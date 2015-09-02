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LG超廣闊弧形顯示器29UC97C 為用家帶來逼真視覺享受 同時提升工作效率
弧形視野及強勁音效帶來終極娛樂體驗
29UC97C顯示器備有29吋IPS 21:9超廣闊屏幕，擁有2560x1080 UltraWide弧形視野，可達至幾乎毫無死角的觀賞效果，以媲美電影院的方式全面包圍用家視野。透過99% sRGB廣闊色域所呈現的遊戲世界，用家將擁有如置身其境的逼真體驗。用家亦可開啟LG的閃光保障 (Flicker Safe) 功能，在接近零閃光下舒適享受細緻亮麗色彩。
此外，29UC97C配備兩個7W的內置揚聲器和MAXXAudio®技術，提供電影院般的環迴立體音效，尤其是重低音和清晰高音，UltraWide IPS視野加上強勁震撼的音效使用家能夠盡情投入遊戲世界。隨著更多遊戲商為最新的遊戲採用了21:9顯示比例，21:9顯示器將帶來更立體、逼真的遊戲體驗，滿足用家對視聽娛樂的要求。
全面掌握屏幕空間提升工作效率
由於29UC97C顯示器所覆蓋的顯示空間是16:9全高清面板的1.8倍，無論是編輯音樂、影片或繪圖等工作工具，都可以顯示更多、更仔細且更廣闊的內容，讓用家充份利用屏幕的所有空間。用家更可以利用29UC97C預設的比例分割畫面功能，只需點擊數下便可以使視窗不再重疊在一起，善用屏幕空間同時進行不同的工作，顯著提升效率。
為配合同時使用PC及Mac個人電腦的用家，29UC97C的Dual Linkup功能及Dual Controller軟件能夠把兩個設備以1:1的比例連接到屏幕上同時輸出，將內容從一部設備融合到另一部設備之內，卻無需使用數據傳輸設備，簡單方便快捷。
推出日期及售價
LG 21:9超廣闊弧形顯示器 29UC97C現正於特約經銷商發售，建議售價如下：
型號
建議售價
21:9超廣闊弧形顯示器 29UC97C
港幣$4,990元
主要顯示器規格：
29UC97C
解像度
2560 x 1080
畫面比例
21:9
亮度
300nits
色域
sRGB 99% 闊色域
色彩深度
8bits, 16.7M
顯示屏
IPS (可視角度： 178/178)
音效
7W揚聲器x2及MAXXAudio
連接介面
特別功能
(HDMI+HDMI、HDMI+DVI、HDMI+DP)
其他
牆掛式 (100 X 100mm)
以上功能實際表現視乎環境及使用情況
以上規格只供參考，產品細節均以實物為準
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