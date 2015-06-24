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LG推出全新2015家庭娛樂影音系列 嶄新CURVED 4K OLED TV 突破4K技術至更高層次 完美演譯純黑與色彩美學 呈現無可媲美的觀賞角度
4K 與OLED 之完美結合 呈現極致純黑及豐富色彩畫面
LG CURVED 4K OLED TV 包括備有65及55吋的EG9600及65吋EC9700，擁有4K弧形屏幕 （3840 x 2160），並採用LG 獨有的4 Color Pixel（WRGB）四色像素技術，擴闊顯示色域並大大減低色差；其OLED技術讓畫面的每個像素能自行發光，因此在黑暗的畫面中亦可呈現出前所未有的出色黑度及亮麗色彩，同時迅速消除動態模糊影像。
此外，EG9600更突破技術限制，加入Art Slim 設計理念，弧形屏幕配合接近無邊框設計，締造更具臨場感的觀賞體驗。EG9600的設計簡約時尚，其透明水晶底座及超窄邊框完美結合，令屏幕有如懸空浮動，進一步突顯其輕盈感並展現出LG的美學工藝，仿如一件劃時代的流線形藝術品。EG9600更憑藉其Art Slim 設計，贏得2015 美國電子消費展 (CES 2015) 視頻顯示組別的創新大獎。EC9700則配以優雅型格的葉形底座，實為進階影音用戶的另一理想選擇。音效方面，兩款電視均採用ULTRA Surround環繞音效系統，帶來更沉實、更豐富立體的聲音效果，使用戶更能享受身臨其境的體驗。
105吋特大屏幕 － 媲美迷你電影院 締造震撼觀賞體驗
屏幕達105吋的弧形 ULTRA HD TV 105UC9擁有21:9超廣角顯示比例，屏幕像素高達1100萬 (5120 x 2160)，比全高清電視高出五倍，配上高端引擎True ULTRA HD ENGINE PRO，令較低解像度的影像也能夠以更接近超高清質素呈現出來。105UC9的IPS屏幕能演繹逼真原色，令畫面質素前所未有地清晰銳利，影像生動逼真，不論可視角度或細膩度均達至頂級水平。其21:9超廣角屏幕採用了CinemaScope技術，用戶可安坐家中觀賞16:9格式的影片，體驗仿如置身專業影院的感受，並充份運用畫面兩側的閒置空間，顯示節目資訊等附加資料，以進一步提升觀賞體驗。
LG亦聯同音響界龍頭Harman / Kardon將105UC9的極緻音效昇華。105UC9內置Harman/ Kardon 7.2 聲道優質音響系統，總輸出功率高達 150W，聲音強勁而且層次鮮明。此外， 105UC9備有3D 功能，透過LG的Film Patterned Retarder（FPR）3D專利技術，使3D影像不受閃爍干擾，觀賞時更自然舒適。105UC9以極大屏幕、完美的畫質及聲效為用戶打造私人迷你電影院，提供震撼的視聽娛樂享受。
全新webOS 2.0操作介面 打造更直覺流暢的使用體驗
繼早前LG研發的webOS電視操作介面大受歡迎後，品牌繼續以“Make TV Simple Again” 為宗旨，推出升級版webOS 2.0 Smart TV平台。全新的LG webOS 2.0 介面將智能電視操作化繁為簡，介面新增多種功能的同時，亦確保用戶能迅速瀏覽最愛內容，縮短了60%的開啟時間，以及提供更快更順暢的內容選擇。例如當用戶由Smart TV 主頁切換至YouTube頁面時，其加載時間更比舊版本大大減少70%。
此外，webOS 2.0亦加入一系列新功能，如用戶可透過My Channels，於啟動欄 自訂最喜愛的直播電視頻道或機頂盒頻道，極為方便；Quick Settings 使用戶能夠一邊觀看節目，一邊更改電視設定；而Input Picker 則能夠快速辨識並連接其他裝置，方便用戶即時使用。
同場加映 － 更多影音產品
為了帶來更全面的智能家庭娛樂享受，LG還推出了多款影音產品，實現無縫的優質家庭影院體驗：
- 5.1聲道智能家庭影院組合LHB755W：採用Aramid Fibre音響系統，大大增加相位反應，令諧波失真減至最低，並有效抵抗外來干擾，令音色更逼真自然。用戶只需下載LG AV Remote App，即可利用智能電話全方位操控音響系統，簡單方便。用戶亦可將音樂從CD機、USB 或藍牙裝置無間地接駁至家中音響播放，打造流暢的音樂體驗。
- Music Flow智能Hi-Fi音響系統LAS750M：只要透過家中的Wi-Fi網絡及簡易設定，用戶就可以將支援NFC的智能裝置與LAS750M同步，在回家路上以耳機聽音樂，到達家裡後客廳的LAS750M就會自動為用戶繼續播放樂曲，讓用戶順暢無間地享受音樂。LG Music Flow 將網狀網絡與Dual Band Wi-Fi (2.4/5GHz) 結合，提供穩定流暢的連線，不錯失每個細節。LAS750M支援所有音樂格式，包括24bit/192KHz 的 HD 音樂檔案，用戶可以盡情享受細緻的音色。Music Flow系列內置Google Cast技術，讓用戶將喜愛的音頻應用程式，從個人設備投射至揚聲器。
- Music Flow便攜式藍牙揚聲器NP7550：具備LG Auto Sound Engine及兩個被動式輻射低音單元，不論任何聆聽角度，都能呈現細緻明亮的聲音。NP7550能透過藍牙連接至手機或其他智能裝置，除了可同時連接多達三個藍牙裝置外，用戶更可隨心切換使用中的裝置，輕鬆與親朋好友分享最愛音樂。用戶更可將兩個NP7550同時配對使用，體驗左右聲道環繞音效，將聽覺享受提升至新層次。除此之外，用戶亦可選擇把一個、甚至兩個NP7550連接至兼容的LG電視，享受震撼的環迴音效。NP7550擁有特長續航力，內建的鋰電池充滿電後播放時間長達 9小時。用戶亦可使用 micro USB 充電線為揚聲器充電，非常便利。
推出日期及售價
LG全新2015家庭娛樂影音系列產品於各大特約經銷商公開發售，詳情及建議零售價如下：
型號
發售日期
建議零售價 (港幣)
電視
105吋ULTRA HD TV 105UC9
|現已發售
$938,800
65吋Art Slim CURVED 4K OLED TV 65EG9600
待定
待定
55吋Art Slim CURVED 4K OLED TV 55EG9600
現已發售
$45,980
65吋CURVED 4K OLED TV 65EC9700
|現已發售
|$63,800
音響組合
5.1聲道智能家庭影院組合 LHB755W
現已發售
$4,690
Music Flow智能Hi-Fi音響系統 LAS750M
現已發售
$3,690
Music Flow便攜式藍牙揚聲器 NP7550
七月上旬
$1,490
主要電視規格 - CURVED 4K OLED TV 系列 EC9700及 EG9600
型號名稱
EC9700
EG9600
畫質
解像度
ULTRA HD
3840 x 2160
ULTRA HD
3840 x 2160
面板
OLED
OLED
影像引擎
Premium Tru ULTRA HD Engine Pro
Perfect Mastering Engine
超亮度提升技術
•
•
4K 影像倍線技術
•
•
高效率視頻編碼
•
•
智能感應器
•
•
智能電視
webOS
1.0
2.0
Magic Remote
•
•
Network File Browser (DLNA) 網絡文件瀏覽器
•
•
Miracast 無線影音傳輸
•
•
智能分享
•
•
網絡瀏覽器
•
•
無線屏幕分享
•
•
MHL
•
•
WiFi Direct
•
•
WiDi 無線高清顯示技術
•
•
LG Store
•
•
3D 影院
無閃爍 3D 眼鏡
•
•
3D 影像深度控制
•
•
3D 音效提升
•
•
3D 視點控制
•
•
Dual Play Ready
•
•
2D 轉 3D 功能
•
•
音效
Harmon/ Kardon® 音效設計
•
揚聲器
4.0Ch Speaker System (40W)
2.0Ch Speaker System (20W)
清晰語音
•
型號名稱
EC9700
EG9600
連接
內置 WiFi
•
•
第二代直播節目錄影功能
•
•
USB 3.0
(1)
(1)
USB 2.0
(2)
(2)
HDMI 4K
(4)
(3)
外型設計
弧形屏幕
•
•
戲院式屏幕
•
•
Art Slim 設計
•
•
環保
Smart Energy Saving 智能節能
•
尺寸
闊度 x 高度 x 深度 (毫米) : 連坐檯架
65":
1447.4 x 880.1 x 256.6
65": 1447 x 884 x 237
闊度 x 高度 x 深度 (毫米) : 不連坐檯架
65":
1447.4 x 826.9 x 56.3
65": 1447 x 842 x 102.3
重量
重量 (公斤) : 連坐檯架
65": 24.6
65": 26.5
重量 (公斤) :不連坐檯架
65": 23.2
65": 21.3
主要電視規格 - 105吋21:9 CURVED ULTRA HD TV 105UC9
型號名稱
105UC9
尺寸
105"
畫質
解像度
5120 x 2160
背光模式
LED
微像素控制
•
影像引擎
Premium Tru ULTRA HD Engine Pro
極緻黑色控制
•
4K 影像倍線技術
•
UCI/ MCI
•
高效率視頻編碼
•
智能感應器
•
智能電視
webOS 2.0
1.0
Magic Remote
•
無線高清技術
•
網絡文件瀏覽器
•
無線屏幕分享
•
智能分享
•
網絡瀏覽器
•
無線影音傳輸
•
MHL
•
WiFi Direct
•
3D 影院
無閃爍 3D 眼鏡
•
3D 影像深度控制
•
3D 音效提升
•
3D 視點控制
•
Dual Play Ready
Ready
2D 轉 3D 功能
•
音效
Harman / Kardon® 音效設計
•
前置揚聲器
7.2 Ch Speaker system (150W)
清晰語音
•
連接
內置 WiFi
•
第二代直播節目錄影功能
•
USB 3.0
(1)
USB 2.0
(2)
HDMI 2.0
(4)
外型設計
戲院式屏幕
•
環保
智能節能
•
尺寸
闊度 x 深度 x 高度 (毫米) ：連坐檯架
105"：2494 x 1512 x 486
重量
重量 (公斤) ：連坐檯架
155
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