引擎 Premium Tru ULTRA HD Engine Pro 極緻黑色控制 • 4K 影像倍線技術 • UCI/ MCI • 高效率視頻編碼 • 智能感應器 • 智能電視 webOS 2.0 1.0 Magic Remote • 無線高清技術 • 網絡文件瀏覽器 • 無線屏幕分享 • 智能分享 • 網絡瀏覽器 • 無線影音傳輸 • MHL • WiFi Direct • 3D 影院 無閃爍 3D 眼鏡 • 3D 影像深度控制 • 3D 音效提升 • 3D 視點控制 • Dual Play Ready Ready 2D 轉 3D 功能 • 音效 Harman / Kardon® 音效設計 • 前置揚聲器 7.2 Ch Speaker system (150W) 清晰語音 •