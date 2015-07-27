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LG G4 Beat延續G4優質設計 繼承強大功能 全新中階智能手機皇者
體驗物超所值的配置
LG G4 Beat配備 5.2吋全高清IPS屏幕，解像度達1920 X 1080，畫面比LG過往同級手機更細緻、更鮮明，觸控亦更靈敏。G4 Beat採用強大的1.5GHz八核心Qualcomm® Snapdragon™ 615 處理器，支援4G LTE 網路，加上配備可替換式電池，在性能表現及續航力間取得最佳平衡。
承襲LG G4無懈可擊的拍攝表現
LG G4 Beat的後置鏡頭採用800 萬像素相機，不但加入Colour Spectrum Sensor（CSS）色譜感應器，提升色彩精準度，讓相片更貼近真實顏色，還具備鐳射自動對焦功能（Laser Auto Focus），利用鐳射光線探測物件與鏡頭之間的距離，協助用家快捷準確捕捉生活中轉瞬即逝的精彩時刻。另外，LG G4 Beat亦保留G4其中一個備受讚賞的設定-手動拍攝模式，讓一眾攝影愛好者可以發揮創意，掌握每一張照片的每項細節。LG G4 Beat的前置鏡頭為500萬像素相機，並加入了手勢時距自拍功能（Gesture Interval Shot），提供兩秒時距的四連拍模式，輕鬆拍攝完美照片。
G4 Beat的主要特色及功能
- 最優化的多媒體體驗：採用強大的1.5GHz八核心Qualcomm® Snapdragon™ 615 處理器，能流暢地播放60fps的高幀數全高清影片和攝錄30fps短片。
- 色譜感應器（Colour Spectrum Sensor）：準確量度周圍環境光線的RGB數據，並透過紅外線反射測量主體的顏色，藉以調整相機的白平衡及閃光燈顔色，大大提升色彩精準度，讓相片更貼近真實顏色，令拍攝表現更臻完美。
- 手動拍攝模式（Manual Mode）：用家可自行根據不同需要調校白平衡、快門以及 ISO值。
- 手勢時距自拍功能（Gesture Interval Shot）：提供兩秒時距的四連拍模式，用家只需在鏡頭前把張開的手掌握緊成拳頭狀兩次即可啟動，即使處身富挑戰性環境仍能輕鬆完美捕捉精彩時刻。
LG G4 Beat備有精鋼黑、絲紡白、香檳金三種顏色選擇，於7月29日起於各大特約經銷商公開發售，建議零售價為港幣$2,498。
LG G4 Beat主要規格
- 處理器：1.5GHz八核心Qualcomm® Snapdragon™ 615 處理器
- 屏幕：5.2吋全高清IPS屏幕 (1920 x 1080)
- 記憶體：1.5GB RAM，8GB ROM (支援MicroSD 記憶卡高達32GB)
- 鏡頭：800萬像素自動對焦後置鏡頭 / 500萬像素自拍鏡頭
- 電池：2,300mAh 高效鋰電池 (可更換)
- 操作系統：Android 5.1.1 Lollipop
- 體積：142.7 x 72.6 x 9.85 mm
- 重量：139g
- 網絡：
4G 網絡：2100(B1) / 1800(B3) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) MHz*
3G 網絡：850/900/1900/2100 MHz*
2G 網絡：850/900/1800/1900 MHz*
- 連接：Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC, A-GPS, Glonass , USB 2.0
- 顏色：精鋼黑、絲紡白、香檳金
*瀏覽互聯網需網絡及服務支援
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