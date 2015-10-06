LG全面擴展OLED TV產品陣營 全球首款兼容HDR影像4K OLED TV隆重登場 呈現光暗有緻、悅目細膩的視覺體驗

LG領先業界的OLED顯示技術確保影像能呈現完美純黑及完美色彩，這亦使OLED技術與HDR高動態範圍影像內容完美配合，因為只有OLED面板才能顯示純黑效果，同時使HDR內容中的亮麗色彩更添悅目。唯獨OLED TV可以顯示出HDR內容的多層次光度，尤其是影像中陰暗位置的精細部份，為用家帶來無可比擬且舒適的視覺體驗。此外，支援HDR技術的LG OLED TV產品更可讓用家觀看由串流內容供應商及外置來源的HDR內容，輕鬆享受高畫質的影片。

全新的LG EG9650系列除了是全球首款支援HDR高動態範圍影像的4K OLED TV產品之外，亦繼承了EG9600系列多項重點功能，當中包括：

4K弧形屏幕 (3840 x 2160)，並採用LG 獨有的4 Color Pixel (WRGB) 四色像素技術，擴闊顯示色域；OLED技術讓畫面的每個像素能自行發光，因此在黑暗的畫面中亦可呈現出前所未有的出色黑度及亮麗色彩，同時迅速消除動態模糊影像。

藉著Art Slim 設計，弧形屏幕配合接近無邊框設計，締造更具臨場感的觀賞體驗。外形設計簡約時尚，透明水晶底座與超幼邊框完美結合，使屏幕猶如懸浮於空中，進一步突顯機身輕盈，同時展現出LG的美學工藝，塑造出仿如劃時代的流線形藝術品。

配備與領先音響產品製造商Harman/Kardon共同研發的高質素揚聲器系統，讓4K OLED TV呈獻完美無瑕的影音享受。

同場加映超纖形電視EG9200及EG9100系列

一直以來，LG矢志把顯示技術突破現有限制，推至更高層次，為廣大消費者帶來無與倫比的視覺體驗。因此，LG把從未如此纖薄的電視產品EG9200及EG9100系列帶到香港，其最薄處的厚度僅4.8毫米，挑戰電視技術的極限。超纖形電視EG9200及EG9100系列的纖巧機身除了使電視變成儼如高貴的藝術品，輕易融合不同的家居環境中之外，同時亦具備LG OLED TV的電視基因，以領先的顯示技術為用家帶來極至的視覺享受。

除了劃時代外形設計及卓越顯示技術之外，LG一直亦著重為智能電視用家帶來流暢易用的使用體驗。因為，今年推出的LG OLED TV產品均採用webOS 2.0操作平台，把用家介面顯著簡化，新增多種功能的同時，亦確保用家可迅速瀏覽最愛內容，縮短開啟時間，以及提供更快更順暢的內容選擇。藉著My Channels功能，用家可於啟動欄自訂喜愛的直播電視頻道或機頂盒頻道，讓用家可以快速選台，極為方便